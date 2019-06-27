Погода слетит с катушек: москвичей ждет адская ночь

Порывистый ветер, сильный ливень, грозы и похолодание сохранятся в Москве до субботы, 29 июня. Вечером в четверг, 27 июня, в столице похолодает до +16°С. Об этом сообщили в центре «Фобос».

В ночь на пятницу, 28 июня, столбики термометров и вовсе опустятся +13°С, отметили в Гидрометцентре РФ.

Порывы ветра в это время будут достигать 20 м/с. Синоптики подчеркивают, что до 28 июня может выпасть до 11 мм осадков при месячной норме в 75 мм.

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В связи с сильным ветром 27 июня в столичном главе МЧС призвали предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по их закрытию. «Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — сообщили в ведомстве.

Московские коммунальные службы в свою очередь перешли на усиленный режим работы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Под особый контроль также взяты объекты жизнеобеспечения столицы и топливно-энергетические хозяйства. Более 1200 сотрудников ГУП «Мосводосток» будут следить за ситуацией в городе. На улицы уже выехало около 200 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей воду из водостоков.

Тем временем на юго-востоке города уже есть пострадавшие в результате непогоды. Так, в Воронцовском парке москвичка получила травмы от упавшей на нее ветки.

«Женщина 59 лет вышла гулять <…> на центральной аллее парка при порыве ветра дерево, липа, «разлетелось» на две части. Одна ветка упала на нее, женщина получила травму», — заявили ТАСС в пресс-службе префектуры ЮЗАО. У пострадавшей множественные переломы, ее доставили в ГКБ№1 имени Пирогова в тяжелом состоянии. На данный момент женщина находится в сознании.

Сильный дождь в Москве также привел к 9-бальным пробкам. Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 22:00, в аэропорту «Шереметьево» задержано 23 рейса, в «Домодедово» — 4 рейса, а во «Внуково» 10 рейсов были перенесены.

Тем временем в пятницу, 28 июня, ожидается, что порывы ветра достигнут 18 м/с — в столице сохранится сильный дождь и грозы. В этот день будет зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 728 мм рт. ст., рассказали «Газете.Ru» в «Фобосе». При этом прошлый рекорд был установлен в 1956 году — 732 мм рт. Отметим, что такой атмосферный фон может вызвать плохое самочувствие у метеочувствительных людей.

Дневная температура 28 июня составит +16…+18°С в столице и +14…+19°С. В субботу, 29 июня, скорость ветра в порывах будет достигать 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +11…+13°С. В воскресенье, 30 июня, местами также пройдет небольшой дождь, а дневная температура повысится до +19…+21°С.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Елены Волосюк, причиной резкого похолодания в Москве стал циклонический вихрь. Он представляет собой поднимающуюся или опускающуюся массу жидкости, которая вращается вокруг вертикальной оси и вызывает ухудшение погодных условий.

«Более того, этот циклонический вихрь будет углубляться, увеличиваться по площади, обрушатся сильнейшие дожди на столичный регион», — уточнила метеоролог.

Тем временем ее коллега Евгений Тишковец считает, что причиной непогоды стал североатлантический циклон. Именно он притягивает полярные массы воздуха и затяжные дожди. «Ну и настоящее барическое дно, которое мы пробьем в пятницу, когда барометр покажет 728 мм ртутного столба. Такие резкие колебания с 750 до 728 мм ощутимо коснутся людей с астмой, аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них это будет серьезное испытание. В субботу будет уже 736 мм рт. ст. Такие колебания называются барической пилой», — рассказал синоптик газете «Вечерняя Москва».

Тепло вернется в Москву не раньше начала июля, заявили в Гидрометцентре РФ. «С приходом июля дневные температуры заметно повысятся. В понедельник температура составит +20…+25°С, во вторник - до +22…+27°С. Местами возможны кратковременные дожди», — отметили там.

Отметим, что 9 мая 2019 года столица уже переживала серьезные погодные колебания. Тогда на Москву обрушился мощный ураган. Из-за порывистого ветра и падения деревьев пострадали десять человек. По данным РИА «Новости», пятеро из них были госпитализированы. Одно из происшествий случилось в парке «Кузьминки» — дерево упало на группу людей. В результате 42-летнего мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга, а 30-летнюю женщину медики осмотрели на месте происшествия.