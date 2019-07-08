«Им плевать на технику безопасности»: как гибнут люди на Кубани

В Туапсе продолжается расследование трагедии, произошедшей 5 июля в Черном море вблизи населенного пункта Джубга. Там в результате опрокидывания прогулочного катамарана погибли двое человек. ЧП произошло из-за перегрузки судна — в момент аварии на нем находились не менее 55 туристов при норме в 12 пассажиров. По данным регионального Следственного комитате, владельца катамарана, а также его капитана задержали.

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«Это корабль «Атолл». В районе Голубой бухты он перевернулся. Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение. Двое погибших», — отмечал директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев, передает РИА «Новости».

Катамаран пошел ко дну в 100 метрах от берега. По словам очевидцев, когда пассажиры поднялись на борт, они стали раскачивать судно. «Мы с берега наблюдали за этим. Было видно, как он качался в разные стороны. На верхнюю палубу залезли люди, которые начали танцевать. Скорее всего, они были подшофе, потому что в трезвом уме такого точно не сделаешь», — рассказала туристка Мария Иванова сайту kp.ru.

Девушка отметила, что на большинстве туристов не было спасательных жилетов. По ее наблюдениям, только три человека получили экипировку. «На помощь катамарану вышли только минут через 15. Причем доплыть до места, им было трудно из-за сильного ветра. Их просто уносило в другую сторону. Когда они подплыли, то стали сбрасывать жилеты тем, кто был в воде. Среди них были те, кто не умел плавать, они цеплялись за катамаран», — добавила очевидица.

По словам главы компании-разработчика катамарана Дмитрия Сребного, судно было не только перегружено, но и непригодно к эксплуатации. Его построили в 2008 году и должны были утилизировать после шести лет использования. То есть плавсредство не должно было возить туристов еще с 2014 года.

«Первый владелец продал судно восемь лет назад, на нем проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу, чтобы вмещать еще больше людей. Но за счет этого уровень устойчивости катамарана уменьшился. Поэтому судно перевернулось, скорей всего, не на бок, а на корму, и на борт зашла вода. В этом случае жадность владельцев закрыла им глаза на судоходные качества», — пояснил Сребный ТАСС.

Во время крушения на борту находились 15 детей и 40 взрослых. Погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Их тела отправили на родину. «С родственниками мы на связи, администрация района взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь», — отмечал глава Туапсинского района Анатолий Русин.

Капитан катамарана скрылся после ЧП, однако вскоре полиция задержала его — так же, как и владельца судна. При этом капитан корабля не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом, подчеркивали в региональной транспортной прокуратуре.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В связи с трагедией в Джубге прокуратура намерена проверить все пляжи Краснодарского края на соблюдение правил перевозок пассажиров. Об этом сообщает портал «Югополис» со ссылкой на источник в Южной транспортной прокуратуре.

Несмотря на грядущие проверки и то, что с момента ЧП в Джубге прошло буквально три дня, в Краснодарском крае продолжают фиксировать вопиющие нарушения транспортной безопасности. Так, портал «Кубанские новости» опубликовал кадры, снятые в селе Кабардинка 8 июля. На них видно, как более десятка туристов без спасательных жилетов доставляют к прогулочным катерам на маленькой резиновой лодке. При этом, по правилам, на данном плавсредстве можно перевозить максимум четыре человека.

Жители Краснодарского края уверяют, что опасное число пассажиров на кораблях — не редкость для туристической местности. По их мнению, в трагедиях зачастую виноваты не только организаторы прогулок на воде, но и сами отдыхающие.

«Они всегда набивались на катера, как сельди в бочку. Им плевать на технику безопасности. Особенно если последний рейс, то они прыгают с берега на борт, даже когда трап убирали. Постоянно им в рупор говорят, что катер не пойдет, пока половина не сойдет на сушу. А они, как бараны, стоят и делают вид, что не слышат», — отметила местная жительница Наталья Кузнецова в сообществе «Мой Туапсе» в соцсети «Вконтакте».

«На человеческих жизнях делают себе бизнес. Но и отдыхающим не следует забывать о мерах предосторожностях собственной жизни. Алчность и еще раз алчность губит людей», — добавила ее землячка Татьяна Семичева.

Отметим, что зачастую организаторы поездок получают деньги, выдают туристам плавсредство и впоследствии не наблюдают за их передвижениями. Так, днем 4 мая 2019 года в Апшеронском районе Краснодарского края во время прогулки по горной реке перевернулся катамаран с тремя молодыми людьми, девушкой и шестилетним ребенком на борту. Туристы из Москвы смогли выбраться на берег, однако спасатели приехали за ними лишь глубокой ночью.

«Спасатели обследовали прилегающую территорию. Они подавали сигналы с помощью автомобильной сирены и громкоговорителей. Туристов удалось обнаружить в лесу. Их доставили в село Пригорное. Медицинская помощь им не потребовалась», — сообщали в региональной аварийно-спасательной службе сайту kp.

Два года назад на Черноморском побережье также прошли массовые проверки водных аттракционов. Тогда поводом для этого стало ЧП под Анапой, произошедшее 8 июля 2017 года в 160 метрах от береговой линии. Во время катания на катамаране в море погибли два человека — девочка и ее отец.

По официальный данным МЧС, всего на плавсредстве находились четыре человека. «Мужчине пытались оказать помощь на берегу, но безуспешно, он скончался. Двоих детей возрастом 5 и 15 лет удалось спасти», — отмечали в ведомстве.

Между тем, по словам родственницы погибших, на судно пустили гораздо больше пассажиров. «Мой зять, двое его детей Диана и Давид, двое подростков и один еще ребенок, их всех пустили на один катамаран. Не дали им жилетов, хотя всегда давали! Выпустили их в море, в воду 15 градусов. Их уносило все дальше, никто из спасателей не следил за этим», — рассказывала теща погибшего порталу «Блокнот. Краснодар».

По ее словам, катамаран, который выдали ее близким, был оборудован горкой. Маленький мальчик скатывался с нее в воду, где его ловил отец. В этот момент с другой стороны катамарана в море спрыгнула дочка.

«Гарик доплыл до дочки, но ее уже не было. Он несколько раз нырял за ней, но не нашел! Он звал на помощь. Все кричали, махали, пытаясь привлечь внимание тех, кто на берегу. Но всем было все равно! Он умер от страха и паники.

У него лопнуло сердца от того, что не смог найти доченьку. Какой страх был у него, когда он не смог найти свою доченьку. Даже представить больно, о чем он только не думал в тот момент», — отметила родственница погибших. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг ненадлежащего качества».

Отметим, что 9 августа 2018 года в МЧС РФ заявили, что с начала летнего сезона в России утонули более тысячи человек — при этом свыше 180 погибших оказались детьми. Подавляющее большинство случаев гибели были зафиксированы в необорудованных для купания местах.

«Мы обращаем особое внимание глав муниципальных образований, которые в соответствии с федеральным законом несут ответственность за обеспечение безопасности на водных объектах, на важность организации дополнительной профилактической работы с населением, прежде всего с родителями», — подчеркивали в ведомстве.