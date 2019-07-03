Тайна гибели моряков: Шойгу рассказал о трагедии. ОНЛАЙН

Что касается федерального траура по погибшим морякам, то в Кремле пока не приняли решение об этом, сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Регионального [траура] — не знаю, нужно справиться у региональных властей. Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет», — пояснил Песков.