Заплывы на улицах: Москва уходит под воду

Из-за сильных дождей в столице на территории аэропорта Шереметьево затопило парковку терминала «В». Ливневая канализация не справилась с огромным количеством воды и практически перестала работать.

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Автомобили, которые пытаются подъехать к аэропорту, уходят под воду наполовину и выше. Некоторые транспортные средства просто застревают на участках дороги, из за этого возле Шереметьево образовалась пробка. Один из сотрудников аэропорта рассказал телеграм-каналу Life Shot, что вместо привычных 20 минут сегодня добирался до работы около 3 часов.

Пользователи публикуют видео с места происшествия. Так, пилот и стюардесса «Аэрофлота» были вынуждены добираться до работы босиком, сняв туфли.

На видео, снятых на подъездах к аэропорту, видно, как вода на дороге поднялась так высоко, что ее потоки попадают прямо в салон автобуса. «А на дороге разделительную полосу не видно!», — смеется одна из пассажирок и крестится.

Самые предприимчивые жители надевают на ноги глубокие целлофановые пакеты, чтобы в них перейти затопленную дорогу. В сети опубликовали видео, как на одном из участков дороги в районе Шереметьево люди забираются в открытый кузов «ГАЗели», поскольку идти по затопленным дорогам невозможно. Машина везет пассажиров, которые стоят в кузове под зонтиками.

Представители аэропорта советуют пользоваться «Аэроэкспрессом» и далее межтерминальным переходом, чтобы добраться до терминала B. Между станциями Шереметьево-2 (терминалы D,E,F, «Аэроэкспресс») и станцией Шереметьево-1 (терминал В) в регулярном режиме курсирует бесплатный поезд в подземном тоннеле, время в пути на котором составляет четыре минуты.

«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе «Шереметьево 1» (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на ул. Авиационная и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). Для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуем использовать альтернативные пути», — рассказали в Шереметьево.

Представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис отметил, что на подтопленном участке дороги уже работают насосы, которые откачивают воду. Воздушная гавань работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию, добавил он в беседе с «Интерфаксом».

Сильные дожди обрушились на Москву 27 июня в разгар рабочего дня. Осадки вызвали потопы не только рядом с Шереметьево. На Курской улице затопило северный тоннель. Проезд для машин пришлось временно перекрыть, на место выехала бригада Мосводоканала.

В Центре огранизации дорожного движения сообщили, что поскольку дожди в столице продолжатся и сегодня, движение на дорогах будет затруднено.

«Движение сложное — машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки», — пояснили в ЦОДД.

Днем 28 июня пробки в Москве оцениваются в шесть баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Накануне вечером заторы на дорогах в вечерний час пик достигли девяти баллов. Движение оказалось практически полностью парализовано в центре города и на центральных набережных. Автомобилисты долго стояли на Бульварном и Садовом кольце. На протяжении ТТК также были участки, на которых проехать было трудно.

Нелегко пришлось и пешеходам. Дожди затопили строящийся переход у станции метро «Калужская». Путь к переходу в вестибюль станции преградила огромная лужа. Судя по кадрам видеозаписи, воложенной в сеть, москвичи были вынуждены толпиться в очереди и проходить по узкой тропинке между лужой и зданием, чтобы попасть в метрополитен.

Поскольку рядом с метро находится стройка, дорога к метро не заасфальтирована — люди шли по мокрой земле, превратившейся в грязь. Кто-то постелил поверх железные листы, тогда москвичи стали проходить по ним, чтобы не испачкать одежду и обувь.

Хотя за последние сутки в Московской области выпала месячная норма осадков, обильные дожди не покинут столицу до субботы, 29 июня. Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности из-за ливня и ветра. Предупреждение действует до 9:00 субботы. В связи с этим автомобилистам советуют оставить машины дома и передвигаться на метро — в городе ожидаются большие заторы.

В пятницу днем в Москве помимо дождей ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с, иногда его порывы достигнут 12-17 м/с. В субботу местами прогнозируется порывистый ветер до 18 м/с, в воскресенье — до 10 м/с. Облачность и дожди сохранятся. В понедельник, 1 июля, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.