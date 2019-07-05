Башкирская Бонни: куда кассирша спрятала 20 млн рублей

История побега жительницы Башкортостана Луизы Хайруллиной, которая бурно обсуждалась в соцсетях на протяжении месяца, завершена. Вечером 4 июля сотрудники полиции задержали 36-летнюю старшую кассиршу одного из банков, расположенного в городе Салавате. Она подозревается в хищении более 20 млн рублей из кассы.

О пропаже денег сотрудники учреждения сообщили 27 мая. По информации местных СМИ, в этот день Хайруллина отпросилась домой пораньше, набила сумку наличными в разной валюте и покинула здание банка.

Отметим, что должность женщины подразумевала доступ абсолютно ко всем помещениям банка — в том числе хранилищу.

Реклама

На следующий день отец кассирши заявил в полицию о ее пропаже. Это обстоятельство стало достаточным для того, чтобы полицейские запустили проверку причастности сбежавшей женщины к преступлению.

Силовики нагрянули в ее квартиру, но не обнаружили ни саму женщину, ни ее супруга, ни дочек. Вещи в доме были разбросаны. Украденных денег в квартире также найдено не было.

На протяжении месяца сотрудники разыскивали Хайруллину, однако безрезультатно. И только 25 июня в гараже ее отца силовики нашли автомобиль кассирши, а в салоне машины обнаружили постельное белье — предположительно, женщина некоторое время скрывалась в автомобиле. По словам отца подозреваемой, он не знал о том, что автомобиль стоит в гараже, так как давно туда не заходил.

Уже в начале июля правоохранительные органы наконец напали на след сбежавшей кассирши. Они установили, что Хайруллина вместе с членами своей семьи сняла квартиру в Казани— в 500 км от родного города. Между тем, по информации региональных СМИ, местонахождение подозреваемой и ее родственников было известно полиции еще с конца июня, однако все это время разрабатывалась операция по задержанию женщины. План находился в строжайшей секретности.

«Выезд в другой субъект всегда согласовывается очень долго, через московское управление», — уточнил собеседник из правоохранительных органов в разговоре с kp.ru.

На момент штурма в доме находились все члены семьи, однако деньги найти так и не удалось, пишет издание «Бизнес. Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Между тем в Сеть выложили видео, на котором сотрудник ФСБ предложил подозреваемой пообщаться на камеру, на что та дала отрицательный ответ. Женщина также отказалась рассказать, куда она дела похищенные миллионы.

«Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После задержания башкирку доставили в отделение полиции. Ей предъявили обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере». Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде ареста. Источник в правоохранительных органах сообщил, что вскоре подозреваемую перевезут в следственное управление Уфы для допроса.

«Знаю, что дочь должны скоро доставить в Уфу, я тоже буду разговаривать со следователями», — рассказал в свою очередь отец задержанной.

По предварительным данным, женщина могла пойти на преступление из-за мужа-игромана. «После задержания Луиза была в истерике. Почему пошла на преступление? Говорит, из-за мужа», — пояснил источник «Бизнес. Online».

Супруг Хайруллиной в период с 2002 по 2005 так же, как и его жена, работал в банках, сообщает издание «Медиакорсеть». Однако далее Марат Хайруллин взял множество кредитов, которые не смог выплатить вовремя, из-за чего числился в базе федеральной службы судебных приставов.

По информации сайта kp.ru, мужчина задолжал по кредитам более миллиона рублей. Не исключено, что его признают соучастником похищения денег из салаватского банка.

Отец кассирши в свою очередь заявил, что намерен оформить опеку над двумя ее несовершеннолетними детьми. »Я сейчас в Уфе в отделе полиции по делам несовершеннолетних, сюда везут моих внучек, я оформляю опеку над ними, они не останутся без присмотра», — пояснил мужчина.