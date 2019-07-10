Жалобы не помогли: уралец зарезал жену в подъезде

Житель поселка Кумысное Челябинской области зарезал 36-летнюю бывшую жену, которая работала воспитателем в детском саду. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла 8 июля 2019 года. В тот день, по словам очевидцев, мужчина подкараулил экс-супругу возле ее дома, когда она возвращалась с работы. Он нанес ей несколько ударов ножом, в результате которых женщина скончалась на месте.

У погибшей осталось три ребенка: 17-летняя девушка-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочь. На данный момент дети находятся с бабушкой.

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«Преступление произошло в подъезде дома, где проживала пострадавшая. Детей в этот момент с ней не было. Подозреваемый задержан, ему будет избрана мера пресечения. Мужчина злоупотреблял алкоголем», — уточнили в СК.

По данным областного главка МВД России, мужчина не раз применял насилие в отношении бывшей жены и уже находился под следствием за угрозы убить ее. «Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в полиции. Там уточнили, что мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Даже после начала следственных действий, в мае 2019 года, экс-супруг продолжил издеваться над женщиной, рассказала ее мать. «Он в мае чуть не задушил мою дочь. Такая трагедия. Мы в парк ходили в Троицке с детьми вместе, на каруселях катались, так веселились. Мы ремонт только закончили, и 10 дней не прожила. В субботу уехали, а в понедельник трагедия. Как караулил, ждал», — поделилась она с местным порталом 74.ru.

По словам знакомых погибшей, бывший муж расправился с женщиной из-за нежелания разводиться с ней после 10 лет совместной жизни. Заявление о разводе она подала в апреле 2019 года, передает издание «Znak.com». «Он убил ее не из-за ревности! Оксана порядочной была и заботливой матерью. А муж, даже когда трезвый, всегда злой. Я его боялась», — отмечала знакомая семьи в разговоре с сайтом kp.ru.

Похороны многодетной воспитательницы прошли в среду, 10 июля. «Даже в голове не укладывается, как можно лишить жизни такого светлого человека. Не могу поверить, что так случилось, что ее больше нет — несколько дней назад ей исполнилось всего 36», — поделилась переживаниями бывшая одноклассница жертвы, передает «КП».

Жители поселка называют смерть женщины большой утратой. «У нас их семью все знали. Она проработала восемь лет воспитателем, и в ее группе побывало много деток. Она была очень трудолюбивой. В квартире недавно сделала капитальный ремонт. А муж и не работал толком, заработками перебивался», — подчеркнула землячка погибшей.

Другие знакомые заявили, что сторонились злоумышленника и до убийства, так как он всегда был агрессивным.

«Ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь. Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: «Я все равно ее прирежу». Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать», — пояснила соседка жертвы.

Обвиняемому вменяют статью 105 УК РФ «Убийство». Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Не менее трагическая история на днях произошла и в самом Челябинске. Тогда 26-летний мужчина зверски зарезал 25-летнюю мать-одиночку. По данным регионального СК, в ночь на вторник, 9 июля, молодые люди отдыхали в одной компании. В ходе беседы между ними вспыхнула ссора. Конфликт продолжился на улице. Во время разговора на повышенных тонах мужчина внезапно достал нож и ударил знакомую в шею, после чего та скончалась.

Силовики практически сразу арестовали злоумышленника. Ему предъявили обвинение по статье 105 «Убийство» и отправили в СИЗО до 8 сентября. По предварительным данным, мужчина совершил преступление на почве ревности. Обвиняемый уже сидел в тюрьме за кражу, изнасилование и разбой. В то же время его жертва являлась продавцом в магазине одежды, отмечает портал 74.ru.

Знакомые девушки отмечают, что потерпевшая была близко знакома со злоумышленником и довольно часто посещала его дом. «У этой семьи есть сын трехмесячный, и Мария поехала посидеть с их сыном. Мария на них не жаловалась, она периодически ездила и помогала им с сыном», — пояснила приятельница погибшей.

По данным местных СМИ, у 25-летней девушки остался четырехлетний сын. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она не раз писала, что он является смыслом ее жизни. Примечательно, что в свой аккаунт жертва заходила за пять минут до смерти.