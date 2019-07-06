Удивительное место: американец ответил украинцам из Крыма

Американский журналист Джефф Опдайк с досадой заявил, что его материал, призывающий совершать туристические поездки в Крым, чтобы отдохнуть, приобрел политический контекст, чего он не ожидал, передает РИА «Новости».

«Я подумал, что это место [Крым] особенно, на удивление, красиво.

И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно», — сказал он российским коллегам.

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Отмечается, что его статья была опубликована в газете Los Angeles Times. По мнению Опдайка, «путешествия должны быть выше политики», в то время как его обычный туристический материал обрел политическое звучание. По его словам, статья о путешествии в Крым стала его первым материалом, который публиковался в этом американском издании.

Сам же журналист в настоящее время живет в Чехии, откуда периодически отправляется в поездки по разным странам, о чем впоследствии пишет в материалах, хотя основная часть его работы связана с финансами и инвестициями.

Статья под названием «Крым — это неожиданная красота, сталкивающаяся с нерешенными историческими вопросами» была опубликована 23 июня. Журналист, основываясь на своем опыте пяти поездок на крымский полуостров, дает потенциальным туристам советы.

В своей статье он рассказывает историю региона до его присоединения в 2014 году к России и предупреждает, что въезд на территорию полуострова с российской стороны может грозить уголовным преследованием на Украине, которое может привести к запрету на въезд в эту страну или лишению свободы.

В своем материале Опдайк отмечает, что «крымчане настаивают на том, что они живут лучше, чем пять лет назад». В частности, это связано с новыми инвестициями в инфраструктуру, которые сделали Крым «самым быстрорастущим экономическим регионом России».

Однако в то же время он напоминает, что не все страны признали легитимность сделанного жителями полуострова выбора. Так, журналист говорит о том, что Госдепартамент США не рекомендует посещать этот регион. При этом «российская оккупация» остается противоречивым вопросом среди мировых лидеров, отмечает Опдайк.

«Зачем же рекомендовать Крым как место для поездки с учетом заряженной политической ситуации? Я был там пять раз в этом году и считаю, что это живописная гостеприимная страна, которую должны увидеть больше людей с Запада», — считает американский журналист.

Он отмечает, что это необходимо сделать и тем людям, которые изначально не хотели «подпитать экономику спорной территории своими туристическими долларами».

Он рассказывает читателям о местных достопримечательностях, о том, как, куда и за сколько можно доехать, какие места стоит посетить тем, кто все-таки решится отдохнуть в этом российском регионе. Кроме того, Опдайк дает практические советы. Например, он рекомендует ехать в Крым через Москву, чтобы была возможность обменять валюту, так как на полуострове не работают западные международные платежные системы.

Опдайк пояснил, что «поехал в Крым как турист», так как хочет «увидеть как можно больше всего в мире». Как передает РИА «Новости», американский журналист не хотел обсуждать тему придания его статье политического оттенка. Однако он рассказал о переписке в социальной сети LinkedIn, в ходе которой несколько украинских пользователей обвинили его в подталкивании людей на преступление.

«Я поехал туда сам как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством, чтобы увидеть место, о котором я читал, когда ребенком изучал Вторую мировую войну», — написал в ответ своим оппонентам журналист.

Он отметил, что у каждого есть право выбора. «Если кто-то захочет последовать моему примеру, они знают, как это сделать. Если кто-то решит, что такое место, как Крым, не вписывается в их личную систему убеждений, пусть будет так», — написал Опдайк.

В то же время он выразил мнение, что введение санкций ухудшает положение местных жителей. «Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое <…> выберите страну под санкциями. Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет собой это место», — объяснил журналист.

Также он отметил в ответ на обвинение в коррумпированности, что ему никто ничего не платил за эту поездку. «Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам. <…> Я предложил материал Los Angeles Times после по факту. Они точно не коррумпированные. Они не поддерживают Путина или Россию», — заявил Опдайк.