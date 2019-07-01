Багаж проблем: Гепрокуратура разбирает завалы в «Шереметьево»

Генпрокуратура РФ совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводит проверку систематических задержек багажа в аэропорту «Шереметьево», где в эти выходные снова возникли проблемы с сортировкой багажа. В июне прокуроры уже проверяли аэропорт – тогда выяснилось, что компанией «Шереметьево Хэндлинг» «была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа». В связи с этим внесены представления, сообщает надзорное ведомство.

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«Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» в отношении виновных юридических и должностных лиц», — сообщили представители прокуратуры.

В настоящий момент в аэропорту уже работает комиссия из сотрудников ведомства, которая занимается изучением ситуации: «По итогам выезда и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц».

Напомним, что о многочасовых задержках багажа в «Шереметьево» стало известно в конце мая текущего года. Тогда пассажиры, прилетевшие из ряда зарубежных городов, ожидали багаж до пяти часов. Более того, ряд рейсов улетели либо вовсе без багажа, либо с его частью.

В «Шереметьево» многочасовые задержки объяснили возросшим пассажиропотоком, а также нововведениями в технологии обслуживания и обработки багажа. «Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои», — заявлял гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Газета «Коммерсант» уточняла, что до мая прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» самостоятельно обрабатывала багаж своих пассажиров, которые составляли 78,5% пассажиропотока «Шереметьево». Однако с открытием в мае 2018 года терминала В эту роль взяла на себя компания «Шереметьево хэндлинг», которая на 100% принадлежит аэропорту.

Ей же постепенно перешли функции по обработке багажа этой и ряда других авиакомпаний и в других терминалах аэропорта. Аэропорту было необходимо набрать десятки новых грузчиков, однако руководство сделать это не успело. По данным источников издания в аэропортовой отрасли, чтобы восстановить бесперебойную работу аэропорту необходимо было набрать около 250 грузчиков. Однако сделать это оказалось не так просто, сообщал «Газете.Ru» партнер организации «Защита прав авиапассажиров» Андрей Лухин. По его мнению, корнем проблемы является низкая зарплата грузчиков.

«В Шереметьево возникла нехватка рабочих, а новые потенциальные сотрудники просто отказываются от предложенных вакансий, так как оклад слишком маленький. Кроме того, сейчас начался период отпусков — люди массово совершают полеты. Совокупность факторов и дала такой плачевный результат», — пояснял юрист.

После коллапса с обработкой багажа администрация аэропорта пообещала справиться с проблемой в течение месяца. В качестве экстренных мер для помощи пассажирам были распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, в случае долгой ожидания – более 30 минут — аэропорт предлагал оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу.

Тем не менее искоренить неполадки не удалось — последний сбой с обработкой багажа возник в «Шереметьево» в минувшие выходные, 29 и 30 июня. Тогда в сети появились фотографии огромных очередей в терминале D у стоек регистрации и сдачи багажа. По данным газеты «Ведомости», около 9 тыс. единиц багажа не вылетели вместе с пассажирами и высылались следующими рейсами — зачастую даже без сопроводительной информации.

Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной скопления более 1,5 тыс. единиц сумок и чемоданов пассажиров стали многочисленные опоздания рейсов из-за погодных условий — в частности сильных гроз. «Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут», — сообщили в «Шереметьево», уточнив, что проблема была устранена.