«Просто хочу тебя изнасиловать»: как таксисты кошмарят россиян

На сутки в сексуальное рабство

24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем. Через некоторое время девушка поняла, что автомобиль едет совсем не по ее адресу. По данным портала Neva.Today, мужчина увез горожанку в неизвестное ей место, где удерживал на протяжении 16 часов. Там он заставлял петербурженку исполнять его сексуальные желания под угрозой физической расправы.

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Освободившись из плена насильника, девушка сразу же отправилась в полицию. По факту ее обращения правоохранители запустили проверку.

Как позже уточнили в правоохранительных органах, предполагаемым похитителем оказался 32-летний мужчина. Изначально городские СМИ отмечали, что в тот день он выполнял заказ сервиса «Яндекс.Такси», однако позже выяснилось, что последний раз данным агрегатором он пользовался за неделю до ЧП.

«Этот человек не работает в «Яндекс.Такси» и никогда не работал, он сотрудник таксопарка «Приморский». Случившееся происходило не на заказе, по нашей информации, он уже больше недели не выполнял заказы нашего сервиса», — сообщил представитель компании ТАСС.

За надругательство над пассажиром 24 июня также задержали московского водителя. По данным телеграм-канала Baza, молодой человек вызвал такси рано утром, чтобы вернуться домой из ночного клуба.

В итоге во время поездки водитель стал угрожать ему, после чего отвез в безлюдное место и изнасиловал.

СМИ отмечают, что после инцидента таксист все-таки довез пострадавшего до пункта назначения и потребовал с него деньги за потраченный бензин. Однако молодой человек на тот момент уже вызвал полицию – прибывшие на место правоохранители задержали насильника.

Двумя днями ранее с похожей ситуацией столкнулся и 20-летний Матвей. 22 июня он вызвал «Яндекс.Такси» в подмосковной Коломне. Во время поездки водитель стал возмущаться, что поездка обошлась молодому человеку слишком дешево — вместо установленных 88 рублей он потребовал с него 100.

«Сказал, что не повезет по цене «Яндекса», а только по своей, начал хамить, грубить и угрожать. В процессе поездки он держал меня за руки, чтобы я не выбежал из машины, угрожал увозом за город с целью изнасилования, расправой», — рассказал житель Подмосковья на своей странице в инстаграме.

Матвею также удалось зафиксировать происходящее на видео. На кадрах записи водитель говорит:

«Я тебя хочу изнасиловать просто. Мы едем сексом заниматься, я еще блондинку не пробовал». После этого он также попытался выхватить телефон из рук молодого человека.

В конце поездки Матвею удалось позвонить в полицию — это значительно отрезвило водителя. Когда двери оказались разблокированы, молодой человек сразу выбежал из машины. Позже он опубликовал имя таксиста и номер его автомобиля в соцсетях. В «Яндекс.Такси» впоследствии заявили, что после инцидента водитель был заблокирован и больше не сможет работать с сервисом.

Ранее надругаться над клиенткой решил также 39-летний водитель челябинского «Яндекс.Такси». Так, 27 мая 2019 года мужчина забрал пассажирку, однако повез ее не по адресу, а в безлюдное место. На обочине дороги в Сосновском районе он вытащил 29-летнюю девушку из салона, изнасиловал и оставил одну, сообщает Znak.com.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы. В ходе расследования правоохранители установили, что ранее водитель был дважды судим за изнасилования. Из исправительной колонии он освободился лишь в конце 2018 года.

«Мы рекомендовали пользователю обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе и больше никогда не сможет выполнять заказы сервиса», — так эту историю прокомментировали в «Яндекс.такси».

Увез в неизвестном направлении

Еще одно ЧП 14 июня произошло в Москве. Тогда зампредставителя МВД России в КНР, подполковник полиции Юрий Белкин направлялся на такси в аэропорт «Шереметьево». По данным РЕН ТВ, в пути ему стало плохо — из носа пошла кровь. Водитель предложил остановиться и промыть нос, чтобы стало легче: однако, как только пассажир отошел от машины, таксист резко нажал на газ и уехал.

В результате Белкин остался на трассе без документов, денег и других ценных личных вещей. Позже силовики задержали преступника — им оказался 59-летний уроженец Азербайджана. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В ходе допросов задержанный признался, что находится в сложной финансовой ситуации. Уехав от клиента, он выбросил все его документы в мусорные баки, а другие личные вещи раздал бомжам. Себе оставил только дорогой планшет подполковника.

