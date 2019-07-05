«Как в фильме ужасов»: тетя зверски избила племянницу

В Республике Ингушетия жестоко избили семилетнюю девочку. Как сообщили в региональном Следственном комитете, ее 35-летнюю тетю, жительницу города Сунжа, уже задержали по подозрению в причастности к преступлению. На данный момент полиция расследует все обстоятельства происшествия, а также мотивы, по которым родственница истязала племянницу.

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Накануне семилетнего ребенка в тяжелом состоянии привезли в одну из больниц Ингушетии. На теле девочки врачи обнаружили большое количество ссадин, синяков, давних укусов и открытый перелом кисти. «На что это похоже, я не знаю. В фильмах ужасов такое. Полностью изрезанный ребенок», — рассказал один из медработников телеканалу «360».

Рука девочки была повреждена настолько сильно, что нуждалась в немедленном хирургическом вмешательстве. В сосуде образовался тромб, из-за которого ребенок мог потерять конечность. Врачи в срочном порядке провели операцию по восстановлению кровообращения в кисти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав. Там отметили, что состояние семилетней девочки оценивается как стабильно тяжелое. «Оно соответствует послеоперационному. Есть положительная динамика», — сообщил один из представителей ведомства.

Тем временем в соцсети попало видео, на котором врачи осматривают девочку. На кадрах видно, как послушно девочка выполняет указания сотрудников больницы. На вопрос, будет ли она сок, она ответила, что хочет только шоколадку. Врио главы Республики Махмуд-Али Калиматов дал поручение доставить девочку специальным бортом МЧС в Москву в клинику главного детского врача РФ Леонида Рошаля для дальнейшего восстановления.

Медик ранее проконсультировал ингушских врачей во время операции на руке ребенка. «Самое главное — к утру девочке не хуже, а лучше. Минздрав решает вопрос по поводу того, чтобы перевести девочку к нам. Мы всегда готовы», — пояснил Рошаль в разговоре с сайтом kp.ru.

Между тем против родственницы ребенка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Сотрудники полиции задержали ее и провели допрос.

Женщина утверждала, что травмы ее племянница получила при падении в канализационную яму. Она добавила, что это не первый случай, когда девочка ранила себя — ранее она сама села в кастрюлю с борщом.

«Эта женщина, ее муж, а также мать девочки доставлены в Следственный комитет, с ними сейчас работают следователи. Хочу вас заверить, что все виновные понесут наказание по всей строгости закона, учитывая тяжесть преступления. Дело находится на личном контроле врио главы региона. Они не уйдут от наказания», — заявил секретарь республиканского Совбеза Ахмед Дзейтов.

Позже дело жительницы Ингушетии передали в центральный аппарат СК. «Расследованием этого преступления будут заниматься лучшие следователи страны», — уточнил источник «Интерфакса» в силовых структурах.

Ингушский детский омбудсмен Зарема Чахкиева в свою очередь сообщила, что хотя тетя и воспитывала пострадавшую девочку, у ребенка есть родная мать. По неустановленным на данный момент причинам она не проживала с дочерью. Отмечается, что у подозреваемой в преступлении есть двое родных детей — на время расследования инцидента их передали в реабилитационный центр. Врачи осмотрели мальчиков и не обнаружили на их телах следов каких-либо повреждений или серьезных травм.

По данным СК, семейная пара официально не оформляла опеку над ребенком. В связи с этим прокуратура Ингушетии начала проверку работы органов профилактики, работавших с семьей девочки. «При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

«Клянусь вам, ее накажут по всей строгости. Она от всех скрывала этого ребенка, говорила, что племянницу привела в гости. Поэтому никто не знал о существовании девочки», — отмечала омбудсмен Чахкиева.

На данный момент ребенок продолжает восстанавливать здоровье в медучреждении. После выписки будет решать вопрос о назначении опекунов ребенка. Желание забрать девочку уже изъявила ее бабушка.