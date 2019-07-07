Новый секс-скандал? За что задержали друга Клинтона

В США арестовали американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют его в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По данным издания, миллиардер, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, был задержан вечером субботы, 6 июля.

Обвинения, в соответствии с которыми его арестовали, были предъявлены федеральной прокуратурой. Как отмечает американское СМИ, ожидается, что перед судом он предстанет в понедельник.

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Телеканал CBS Miami, в свою очередь, располагает информацией о том, что правоохранители задержали Эпштейна в аэропорту соседнего с Нью-Йорком Нью-Джерси, после того как частный самолет миллиардера прибыл из Парижа. Помимо этого, сообщает СМИ, в его нью-йоркской квартире провели обыск.

The New York Times обращает внимание на то, что задержанный лично знаком с нынешним американским президентом Дональдом Трампом, а также хорошо знал экс-главу США Билла Клинтона и поддерживал отношения с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

Тем временем, как предполагает агентство Associated Press, его нынешний арест может быть связан со скандальным расследованием, которое проходило в 2007-2008 годах. Тогда Джеффри Эпштейну инкриминировали растление несовершеннолетних, которым он платил за предоставление интимных услуг, передает ТАСС. Кроме того, предположительно, он мог предлагать их услуги и другим людям. Благодаря работе его адвокатов, удалось свести обвинения против миллиардера к менее тяжелым.

В итоге в 2008 году он пошел на сделку со следствием и признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией, отмечает агентство. После этого примерно 13 месяцев он провел в тюрьме.

В 2015 году американка подала иск в суд штата Флорида против герцога Йоркского Эндрю. Она его обвиняла в педофилии, передает РИА «Новости». По словам истицы, когда она была несовершеннолетней американский банкир Джеффри Эпштейн предоставлял ее своим друзьям с целью сексуальной эксплуатации. В результате этого, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию.

По данным газеты Guardian, на которую ссылается агентство, в иске указано также имя принца Эндрю, который хорошо знаком с американским миллиардером. Американке на момент преступления было 17 лет.

Отмечается, что истицу с Эпштейном свела ее новая знакомая Гислэйн Максвелл, дочь магната Роберта Максвелла, с которой подавшая иск в суд женщина познакомилась, когда ей было 15 лет. С помощью своей подруги Максвелл Эпштейн, как пишет газета, превратил истицу в свою «сексуальную рабыню».

«Эпштейн также продавал тогда несовершеннолетнюю истицу с целью сексуальной эксплуатации политически связанным с ним и обеспеченным людям», — приводятся слова судебных документов.

По словам женщины, ее принудили к связи с герцогом в лондонской квартире, на Карибских островах в «оргии с несколькими несовершеннолетними девочками» и в Нью-Йорке.

Буквально сразу Букингемский дворец заявил, что категорически отрицает любые предположения о сексуальных отношениях герцога Йоркского с несовершеннолетними, передает РИА «Новости». Как говорится в официальном заявлении пресс-службы королевской семьи, герцог «не имеет» отношения к этому судебному разбирательству.

«В связи с этим мы не стали бы комментировать детали. Однако, чтобы избежать любых сомнений, любые предположения о неуместном поведении с несовершеннолетними являются абсолютной неправдой», — заявили в пресс-службе.

Спустя несколько дней сам принц Эндрю дал личное опровержение по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетней американкой около 10 лет назад. «Я хочу повторить и подтвердить заявление уже сделанное от моего имени Букингемским дворцом», — приводит его слова агентство. «Главное для меня — это работа», — добавил британский политик. Об этом он заявил на Давосском экономическом форуме.

В то же время, как отмечает российское агентство, когда стало известно, что герцог Йоркский примет участие в этом мероприятии, в Британии разгорелась дискуссия, может ли он это делать на фоне разразившегося скандала.