Вопиющий инцидент в начале апреля произошло и в Перми. По данным портала «URA.ru», тогда местная жительница вызвала машину городской службы такси. Перед тем, как самостоятельно сесть в салон, она усадила в детское кресло свою четырехлетнюю дочь.

«В машине музыки не было, была тишина. Сказала о том, что сейчас я сяду с другой стороны, толкнула дверь рукой, чтобы она закрылась, и водитель тут же резко нажал по газам и уехал!», — рассказала горожанка.

Спасти ребенка удалось только благодаря другому водителю, который заметил случившееся и вместе с матерью бросился в погоню. «Гнались мы быстро, параллельно сигналили, он не останавливался, прижали мы его только на кольце Чернышевского», — заключила пермячка. Таксиста в итоге задержали — внятно объяснить причины похищения ребенка он не смог.

История с похищением ранее произошла и в Москве. В ноябре 2017 года 18-летняя Дарья Гусарова вызвала «Яндекс.Такси» после встречи с друзьями. В пути девушке резко стало плохо – в итоге ее стошнило из окна.

«Я сильно испачкала правую дверь такси. Водитель начал орать и материться — в итоге он без разрешения отвез меня на мойку, где заявил, что не отпустит, пока я не оплачу полную чистку автомобиля», — рассказала девушка «Газете.Ru».

Так как наличных денег у Гусаровой с собой не было, водитель отвез ее в банкомат, к которому отправил в сопровождении свидетеля. Получив необходимую сумму, он оставил клиентку на дороге и уехал. Домой девушке пришлось идти пешком.

«Я приношу извинения за поведение водителя. Мы также оповестили руководство таксопарка «Мега» о поведении их сотрудника», — заявили позже в службе поддержки «Яндекс.Такси». В качестве изменения сервис дал девушке промокод на скидку в размере 500 рублей.

Агрегаторы не при делах

Хотя скандальные инциденты вызывают негативную реакцию в адрес агрегаторов такси, сами сервисы не имеют к водителям прямого отношения. «Пассажир думает, что его обслуживает агрегатор, однако на самом деле наибольшая ответственность лежит на перевозчике. Об этом людям никто не сообщает», — рассказал «Газете.Ru» председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков.

В то же время избежать наказания за проступки водителей сервисам не удается, отмечает эксперт. Чаще всего они обходятся штрафами. «Однако, на мой взгляд, содержательные претензии нужно предъявлять непосредственно к перевозчику. Существуют разные инстанции, которые выдают лицензии на такси. Есть Роспотребнадзор, который занимается защитой прав потребителя. Даже в случаях, которые не являются уголовным преступлением, советую жаловаться в эти органы, заручившись ответами от агрегаторов», — пояснил Янков.

Пока что самое простое наказание для провинившихся водителей — это блокировка со стороны агрегатора. Добиться ее можно почти всегда, если жалоба действительно обоснована, подчеркнул председатель «Союза пассажиров».

В то же время добиться от водителя какой-либо компенсации — в том числе за моральный ущерб — значительно сложнее. Для этого необходимо подавать иск конкретно к человеку, а не к перевозчику или агрегатору. Они в свою очередь могут предложить лишь промокоды на поездки, чтобы как-то возместить ущерб.

Как рассказали «Газете.Ru» в «Яндекс.Такси», для предупреждения инцидентов в агрегаторе существует рейтинг водителя, который складывается из оценок, выставляемых пользователями после поездки — от одного до пяти баллов.

«Если рейтинг водителя сильно снижается, это значит, что стандарты не соблюдаются. Таких таксистов мы блокируем навсегда, они лишаются доступа к нашим заказам. Помимо этого, мы можем заблокировать водителя за регулярные превышения скорости и некомфортную манеру вождения, а также за однократное грубое нарушение сервисных правил. Наконец, мы всегда блокируем водителя в случае ДТП — до выяснения причины аварии», — отметили в компании.

Подобной политики придерживаются и в сервисе-агрегаторе такси «Ситимобил». «Мы в обязательном порядке просматриваем каждое обращение, выясняем все обстоятельства конфликта, разговариваем с обеими сторонами и при необходимости принимаем решение о блокировке или других возможных санкциях», — рассказали там «Газете.Ru».

