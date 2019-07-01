Грядет новый потоп: что будет с Иркутской областью

Жертвами наводнения в Иркутской области стали семь человек, судьба еще девяти остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок», — рассказал источник.

По данным областного ГУ МЧС, в настоящий момент отрезанными от остального мира остаются четыре населенных пункта. Почти 3,3 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек, остаются подтопленными. «В числе пострадавших — 744 человека, 153 человека, в том числе 35 детей, госпитализированы, 591 пострадавшему, в числе которых 37 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, эвакуация из пострадавших населенных пунктов помогла спастись более чем 2 тыс. человек, в том числе 512 детям. В пунктах временного размещения находятся 636 человек, в том числе 182 ребенка.

Чтобы ликвидировать последствия паводка к работам подключились 1,4 тыс. человек – они откачивают воду и убирают мусор. Тем не менее оправиться от груза проблем, принесенных местным жителям из-за паводка, они смогут еще не скоро.

По словам Светланы Китаевой, находившейся в дни потопа на даче в Иркутской области, она до сих пор со страхом вспоминает момент, когда в населенный пункт пришла вода. «Ночью с четверга на пятницу, часа в четыре, был такой сильный гул, видимо, из-за того, что вода шла большая. К обеду примерно она стала сильнее прибывать-прибывать на дачи, затопило все резко, у кого по полдома залило, у кого — полностью, — цитирует слова женщины РИА «Новости». — У меня разошлись все нервы: думала, что меня водой тут захлестнет, ведь она прибывала прямо на глазах».

По словам Китаевой, вместе с соседям они не могут без слез смотреть на свои участки — все, что было построено и выращено за долгие годы, исчезло в один миг. «Просто руки опускаются, потому что люди приходят на дачи и плачут. Что-то выросло, что-то начало плодоносить. Просто жуть теперь: все покрыто грязной водой, смешанной с палками, обломками мебели, — в общем, все, что летело, все в этом месиве оказалось», — говорит женщина.

Однако ситуация в дачных поселках представляется спокойной, по сравнению с городом, говорит Китаева.

«Мы проезжали по городу, когда вода отошла, там просто какой-то кошмар. Стоит дом, на одном бревнышке держится, многие дома уплыли. И когда дома плыли, там были люди, они кричали, с трудом спасались», — вспоминает женщина. — Просто жутко смотреть на чужое горе».

Как отмечают местные, особенно тяжело приходится тем, кого наводнение застигло в поселке Соляная. «Власти говорят, что у них все «под контролем». Они ничего не предпринимают, так как у них нет ни лодок, ни раций, ничего! Люди делятся друг с другом едой и всем, чем могут, ведь по одиночке им будет очень сложно. Очень много семей с детьми ночевали на улице или на крыше дома. В данный момент люди остались без еды, так как магазины закрыты», — рассказала порталу «Иркутск сегодня» жительница Тайшета Соня Каменских, у которой в поселке живут родственники.

Нелегко пришлось и жителям города Тулун — по их словам, вода затопила все буквально за час. На глазах людей течением уносило животных. «Они погибли прямо у нас на глазах. Коровы плыли, кони. Прямо так жалко», — заявила в интервью «Вести-Иркутск» жительница Нижнеудинска.

В Тулуне также оказались затоплены несколько бензоколонок, в связи с чем образовалось нефтяное пятно. «Там порядка трех-четырех бензоколонок оказалось под водой, там большое нефтяное пятно, это опасная вещь, которая может загореться», — сообщил спикер парламента Иркутской области Сергей Сокол.

Несмотря на пугающую картину многие люди отказывались эвакуироваться, опасаясь потерять имущество. Как сообщил ТАСС житель Иркутска Дмитрий Шпак, чьи родители живут в Тулуне, соседи с первого этажа переносили личные вещи в квартиры тех, кто живет выше. «Пусть [вода] прибудет <...> На потолок залезу. Одеяло возьму, да матрас закину. На потолке там тепло», — заявила телеканалу «Россия-1» жительница села Шелехово Нина Егорова, отказавшаяся покидать подтопленный дом.

В редакцию «Вести-Иркутск» также обратился житель Тулуна Павел Василевский — его бабушка отказалась эвакуироваться из дачного поселка Красный Яр. По словам мужчины, мэр объявил по радио, что в шесть часов вечера вода пойдет на спад, чем ввел в заблуждение многих стариков.

«Услышав эту информацию, бабушка сказала: «Я никуда не пойду. Мэр сказал...». Последний бабушкин звонок был маме. Она говорила, что уже сидела на комоде, воды было по горло, с двумя собаками на руках. И она просто прощалась», — рассказал он.

В настоящее время режим ЧС продолжает действовать в Иркутской области из-за паводка в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Кроме того, метеорологический прогноз остается неутешительным — в южных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна днем в понедельник ожидаются местами ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с. В западных районах — усиление ветра до 12-17 м/с.

По словам синоптиков, к концу следующей недели местным жителям стоит готовиться к повторному притоку воду. «Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток [воды]», — заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ТАСС.

Яковенко также отметил, что пик паводка пришелся на дневное время 29 июня, после чего уровень воды упал на 40 см. «Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный — в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда», — заключил глава «Росгидромета».