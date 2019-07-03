Тайна гибели моряков: Шойгу рассказал о трагедии. ОНЛАЙН

Что касается федерального траура по погибшим морякам, то в Кремле пока не приняли решение об этом, сказал пресс-секретарь президента РФ.
«Регионального [траура] — не знаю, нужно справиться у региональных властей. Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет», — пояснил Песков.
Известно, что пожар начался на корабле во время проведения батиметрических измерений — изучения глубины водоемов. На совещании с президентом Сергей Шойгу подчеркнул, что все находившиеся на борту подводники были «уникальными военными специалистами — высококлассными профессионалами», которые проводили «важные исследования по изучению гидросферы Земли».
«Информация о подлодке не может иметь публичное хождение, она относится к абсолютно секретным данным», — сообщил Дмитрий Песков. По его словам, всю информацию о глубоководном аппарате и происшествии раскрывать не планируется.
До сих пор достоверно неизвестно даже название корабля, на котором произошел пожар. По данным «Газеты.Ru», речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.
Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, однако Минобороны распространило сообщение о ЧП лишь на следующий день. Тем не менее президенту России о трагедии было доложено незамедлительно, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В связи с героическими действиями моряков-подводников, всех погибших представят к государственным наградам, сообщил министр обороны РФ. Он также пообещал, что их семьям окажут всю необходимую помощь.
Глава Минобороны подчеркнул, что моряки, пожертвовав своей жизнью, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.
По словам министра, первым из горящего отсека подлодки эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы пожар не распространялся на остальную часть аппарата.
«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — пояснил Шойгу.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в связи с гибелью моряков-подводников, 2 июля 2019 годаАлексей Дружинин/РИА "Новости"
Произошедшее на глубоководном аппарате Шойгу назвал «большой трагедией». «Погибли наши товарищи, сослуживцы. <...> При проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти», — сказал глава Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с комиссией по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Североморске. «Газета.Ru» следит за новостями в онлайн-трансляции.