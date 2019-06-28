Гиены и крокодилы: кого теперь нельзя держать дома

Правительство РФ утвердило перечень животных, которых запрещено содержать в неволе. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром, опубликовано на официальном сайте правительства.

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В документе отмечается, что теперь запрещено содержать у себя животных, которые представляют опасность для владельцев — например, крупных хищных или ядовитых представителей фауны. В список также вошли животные, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, поскольку это может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья — и даже привести к гибели. В перечень вошли несколько видов змей (кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов).

Среди млекопитающих, которых запрещено содержать у себя, — медведи, волки, тигры, львы и гиены. Туда же вошли парнокопытные и непарнокопытные, кроме домашней лошади и быков в одомашненном состоянии.

Среди птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В списке также оказались китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри). При этом уточняется, что если животное было приобретено до 1 января 2020 года, то может находиться у владельца до наступления естественной смерти.

Документ подразумевает и ряд исключений. Так, запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Также можно содержать травмированных животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. Разрешение есть и у организаций, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда. Содержать животных также могут сотрудники специализированных учреждений на период лечения или искусственного вскармливания детенышей. При этом во всех этих случаях в течение трех дней после принятия животного на содержания граждане обязаны сообщить об этом в территориальный орган Росприроднадзора.

Законопроект о запрете содержания опасных животных в домах и квартирах был внесен на рассмотрение в Госдуму в мае 2018 года. Авторы документа поясняли, что им известно «о многочисленных хищниках, живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, леопарды), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках», а также случаи, когда животные убегали и становились угрозой для окружающих.

Предполагается, что этот законопроект поможет снизить контрабанду диких животных в Россию. Дело в том, что одним из самых серьезных источников спроса на экзотических животных в нашей стране являются частные коллекционеры.

Нелегальная торговля животными по уровню доходности идет сразу после торговли наркотиками и оружием,

отметила представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики зоозащитница Елена Жаркова. «Наша страна — не исключение. Обороты в этой сфере — десятки миллионов долларов, и потому трафик сохранится, пока есть желающие купить себе рысь, львенка или пингвина. Общество должно сделать сознательный выбор и отказаться от этого», — сообщила она газете «Известия».

После принятия закона о запрете содержания диких животных в неволе соседи таких частных коллекционеров смогут обратиться к правоохранителям, если заметят на территории дома или на балконе квартиры медвеженка или рысь.

В декабре прошлого года был принят закон о запрете жестокого обращения с животными. В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что после этого в России начался постепенный спад объемов контрабанды диких животных. Так, упало количество выявленных случаев контрабанды. В 2016 году правоохранители возбудили 79 административных и уголовных дел, в 2017 году этот показатель поднялся до 95, а в 2018 году было заведено 60 таких дел.

«Наиболее часто в Россию незаконно ввозят экзотических животных: ящериц, пауков, крокодилов и приматов. Пользуются популярностью макаки, лемуры и попугаи. А на экспорт из нашей страны идут тигры, их кости и шкуры, а также птицы семейства соколиных. Кроме того, желчь и лапы медведя, мускус кабарги», — отмечал начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Юдинцев.