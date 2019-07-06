Трое суток в аэропорту: россиян держат в Мексике

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Мексике.

Дипломаты рассказали, что группу российских граждан не пустили в страну из-за претензий миграционных властей.

«Всего задержаны семь человек за несоответствие цели поездки заявленной, по словам представителей миграционной службы», — сказали в дипмиссии, отметив, что задержанные уже около трех дней находятся в мексиканском аэропорту. При этом в российское консульство они, по данным агентства, не обращались.

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Дипломаты уточнили, что задержанные ждут обратного рейса, возможно им удастся вылететь на родину 7 июля. По словам представителей дипмиссии, россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику из-за несоответствия реальной цели поездке той, что они заявили при получении визы.

Ранее, в конце июня в международном аэропорту Братиславы полиция Словакии задержала гражданина Чехии и двух граждан Словакии, когда они проходили таможенные процедуры при пересечении границы Евросоюза, передает ФАН.

Отмечается, что мужчины были пассажирами киевского рейса. Причиной для задержания стали найденные в их багаже неонацистские материалы. По информации «Словацкого радио», у них нашли футболки с неонацистской символикой и изображением солдат СС, в связи с чем мужчин подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости.

Незадолго до этого украинские пограничники не пустили на территорию страны двух ирландцев из-за того, что те кричали в киевском аэропорту «ДНР, вперед», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы.

По словам ирландцев, они приехали на Украину как туристы. Однако пограничники не обнаружили у них обратных билетов. В то же время, при досмотре у них нашли георгиевские ленты, а один из иностранцев был одет в футболку с российской символикой. Это он объяснил тем, передает агентство, что незадолго до поездки на Украину был в России.

В итоге пограничники приняли решение не только не пропускать ирландцев на территорию страны, но и запретить въезд на три года.

В июне 2017 года на Украине начал действовать закон «О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты». Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение лент может привести к наложению штрафа от 850 до 2,55 тысячи гривен, что равно примерно от 200 до 6,1 тысячи рублей.

Помимо штрафа, сотрудники правоохранительных органов конфискуют ленты или предметы, на которых она изображена. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов, а также грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, на территорию страны с начала 2019 года не были допущены более 22 тыс. иностранцев, из них почти 3,4 тыс. россиян.

«Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», — приводит сообщение погранслужбы агентство УНН в середине июня.

Кроме того, в ведомстве отметили, что выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще более 14 тыс. иностранцам, в том числе почти 5,7 тыс. гражданам России.

Пограничники могут досматривать не только багаж въезжающих в страну граждан, но и их телефоны. Так, в конце мая этого года Генконсульство России в Гуанчжоу потребовало объяснений от китайской стороны в связи с проверками мобильных телефонов россиян при прохождении погранконтроля в китайских аэропортах, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с законодательной точки зрения любая страна имеет имеет право вводить «любые барьеры при проверке въезда на свою территорию». Однако в Генконсульстве хотели убедиться, что подобные действия не являются произволом со стороны пограничников Китая.

В то же время представитель консульства отметил, что ранее подобные проверки китайская сторона уже проводила, поэтому россиянам стоит это учесть при посещении страны. Под проверку могут попасть даже те, кто путешествует через Гуанчжоу транзитом.

На официальном сайте Генерального консульства Российской Федерации в Гуанчжоу была опубликована информация, предупреждающая российских путешественников «о новых подходах китайской стороны к осуществлению контроля на границе».

В то же время в консульстве отметили, что китайская сторона проводит «выборочный контроль» с целью «выявления несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда». В случае, если пограничники обнаружат «компрометирующую информацию», пограничники могут отказать во въезде на территорию страны. Тогда иностранца отведут в специальную комнату, где ему предоставят одноразовое питание, а затем ближайшем рейсом он будет отправлен обратно.