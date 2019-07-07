«Трудная ситуация»: у Кузнецовой болит душа за девочку Айшу

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии. Позитивных прогнозов после медицинской диагностики пока нет, передает ФАН слова омбудсмена.

«У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей, в больнице», – заявила Кузнецова, добавив, что «сложилась трудная ситуация, требующая трудных решений».

Она подчеркнула, что травмы ребенка крайне серьезные. Врачи смогли спасти ей левую руку, но операцию на правой руке решено временно отложить. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

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Омбудсмен подчеркнула, что необходимо бороться за жизнь и здоровье ребенка дальше. При этом при обследовании в московской клинике у девочки обнаружили старые переломы ребер и травму позвоночника.

5 июля ребенка доставили в Москву из Детской республиканской клинической больницы Ингушетии.

Подозреваемая в избиении семилетнего ребенка – родная тетка со стороны отца, 35-летняя жительница Сунжи Мака Ганиева. Сотрудники полиции уже задержали женщину, возбуждено уголовное дело. Свою вину она не признала.

Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева ранее сообщила, что найдена также мать девочки. Отец Айши уехал на заработки в другой регион страны.

Как сообщает НСН, у тетки уже есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Дети Ганиевой уже переданы в реабилитационный центр, сообщала ингушский детский омбудсмен.

На суде Ганиева не смогла объяснить, откуда на теле девочки появились страшные раны. По словам женщины, она наказывала племянницу, но никогда не избивала ее. Одновременно с этим муж женщины свидетельствует, что не раз видел, как она била Айшу ремнем или газовым шлангом.

«Объяснить, откуда у нее укусы и ножевые раны, не могу, так как все ее раны были мною обработаны зеленкой», — сообщила подозреваемая и расплакалась.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил в свою очередь, что девочка может потерять кисть. Ампутацию, по его словам, исключать полностью нельзя – значительно нарушен кровоток.

«Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке», — заявил заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский.

Насилие в отношении детей в России, увы, не редкость. В конце июня в Санкт-Петербурге женщина избила и покусала трехлетних сыновей за то, что они много ели и потели.

По данным издания, в медучреждение детей доставил их отец. У обоих мальчиков врачи зафиксировали сильное истощение, судороги и высокую температуру. Кроме того, их тела и лица были полностью покрыты синяками и укусами.

Как рассказали врачам сами дети, человеком, искалечившим и заморившим их голодом, оказалась их родная мать. 28-летняя женщина находила любой повод, чтобы поиздеваться над детьми.

«Мама била меня за то, что я много ем. Она избила мне глазки, кусала за руки, за плечи, за писю. [Мой брат] вспотел, и она вырвала ему волосы. Мне тоже вырвала», — рассказал трехлетний мальчик.

По его словам, мать не кормила их и покупала в магазине только водку, которую сразу же выпивала. «Я не хочу к ней возвращаться, я не люблю ее, потому что она меня бьет», — добавил ребенок.

По факту инцидента доследственная проверка была организована и сотрудниками регионального СК РФ. «Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении женщины 1991 года рождения», — сообщается на сайте ведомства.

В начале июня СКР сообщил о жестоком убийстве двухлетней девочки ее 28-летней матерью. Трагедия произошла 9 мая — мать выпивала со своим сожителем, а ребенок ел булочку, рассыпав крошки на пол.

Взбешенная женщина стала злобно запихивать хлеб в рот дочери, в итоге ребенок задохнулся. Поначалу женщина пыталась свалить вину на своего сожителя — якобы это он убил ее дочь.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать», — заявила подозреваемая.

После этого он взял труп, завернул в полотенце, засунул в сумку и ушел из дома. Однако сам мужчина скончался от алкогольной интоксикации 19 мая. Впоследствии женщина призналась, что это она убила свою дочь, а сожитель просто помог ей избавиться от тела.