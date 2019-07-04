Сдует мясо с костей: москвичи окончательно замерзнут

В пятницу, 5 июля, на смену уходящему циклону начнет приближаться новый. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура составит +18…+20°. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

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Ночью будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Минимальная температура — +10…+12°. Ветер — по-прежнему юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление опустится до 739 мм рт. ст. — это ниже нормы.

Хотя температура в течение дня будет относительно комфортной, а любителям прохлады даже покажется идеальной, вечер теплым не будет, так что провести его лучше в помещении.

Можно предаться, например, интеллектуальным развлечениям и отметить 130-летие одного из самых необычных французских режиссеров — Жана Кокто. В кинотеатре «Факел» будут показывать его главный шедевр — фильм «Орфей» с Жаном Марэ в главной роли, снятый в 1950 году.

Уже в субботу, 6 июля, Москву снова накроют облака. Днем временами будет дождь, возможна гроза. Станет прохладнее — дневная температура опустится до +16…+18°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью будет облачно, временами небольшой дождь. Минимальная температура составит всего лишь +8…+10°С. Ветер западный, 3-8 м/с

Атмосферное давление снова понизится и составит 736 мм рт. ст.

Делать в такую погоду на улице особенно нечего, поэтому предлагаем остаться дома и развлечь себя, отправившись в гастрономическое путешествие в Великобританию. Тем более, что повод есть: в субботу в часовне Святого Георгия в Виндзоре пройдут крестины очередного правнука Елизаветы II — Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, знаменитого первенца принца Гарри и Меган Маркл. Нас на мероприятие не позвали, впрочем, как и британцев — вечеринка будет закрытой, что весьма обескуражило налогоплательщиков Великобритании, оплативших роскошный ремонт в резиденции герцогов Сассекских.

Однако нам это не помешает приготовить по случаю праздничка любимый королевский десерт — традиционный итонский месс.

Эту вариацию на тему десерта Павлова шеф-повар Каролин Робб, работавшая в Кенсингтонском дворце, предлагает аккуратно собрать, избегая беспорядка, в котором его обычно подают в Великобритании. Аккуратные диски меренги она чередует с кремом из взбитых сливок и маскарпоне и ягодами — клубникой, черникой и малиной. Особенную изысканность десерту придает нарезанная мята, смешанная с кремом. Для пущей красоты месс надо полить малиновым пюре.

7 июля, в воскресенье, влияние циклона на погоду в столице и в Московской области сохранится. Днем облачно, местами дождь. Температура +20…+22°С, ветер западный 4-9 м/с. Ночью облачно, временами небольшой дождь. Минимальная температура +8…+10°С. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет оставаться низким, 732 мм рт. ст. — это существенно ниже нормы, наши соболезнования гипертоникам.

В начале новой недели — в понедельник 8 июля — погоду в столичном регионе снова будет определять циклон, будет довольно дождливо и прохладно.

Днем облачно, дождь, временами сильный, местами гроза. Температура +18…+20°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +9…+11°С. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление — по прежнему кошмар гипертоника, 733 мм рт. ст.

Делать в такую погоду решительно нечего — только спать. Остается воспользоваться шансом наладить режим и отправиться в постель до полуночи. А чем еще заниматься?

9 июля, во вторник, характер погоды в столице и в Подмосковье будет определять атмосферный фронт. Это он виноват, что днем облачно, временами дождь, местами с грозой. Максимальная температура составит +20…+22°С, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +12…+14°С. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 736 мм рт. ст., это чуть выше, чем было, но все равно ниже нормы.

Несмотря на то, что погода вообще не располагает к прогулкам, нам кажется, что пора прекращать унывать и начинать развлекаться и познавать мир.

В столице еще на прошлой неделе стартовал проект «Уличный лекторий», в рамках которого специалисты Музея Москвы читают лекции о различных районах города. Во вторник придет черед Дорогомиловского — когда-то он был ямской слободой, а потом унылой промышленной окраиной, а теперь расцвел и обзавелся престижнейшими ресторанами, а Дорогомиловский рынок — один из самых дорогих в Москве.

В среду столица окажется в тыловой части циклона — и снова будет облачно, дождливо и ветрено. Максимальная температура днем +14…+19°С, ночью +6…+11°С. Ветер западный с переходом на северный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление ожидается ниже нормы, 736 мм рт. ст.

Если подумать, то у жителей столицы даже есть непривычная для населения более климатически стабильных городов формулировка «теплая летняя одежда». Но когда на улице такая же погода, как в начале мая, кожаная куртка и отсутствие колготок не уберегут вас от сильного ветра и последующих приключений с противовирусными препаратами.

Настоятельно рекомендуем задуматься о терморегулирующих кофтах и водолазках, которые будут смотреться куда лучше зимних свитеров на ваших летних фотографиях с веранд кафе.

«Сверху можно надеть массивный двубортный однотонный пиджак, который создаст впечатление, что вы долго думали над своим образом», — рекомендует модный обозреватель «Газеты.Ru» Наталья Нефедова. Но если вы захотите добавить большие сережки в духе 80-х, проследите, чтобы они не были чересчур тяжелыми — пусть на ветру шелестит только бессмертный зеленый газон. Свободные джинсы могут стать дополнительным проводником холодного воздуха к телу, поэтому когда вы решите надеть именно их, проследите, чтобы на вас была, по крайней мере, плотная обувь. Кожаные кроссовки на толстой подошве подойдут, ну а сандалии пока можно почистить, если они испачкались в июне.

Несмотря на дождь, ветер и грозящие нам эмоциональные всплески на почве промозглой погоды, пользуйтесь кремом от загара с SPF 25. Это может показаться странным, но наличие облаков и низкая температура не означает, что вы защищены от ультрафиолетового излучения.

В четверг, 11 июля, вторжение холодного воздуха в тыловой западной части циклона в Москве и в Подмосковье продолжится, будет преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди и, возможно, даже грозы, — словом, мы продолжим замерзать. Максимальная температура днем +16…+21°С, ночью +7…+12°С. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется низким — 738 мм рт. ст.

12 июля, в пятницу, влияние циклона на погоду в столице и в Подмосковье сохранится. Переменная облачность, кратковременный дождь, максимальная температура днем +16…+21°С, ночью +8…+13°С. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Атмосферное ожидается ниже нормы 740 мм рт. ст. Можно ли сказать, что все это отвратительно? Безусловно. Но москвичи привыкли страдать из-за погоды.