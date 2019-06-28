Тянут до последнего? Что не так с делом об изнасиловании в Уфе

Башкирские следователи поставили точку в расследовании дела о групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

«Расследование уголовного дела по факту изнасилования дознавателя отдела полиции в Уфе завершено. Заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Как утверждают представители ведомства, собранные за полгода доказательства причастности к преступлению бывших начальников разных отделов МВД — по Уфимскому району и Кармаскалинскому району — являются достаточными для передачи дела в суд.

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«По местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона», — отметили в СК.

В результате экс-полицейские предстанут перед судом по двум статьям — пункт «а» второй части статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также пункт «а» второй части статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Тем не менее сами обвиняемые вину так и не признали. Ранее они были уволены из органов и несколько месяцев содержались в СИЗО, после чего суд принял решение отпустить их под домашний арест.

По словам адвоката одного из силовиков, в настоящий момент они еще не видели утвержденное прокуратурой заключение. «С копией дела мы еще не знакомы. При объективной работе надеемся доказать невиновность подопечных», — сообщил РИА «Новости» защитник экс-полицейского Павла Яромчука.

Адвокат другого экс-полицейского Эдуарда Матвеева также отметил, что у стороны защиты остается надежда добиться признания бывших стражей порядка невиновными. «У нас есть уверенность, что докажем невиновность, и все-таки надеемся на справедливость суда», — сказал адвокат Аслям Халиков, уточнив, что дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Уфы.

Тем не менее узнать свой приговор экс-полицейские смогут еще не скоро. По словам экспертов, даже сам процесс передачи дела в суд может затянуться на полгода.

«С момента передачи дела прокурору, до назначения даты судебного заседания уйдет как минимум 25 суток, однако, учитывая пробелы в законе, этот процесс может затянуться до полугода», — рассказал «Газете.Ru» партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

После того, как обвиняемые и потерпевшие ознакомятся с материалами дела, его вместе с обвинительным заключением отправят в прокуратуру. Там, согласно части 1 статьи 221 УПК РФ, оно пробудет в течение 10 суток.

«Однако ввиду сложности или большого объема уголовного дела, прокурор может обратиться с мотивированным ходатайством о продлении данного срока. В этом случае вышестоящий прокурор вправе продлить срок, необходимый для рассмотрения дела и принятия по нему решения до 30 суток», — пояснил Гавришев.

Заминка по времени может произойти и в самом суде. Так, по словам правозащитника, с момента поступления дела в суд судье дается 30 дней на определение даты начала слушания. Тем не менее лазейки для продления этих сроков найти не сложно.

«Несмотря на конкретные временные промежутки, отведенные судьям для принятия решений о начале рассмотрения дела, даже на этом этапе имеют место прецеденты создания искусственных препятствий осуществлению правосудия, — рассказывает Гавришев. — В процессе судебного разбирательства, судья обязан обеспечить всестороннее рассмотрение преступления. Именно по этой причине кодекс не устанавливает временные рамки, употребляя термин «разумные» сроки».

Затянуться на разумные или неразумные сроки может и сам процесс, отмечает адвокат. Располагающим для этого обстоятельством является тот факт, что обвиняемые по-прежнему не признали свою вину.

Кроме того, в ходе судебных заседаний стороны могут представить новые доказательства, способные изменить ход рассмотрения дела в суде.

Напомним, что все трое экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы, вышли на свободу в середине мая. Верховный суд Башкирии изменил им меру пресечения на домашний арест. До этого в течение почти полугода обвиняемые содержались в СИЗО.

Изначально заявление о групповом изнасиловании поступило в полицию в конце октября прошлого года: его подала 23-летняя дознавательница. По словам девушки, трое коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. После случившегося троих силовиков уволили и арестовали по уголовному делу, возбужденному по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Позже пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии сообщила, что судебно-медицинская экспертиза выявила на теле потерпевшей характерные для жертв изнасилования травмы. Спустя несколько месяцев она также была уволена из полиции: выяснилось, что девушка распивала спиртное на рабочем месте.