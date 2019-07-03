Будет только хуже? Россиян испугали прогнозом на июль

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в июле. По прогнозу синоптика, температура воздуха будет не только соответствовать летней норме, но и превышать ее, передает «Российская газета».

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Как сообщил специалист, температура в июле будет находиться в пределах нормы на юге Урала, а также на юге Западной Сибири, а в большинстве регионов Сибирского и Уральского федеральных округов и Якутии воздух прогреется выше средних значений.

Глава Гидрометцентра уточнил, что, несмотря на радужные перспективы, погода в первой части месяца будет изменчивой. Так, уже в середине этой недели в центральные регионы придет влажный и умеренно прохладный воздух, а температура понизится до +17°С, что будет ниже нормы на два-три градуса.

Серьезное похолодание до +16°С ждет и жителей северных районов Московской области. При этом синоптик отметил, что к выходным в Подмосковье придет долгожданное потепление.

Вильфанд пообещал, что настоящее жаркое лето наступит в центре России — в том числе и в столичном регионе — во второй декаде июля. В то же время он предупредил, что из-за глобального потепления изменчивость погоды прогнозируется почти на всей территории России, что говорит о невозможности привести точный прогноз.

«Когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не значит, что весь месяц везде будет тепло. Впереди и периоды похолодания, и жара», — пояснил синоптик.

При этом он отметил, что именно благодаря глобальному потеплению люди могут наслаждаться поистине теплыми летними днями в этом году. Чтобы россияне не пугались изменчивости погоды, синоптик привел в пример ситуацию во Франции, где 28 июня была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений на материковой части страны. В связи с этим в 65 департаментах государства объявили предпоследний оранжевый уровень опасности.

«В минувшие выходные во Франции была зафиксирована самая высокая температура за 200 лет — +44,9°С. Этот максимум отмечен чуть севернее Ниццы. Представляете, какое пекло! И насколько у нас комфортная погода!», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что засухи в большей части РФ не ожидается — число осадков не превысит норму. При этом на Ямале, севере Таймыра, Чукотке и Камчатке прогнозируется дефицит дождей. Чрезмерное количество осадков выпадет лишь на долю Красноярского края и Якутии.

Ранее в Гидрометцентре поделились прогнозом на июль для Москвы. Синоптики уверяют, что погода в этом месяце сжалится над жителями столицы — колебаний температур и обильных дождей не будет. Осадки впишутся в рамки нормы — то есть не превысят стандарт в 94 мм за месяц.

Что касается температуры, то, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется чуть больше, чем обычно — примерно на полградуса. Напомним, что летней нормой для Москвы являются +23°С…+24°С.

И лишь в конце июля, по словам главы Гидрометцентра, столицу посетит настоящая жара. «Если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», —подчеркнул синоптик.

Такой скачок температур специалист объяснил тем, что земная поверхность медленно прогревается. Только после 20 июля тепло достигнет деятельного слоя суши, после чего почва начнет отдавать тепло атмосфере.

Картину испортят лишь ближайшие выходные — в эти дни прогнозируются сильные дожди и ветер. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о похолодании, которое ждет москвичей ближе к 6 июля. Температура воздуха в этот период не превысит +17°С днем, а ночью и вовсе опустится до +10°С.

«Для июля это довольно прохладная погода. Она такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северно-западной частью Европейской России, он будет высоким… Поэтому среднесуточная температура окажется ниже среднесуточной нормы на три-четыре градуса», — заключила синоптик, передает RT.