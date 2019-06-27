Трагедия в Бурятии: почему загорелся Ан-24

В результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 на севере Бурятии погибли два человека, еще более 20 пострадали. Об этом сообщил глава республики Алексей Фишев.

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По данным губернатора, ЧП произошло в 10:20 по местному времени (5.20 мск). Лайнер авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. «После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Было решено вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений», — заявил Фишев.

В результате в самолете начался пожар — судно выгорело практически полностью. Жительница поселка Нижнеангарск Северобайкальского района Екатерина Богатых в этот момент ждала маршрутку недалеко от аэропорта. «Я ждала автобус до Северобайкальска. Вижу — летит самолет. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — отметила очевидица в разговоре с телеканалом «360».

По данным местных властей, в результате трагедии погибли командир экипажа и бортмеханик. Всего на борту находились 43 пассажира — в том числе младенец.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах региона, пострадали свыше 20 человек. При этом 15 из них помощь оказана амбулаторно, а еще семь пришлось госпитализировать. Как уточнил пресс-секретарь губернатора Бурятии Алексей Фишев, среди доставленных в больницу — 13-летняя девочка, получившая черепно-мозговая травму, а также 17-летний подросток, у которого диагностировали ушиб.

Хотя открытое горение уже ликвидировано, на месте трагедии продолжают работать пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека и 14 единиц техники. «В 06:53 мск была проведена ликвидация открытого горения на площади 200 кв. м. Из них 100 кв. метров — это загоревшийся самолет и 100 кв. метров — здание, с которыми столкнулось воздушное судно», — заявили в республиканском управлении МЧС.

Там подчеркнули, что работы по полной ликвидации огня продолжаются. «Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим», — отметил пресс-секретарь губернатора.

Между тем, как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, ЧП произошло из-за отказа двигателя. «После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, двигатель перестал работать еще в воздухе. «Садился самолет с «разнотягом» в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», — уточнил источник. По его словам, экипаж ошибок не допустил — он действовал строго по инструкции.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщил представитель авиакомпании «Ангара» Анатолий Юртаев, пассажиров сгоревшего Ан-24 в место назначения доставит резервный борт. «Мы сейчас готовим рейс, он заберет пассажиров, которые там задерживаются из-за аварийной посадки. Рейс будет по направлению Иркутск — Нижнеангарск. На этом рейсе я сам вылетаю», — пояснил Юртаев. Вылет самолета запланирован на 15:20 местного времени (10:20 мск), подчеркнули в авиакомпании.

Тем временем во Всероссийском союзе страховщиков РИА «Новости» соообщили, что семьи погибших командира борта и механика гарантированно получат страховые выплаты в размере один миллион рублей. В то же время родственники пострадавших могут рассчитывать на компенсации до двух миллионов рублей.

Как пишет «Интерфакс», Ан-24, потерпевший аварийную посадку в Улан-Удэ, совершил первый полет в 1977 году. Эксплуатируется борт при этом с 1978 года. «До капремонта в 1991 году самолет был оборудован комплексом АСЛК-70 (автоматизированная система летного контроля), и работал облетчиком радиотехнических средств посадки (РТС), далее переоборудован в пассажирский вариант», — отмечает агентство.

До 1993 года борт эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после этого, в 2013 году, его передали авиакомпании «Аврора». Подчеркивается, что сертификат летной годности у данного Ан-24 сгорает 28 июля 2019 года.