Не дали на водку: абаканец сжег друзей заживо

Суд вынес пожизненный приговор 44-летнему жителю города Абакана Республики Хакасии, убившему пятерых человек в пристройке к дому его матери. Как сообщили в региональном Следственном комитете, четверо из потерпевших являлись товарищами осужденного, а пятая девушка проживала вместе с ним.

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По данным ведомства, 4 августа 2018 года мужчина принимал у себя в гостях четверых приятелей. На следующее утро он попросил у своей матери деньги на алкоголь, на что получил отказ. Также женщина потребовала, чтобы он прогнал друзей из дома.

После конфликта с матерью мужчина сделал вывод, что знакомые, сидевшие во времянке, мешают ему получить деньги. Он решил убить гостей: облил дверь дома горючей жидкостью и поджег пристройку.

Пожар заметила племянница злоумышленника, которая проживала в доме с его матерью. Она вызвала пожарных. В результате четверо людей скончались на месте от отравления окисью углерода, а одного из мужчин увезли в больницу, где он в скором времени умер от ожогов.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ «Убийство пятерых лиц, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом». Мужчину отправили в колонию на пожизненное заключение — с него также взыскали моральный и материальный ущерб на сумму более четырех миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны.

Еще одна трагическая история ранее произошла в Казани. Там в мае 2019 года 42-летняя местная жительница жестоко расправилась со своим 52-летним сожителем. В тот день мужчина остался ночевать у своей возлюбленной — делал он это часто, все походы заканчивались мирно. Однако 21 мая между жителями Казани возник конфликт, в ходе которого женщина ударила оппонента ножом в шею.

Удар был такой сильный, что у него сломались позвонки. Смерть наступила мгновенно. Однако женщина не стала сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Позже она проникла в квартиру погибшего и украла ноутбук, его банковские карты и документы.

В течение недели злоумышленница спала в одной кровати с трупом как ни в чем не бывало. Параллельно она в больших количествах употребляла спиртное. Вскоре из-за запаха разложений женщина была вынуждена завернуть тело возлюбленного в занавески и спрятать труп в подвале дома. Однако идиллия продолжалась недолго — вскоре родственники погибшего заявили в полицию о его пропаже. Через 11 дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело.

На допросе злоумышленница призналась в содеянном. Против нее возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

Вопиющая история в марте 2019 года произошла в Татарстане. Там нетрезвый 26-летний мужчина попытался сжечь свою 19-летнюю беременную возлюбленную. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по Татарстану.

По версии силовиков, в день происшествия мужчина распивал алкогольные напитки с приятелем. Позже он позвонил своей девушке и в ходе разговора предположил, что в доме она находится не одна. Злоумышленник решил навестить возлюбленную — по пути к ней он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость.

По приезде злоумышленник вылил под ноги беременной девушки жидкость и поджег ее. Той удалось выбежать из дома. Соседи оказали помощь и вызвали врачей.

Пострадавшую госпитализировали в республиканскую клиническую больницу с 35% ожогов поверхности тела. Ребенка удалось спасти. Соседи, слова которых приводит «Татарстан24», утверждают, что возлюбленная подозреваемого проживала в доме с отцом, но в ту ночь он был на дежурстве. Вернулся он только утром, когда дом сгорел почти полностью, а его дочку уже увезли в больницу.