Новый отравитель: как убивают в электричках

В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в отравлении пассажира электрички. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

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По данным следователей, жертва отравителя была обнаружена еще 9 февраля.

Тогда 54-летнего мужчину нашли поздно ночью в тамбуре одного из пригородных поездов на Ленинградском вокзале в состоянии сильного алкогольного опьянения. При пострадавшем не было обнаружено ни ценных вещей, ни денег.

Мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, однако врачи не смогли ему помочь. Уже через два часа он скончался.

«Проведенным исследованием установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга. При этом обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен», — рассказали в СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В результате проведенных следователями экспертиз была установлена личность мужчины, причастного к отравлению в электричке. Как отмечает газета «КП», на теле пострадавшего были обнаружены следы его ДНК.

По данным правоохранителей, ранее подозреваемый был судим за убийства и разбои. Кроме того, в рамках расследования также были проведены обыски в его квартире – там были обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. «Следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей», — уточнили в столичном управлении на транспорте СК. Расследование дела продолжается.

Ранее, 17 июня, в московском следственном изоляторе скончался еще один отравитель, действовавший в пригородных электричках.

По данным следствия, 51-летний Виктор Крупник зарабатывал тем, что продавал в поездах питьевую воду. Переходя из вагона в вагон, он выбирал себе жертв, после чего подсаживался к ним и предлагал распить свою бутылку водки. При этом Крупник умело втирался в доверие к незнакомцам – каждый раз у него находился достойный повод, чтобы выпить: например, рождение сына или смерть жены.

Позднее экспертиза установила, что в рюмках его собутыльников содержался опасный нейролептик — азалептин. После того, как препарат начинал действовать, жертва теряла сознание, а у злоумышленника появлялась возможность незаметно украсть ценные вещи и выйти с ними на ближайшей станции. Как правило, свидетелей преступления не находилось.

«Данная категория преступлений — очень сложно раскрываемые, поскольку очевидцев не бывает», — отметил следователь-криминалист Восточного следственного отела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Назим Ахмедов. Кроме того, жертвы отравителя предпочитали не обращаться в полицию, так как не надеялись на поимку вора.

Однако даже те, кто все-таки дошел до правоохранителей, с трудом смогли вспомнить подробности произошедшего. Тем не менее, по словам одного из пострадавших, лицо Крупника, подсевшего к нему вечером в вагоне, он запомнит на всю жизнь.

«Сразу мне хотелось спать. Почему — не знаю. Я очнулся в городе Чехове, напротив меня — открытая сумка моего друга, и никого нет», — поделился мужчина.

Стоит отметить, что пострадавшему мужчине относительно повезло — он остался живым. Как удалось установить следователям, два инцидента с участием Крупника в электричках на Горьковском направлении закончились летальным исходом: один произошел в марте 2011 года, другой — в январе 2017 года.

Выйти на след подозреваемого правоохранителям удалось через ломбард, куда он принес похищенные вещи. Во время обыска в квартире Крупника были также обнаружены таблетки сильнодействующего нейролептического вещества, которые он растворял в водке. После этой находки мужчину задержали, а затем арестовали.

По факту совершенных преступлений в ноябре 2018 года суд предъявил отравителю из электричек обвинения в двух убийствах и приговорил к 15 годам лишения свободы. Следователям удалось доказать только эти эпизоды, хотя изначально предполагалось, что в числе ограбленных Крупником несколько десятков человек.

Однако сам мужчина свою вину так и не признал. По его словам, он не был причастен к первому преступлению, а во время второго ограбления якобы был уверен, что азалептин действует как снотворное и жертва просто ненадолго уснет.

Впоследствии приговор преступнику был отменен, так как вышестоящая инстанция признала право Крупника на рассмотрение его дела судом присяжных. Однако нового решения суда мужчина не дождался — утром 16 июня он неожиданно скончался в московском СИЗО №4.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако сотрудники СИЗО намерены проверить всех сокамерников обвиняемого на причастность к его гибели.