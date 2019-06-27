«Люди вылезали из окон»: страшная трагедия Ан-24. ОНЛАЙН

Другой пассажир Ан-24 сообщил, что проблемы с самолетом начались еще во время полета. По его словам, пассажиры увидели в иллюминатор, что один из двигателей не работает. Экипаж судна не стал об этом сообщать. Мужчина утверждает, что после отказа двигателя паники в салоне не было.

«После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», — приводит его слова сайт kp.ru.