Представители сервисов отмечают, что чаще всего причиной агрессии и неадекватного поведения таксистов становятся переработки. Чтобы бороться с ними, агрегаторы даже ставят в салоны специальную камеру, которая позволяет отслеживать степень усталости водителя. Она считывает 68 точек на лице человека и анализирует частоту и длительность моргания. Если выясняется, что человек работает уже долго, его снимают с поездок.

Тем не менее ограничивать время, проведенное водителем за рулем, решаются далеко не все сервисы. По словам представителя «Gett Taxi», компания может только рекомендовать перевозчикам и их водителям работать строго в соответствии с ТК РФ.

«Компания не имеет законных оснований для ограничения количества заказов поступающих водителю на основании времени, которое он на них провел, так как государством не установлены требования по такому учету и критерии ограничения в рамках календарных суток и/или иного установленного временного промежутка», — рассказали «Газете.Ru» в компании.

Разделяют мнение коллег и в «InDriver»: по словам представителя сервиса, ограниченный рабочий день заставлял водителей набирать как можно больше заказов за установленный промежуток времени. «Сейчас же они могут взять паузу и отдохнуть в любое удобное для них время», — пояснили в сервисе.

Легко ли стать таксистом

Важно: все онлайн-сервисы не трудоустраивают водителей — этим занимаются таксопарки или индивидуальные предприниматели. Таким образом, основной договор заключается между водителем и перевозчиком на основании ФЗ №69, который возлагает всю ответственность за безопасность перевозок именно на последнего.

Так, для того, чтобы стать таксистом и получить доступ к любому агрегатору, всем водителям необходимо иметь паспорт, водительское удостоверение, разрешение на перевозку пассажиров и не менее трех лет водительского стажа.

«Ни один водитель не может получить доступ к заказам без водительского удостоверения. При его выдаче ГИБДД обязана проверять наличие справок из психо- и наркодиспансера о том, что человек не стоит на учете. В дальнейшем при каждом выходе в рейс водитель по закону должен проходить медобследование — при нем проверяют пульс, давление, наличие следов алкоголя», — рассказали в «Яндекс.Такси».

Собрав необходимый пакет документов, водитель также должен пройти очную или заочную аттестацию — такой подход к трудоустройству практикуют «Gett Taxi» и «Ситимобил». Кроме того, сервисы также используют специальные тренировочные площадки, где таксистов обучают стандартам качества конкретного агрегатора и особенностям работы с приложением. Пройдя финальные тесты, водитель наконец выходит на линию.

Несмотря на то что агрегаторы такси лишь являются IT-платформами, которые соединяют водителя и пассажира, система страхования пассажиров ложится на их плечи. К примеру, каждый пассажир и водитель таких сервисов, как «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», застрахованы на время поездки от несчастных случаев на сумму до 2 млн рублей.

Просто нажал кнопку, и ты таксист

Как удалось выяснить «Газете.Ru», на практике стать таксистом не сложно, однако радужных перспектив такая работа не сулит. Григорий Лаптев самостоятельно прикрепился к московскому таксопарку и обратился к «Яндекс.Такси» за доступом к заказам.

«При трудоустройстве в таксопарк у меня попросили только водительское удостоверение, подтверждающее мой стаж (больше трех лет) и гражданство РФ. С «Яндексом» все оказалось тоже не сложно – даже подъезжать в офис не потребовалось. Нажал кнопку, предъявил документы, вышел на линию. Правда, лицензию мне не дали — я отказался обклеивать машину в нужные цвета. В связи с этим заказы я получал только по области или же из области в Москву. Как только оказывался в пределах МКАД, заказы идти переставали», — рассказал он «Газете.Ru».

При этом выручка водителя страдает от агрегаторов довольно ощутимо — так, «Яндекс.Такси» забирает себе 17%. Кроме того, водитель также должен отдать 3-5% таксопарку. Из оставшейся суммы также будет вычтено 3% — за вывод денег на банковскую карту.

«Агрегаторы со всех сторон пытаются откусить у таксистов как можно больше денег — это не может не раздражать водителей. Чтобы заработать на жизнь, приходится пахать, однако тут включаются ограничители по усталости. Поэтому и звереют люди. Может, если бы деньги нормальные платили и условия создавали, меньше бы преступлений случалось в пределах салонов автомобилей такси», — заключил Лаптев.