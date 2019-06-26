Насиловал школьниц? Московский отравитель признался во всем

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство полиции об аресте мужчины, который угощал горожан газировкой, после чего грабил и скрывался с места преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По решению судьи 26-летний Мурат Сабанов отправится за решетку на 2 месяца — до 25 августа.

Уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

В ходе заседания Сабанов частично признал свою вину лишь в трех случаях отравления и ограбления москвичей. «Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда и совершать подобные действия», — заявил обвиняемый и пообещал являться к следователю.

После вынесения судебного решения мужчина расплакался. На вопрос журналистов, за что ему стыдно, он ответил: «За все».

Сабанов был задержан в Москве накануне, 25 июня. По данным следствия, мужчина подходил к людям на улицах и в барах, знакомился с ними и предлагал выпить прохладительный напиток, в который заранее подмешивал психотропное вещество. После того, как жертвы теряли сознание, преступник их грабил. СМИ уже окрестили злоумышленника «отравителем с газировкой».

МВД возбудило в отношении Сабанова семь уголовных дел. По словам официального представителя ведомства, для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа, работу которой курирует лично начальник столичного УВД.

После задержания в квартире мужчины были проведены обыски, в результате которых правоохранители обнаружили «свертки с белым порошком». Согласно результатам экспертизы, в него были добавлены лекарственные средства.

«Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства – феназепам и клозапин, а также трамадол», – официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, следствие также занимается поиском сообщников московского отравителя. «Проводится работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, действия Сабанова принесли общий ущерб на сумму 150 тыс. рублей. Как ранее сообщало издание The Village, жертвами отравителя стали не менее 24 человек. На данный момент МВД располагает данными только об 11 пострадавших.

В частности, один из молодых людей, попробовавших «газировку» Сабанова — Ярослав Антипов — смог опознать отравителя по фотографии.

«По последней фотографии — это 100% он. И лицо, и одежда, и он так же сидел «на кортах». Здесь он бороду чуть сбрил, но все равно видно, что это он», — сказал Антипов, глядя на фотографию, опубликованную Telegram-каналом Mash. Его слова цитирует РИА «Новости».

По словам молодого человека, мужчина, представившийся Муратом, подошел к их компании 7 июня на Чистопрудном бульваре. Он предложил ребятам сделать по глотку «газировки».

«Мы в этом ничего подозрительного не увидели. Хотя мы его не знали, он нас не знал. Думали, что он чей-то друг. Мы сделали по глотку. Все потом следующие мои воспоминания уже из больницы. Все втроем там упали. Свидетели затем увидели, как он собирает наши вещи в сумку. Люди подошли и помешали ему это сделать. Вызвали полицию и скорую помощь», — рассказал молодой человек РЕН ТВ.

В результате глоток прохладительного напитка вылился для Ярослава в шесть часов комы. В больнице ему поставили диагноз – «алкогольная кома с примесью психоактивных веществ». Однако, как отмечает молодой человек, полная экспертиза не смогла выявить вещества: «Скорее всего, оно быстро вышло из крови. Непонятно, что это было».

Еще более тяжелыми последствиями закончилось знакомство с Сабановым для Людмилы Чижовой, фоторедактора The Village. По словам Антипова, она вышла из комы только через несколько дней после того, как попала в больницу. Их обоих выписали 13 числа, однако Чижову пришлось госпитализировать повторно.

«Вчера (24 июня – «Газета.Ru») она начала отхаркиваться кровью. Это последствия интубации. Когда она была в коме, у нее было искусственное дыхание. Вчера ее снова госпитализировали», — рассказал Антипов.

Как рассказала сама Чижова, она помнит только момент, когда согласилась выпить «Фанту» из рук незнакомого молодого человека. Через несколько дней она очнулась уже в реанимации.

По словам Людмилы, сейчас у нее серьезные проблемы со здоровьем: «Через несколько дней меня выписали под наблюдение невролога. Мне назначили кучу капельниц каждый день. Я делала капельницы. Вчера попала от терапевта опять в больницу. После интубации у меня пошли осложнения верхних дыхательных путей. У меня и без того астма».

Жертвами московского отправителя также стали две несовершеннолетние школьницы, сообщает kp.ru. По словам девочек, 23 мая они отмечали выпускной на Чистых прудах — тогда к ним и подошел познакомиться Сабанов. Мужчина предложил им выпить в честь праздника «Пина-коладу», которая якобы была налита у него в маленькие бутылочки. Для этого он позвал их пройти во дворы, чтобы не задержала полиция.

«Мне сразу показалось странным, что там сверху как будто плавал какой-то порошок. Мурат на это пожал плечами. А через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню», — рассказала девушка изданию.

Дальние события потерпевшая смогла восстановить только по рассказам подруги, которая отключилась немного позже:

«Она говорит, что я встала и куда-то пошла, а Мурат предложил ей заняться сексом. Она не хотела, и они начали драться. Поэтому у нее потом было побито лицо».

Обнаружить девушек, лежавших без сознания на газоне в сквере, удалось только через 12 часов — утром их заметила женщина, гулявшая с собакой. Именно она вызвала скорую, которая доставила выпускниц в больницу.

По словам собеседницы kp.ru, она провела в коме четыре дня, а ее подруга пережила клиническую смерть. Последствия воздействия психотропов они переживают до сих пор: у обеих проявляется депрессия, немотивированный страх, паника. Кроме того, девушки лишились телефонов, украшений и сумок — в общей сложности ущерб составил десятки тысяч рублей.