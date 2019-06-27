«Люди вылезали из окон»: страшная трагедия Ан-24. ОНЛАЙН

Крушение Ан-24 в Бурятии — есть жертвы. ОНЛАЙН

В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку, а затем загорелся пассажирский самолет Ан-24, летевший из Улан-Удэ. В результате погибли пилот и бортмеханик, более 20 человек госпитализированы. По предварительным данным, после взлета отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выехал за пределы полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.
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10:29

Другой пассажир Ан-24 сообщил, что проблемы с самолетом начались еще во время полета. По его словам, пассажиры увидели в иллюминатор, что один из двигателей не работает. Экипаж судна не стал об этом сообщать. Мужчина утверждает, что после отказа двигателя паники в салоне не было.

«После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», — приводит его слова сайт kp.ru.

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На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года
На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года

На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года

СКР
10:19

По словам очевидца и пассажира Ан-24 Вячеслава Першина, после того, как самолет врезался в здание, в салоне началась «паника и толкучка». «В итоге была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. ... Затем когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий и было неприятно», — сказал он и добавил, что через 10 мнут после эвакуации у самолета взорвался второй двигатель, добавил собеседник.

10:11

Один из пассажиров Вячеслав Першин, находившийся на борту Ан-24 во время ЧП, рассказал, что левый двигатель отказал за 15-20 минут до посадки в Нижнеангарске.

«Когда мы приземлились, пилоты начали торомозить, но этого было не достаточно. И мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал», — приводит его слова телеграм-канал «112» (орфография и пунктуация автора).

10:01

Уголовное дело об аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СКР, заявили в Следственном комитете России.

09:58

Фоторепортаж: При крушении Ан-24 в Бурятии погибли люди
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09:51

Крушение самолета будет расследовать комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также представители Росавиации. По предварительным данным, состояние черных ящиков позволяет расшифровать их. Это поможет установить причины происшествия

09:45

После происшествия Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта (263 УК РФ). В аэропорту был организован оперативный штаб.

09:39

В момент происшествия на борту Ан-24 находились 43 пассажира, включая одного ребенка, и четыре члена экипажа. Командир корабля и бортмеханик погибли. Более десяти человек были госпитализированы. По данным медицинских служб, травмы получили 33 человека, передает ТАСС.

09:32

При посадке самолет выкатился на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием, где располагались очистные сооружения. В результате лайнер загорелся. Как сообщили в МЧС, салон самолета и кабина пилотов полностью выгорели. Возгорание удалось полностью потушить, но к этому моменту Ан-24 уже был разрушен. Также сгорело здание, с которым столкнулось воздушное судно. Общая площадь пожара составляла 200 кв. м.

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На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года
На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года

На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 года

СКР
09:26

«Они [экипаж] докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Собеседник также сообщил, что при посадке пассажирский самолет в аэропорту уже встречали службы спасения.

09:21

Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, по предварительным данным, у самолета после взлета отказал один из двигателей. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Нижнеангарске.

09:19

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru». Рано утром 27 июня в Буряти потерпел крушение самолет Ан-24 авикомпании «Ангара», в результате погибли двое человек, более 20 были госпитализированы. Мы следим за новостями в режиме онлайн-трансляции.