«Люди вылезали из окон»: страшная трагедия Ан-24. ОНЛАЙН

Другой пассажир Ан-24 сообщил, что проблемы с самолетом начались еще во время полета. По его словам, пассажиры увидели в иллюминатор, что один из двигателей не работает. Экипаж судна не стал об этом сообщать. Мужчина утверждает, что после отказа двигателя паники в салоне не было.
«После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Около 36 пассажиров вылазили в окно. Точно не знаю, но мне кажется, пилоты погибли», — приводит его слова сайт kp.ru.
На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 годаСКР
По словам очевидца и пассажира Ан-24 Вячеслава Першина, после того, как самолет врезался в здание, в салоне началась «паника и толкучка». «В итоге была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. ... Затем когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий и было неприятно», — сказал он и добавил, что через 10 мнут после эвакуации у самолета взорвался второй двигатель, добавил собеседник.
Один из пассажиров Вячеслав Першин, находившийся на борту Ан-24 во время ЧП, рассказал, что левый двигатель отказал за 15-20 минут до посадки в Нижнеангарске.
«Когда мы приземлились, пилоты начали торомозить, но этого было не достаточно. И мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал», — приводит его слова телеграм-канал «112» (орфография и пунктуация автора).
Уголовное дело об аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СКР, заявили в Следственном комитете России.
Крушение самолета будет расследовать комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также представители Росавиации. По предварительным данным, состояние черных ящиков позволяет расшифровать их. Это поможет установить причины происшествия
После происшествия Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта (263 УК РФ). В аэропорту был организован оперативный штаб.
В момент происшествия на борту Ан-24 находились 43 пассажира, включая одного ребенка, и четыре члена экипажа. Командир корабля и бортмеханик погибли. Более десяти человек были госпитализированы. По данным медицинских служб, травмы получили 33 человека, передает ТАСС.
При посадке самолет выкатился на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием, где располагались очистные сооружения. В результате лайнер загорелся. Как сообщили в МЧС, салон самолета и кабина пилотов полностью выгорели. Возгорание удалось полностью потушить, но к этому моменту Ан-24 уже был разрушен. Также сгорело здание, с которым столкнулось воздушное судно. Общая площадь пожара составляла 200 кв. м.
На месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", 27 июня 2019 годаСКР
«Они [экипаж] докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Собеседник также сообщил, что при посадке пассажирский самолет в аэропорту уже встречали службы спасения.
Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, по предварительным данным, у самолета после взлета отказал один из двигателей. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Нижнеангарске.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru». Рано утром 27 июня в Буряти потерпел крушение самолет Ан-24 авикомпании «Ангара», в результате погибли двое человек, более 20 были госпитализированы. Мы следим за новостями в режиме онлайн-трансляции.