Ликуют или страдают? Опубликовано видео выпущенных косаток

В Сеть выложили видео, на котором запечатлена реакция косаток на освобождение из приморской «китовой тюрьмы». Отметим, что животных выпустили в Охотское море накануне, 27 июня. Запись опубликована в инстаграме общественной организации Free Russian Whales («Свободу косаткам и белухам»).

В подписи к записи зоозащитники отметили, что поведение млекопитающих не является нормальным.

«Это не радость, это стресс. Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки)», — говорится в посте. В организации отметили, что последствия «столь долгой транспортировки и скоропостижного выпуска без реабилитации» могут проявиться позже.

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Представители организации обратились к ученым НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с требованием предоставить всю информацию о передвижении выпущенных белух и косаток, на которых поставили GPS-метки. «ВНИРО, поделитесь с общественностью информацией. Хватит скрывать все от людей! Мы имеем право знать», — обратились общественники к ученым.

Отметим, что на кадрах видно, как две косатки плавают рядом друг с другом, ныряя и выныривая из воды. Между тем ученые не видят в таком поведении морских животных аномалии. «Ученые считают, что это ликование. Они двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованны и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы», — сказал в разговоре с РИА «Новости» пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Выпущенные две косатки и шесть белух стали первыми животными, освобожденными из «китовой тюрьмы». Произошло это после того, как у них взяли анализы, которые показали, что животные здоровы. В пятницу, 28 июня, их заметили в районе Шантарских островов. О том, что освобожденные млекопитающие пребывают в нормальном состоянии, говорил и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Косатки ушли на 140 километров от точки выпуска, белухи тоже ушли от точки выпуска и находятся пока в нормальном состоянии. Они двигаются, они перемещаются», — сказал он, отметив, что более подробную информацию специалисты опубликуют на следующей неделе.

Также, по его словам, состоится пресс-конференция, на которой ученые продемонстрируют все имеющиеся видеоматериалы.

«Мы ни от кого ничего не скрываем, мы просто не хотим допустить каких-то оголтелых спекуляций на этой теме. Идет тонкая четкая профессиональная работа, которая шла с момента поручения президента», — заявил Шестаков.

Он также прокомментировал и заявления зоозащитников, передает «Интерфакс». «Очень много советчиков в этом вопросе. Кого ни спроси, все знают, как выпускать, как следить. Но никто не хочет взять на себя ответственность. К сожалению, ни команда Кусто, ни Гринпис, ни экологическая вахта Сахалина», — сказал глава Росрыболовства, отметив, что «все хотят советовать».

При этом, по мнению Шестакова, эти советы «ни на чем не основаны». «Кто-то говорит, что надо было везти касаток и белух морским путём. Но он не знает, что нельзя везти этих животных морем, потому что в случае шторма они могут погибнуть», — заявил глава Росрыболовства, отметив, что нужно различать специалистов и советчиков.

Между тем команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, которая помогала в обследовании косаток и белух в «китовой тюрьме», обратилась к российской стороне. Представители исследователя просят предоставить больше информации об освобождении животных, передает РИА «Новости».

Они отметили, что у ученых нет полного видео и другой документации, которая могла бы помочь исследователям оценить состояние млекопитающих.

В то же время советник Кусто и исполнительный директор проекта «Китовый заповедник» Чарльз Виник обратил внимание на очень сложную логистику таких крупномасштабных операций.

Поэтому у экспертов есть вопросы касательно обеспечения здоровья морских животных. ТАкже их интересует, в разных ли местах выпускали касаток и белух, так как вторые являются потенциальными жертвами косаток.

«Отсутствие информации и данных не позволяет нашей международной команде специалистов оценить серьезность этих проблем. Проект реабилитации и выпуска такого масштаба и сложности требует участия опытных международных и российских специалистов, а также независимых наблюдателей, чтобы обеспечить полную прозрачность», — пояснил Виник.

В организации отметили, что команда Кусто готова предоставить международную экспертизу по запросу российского правительства. Как сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии, следующий выпуск морских обитателей планируется через две недели.