Лагеря смерти: как дети гибнут на отдыхе

Ваш ребенок не дышит

В Костромской области четырехлетний мальчик утонул в бассейне, сообщает следственное управление СКР по региону. Трагедия произошла вечером 24 июня на базе отдыха, расположенной на берегу реки Качалка под Костромой. Мальчик находился там не один — его отец работает на базе охранником.

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«Ребенок и ранее неоднократно купался в бассейне, у него имелись необходимые для этого жилет и другие средства. Однако отец обнаружил его в бассейне без них», — сообщили в ведомстве.

Отец ребенка вытащил его из воды и попытался оказать первую медицинскую помощь. Затем он повез мальчика в ближайший санаторий, однако позже фельдшер констатировала смерть ребенка.

Правоохранители в ходе доследственной проверки проверят семью, в которой воспитывался мальчик. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти несовершеннолетнего.

В течение лета российские СМИ каждый день сообщают о гибели детей на отдыхе. Так, 24 июня в Ульяновской области во время купания в озере в селе Коченяевка погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным, четверо несовершеннолетних купались в водоеме. Один из мальчиков уплыл далеко от берега, ушел под воду и захлебнулся. Его тело вытащили водолазы лишь на следующий день.

Прокуратура Вешкаймского района проверит работу должностных лиц местного самоуправления, которые обязаны обеспечить охрану жизни и здоровья на водных объектах. Также ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Подчеркивается, что место, где купались ребята, не оборудовано для пляжного отдыха.

21 июня трагедия произошла в Вологодской области — тогда дети также чуть не погибли из-за отдыха на необорудованном пляже. Их спасла 19-летняя студентка ценой собственной жизни. По сообщению СМИ, девушка отдыхала на озере Кубенское со своим парнем и его родственниками 9 и 7 лет. Дети купались в озере на безопасной глубине, но их начало сносить в глубокий канал для лодок, и они перестали чувствовать дно.

Молодые люди услышали, как дети просят о помощи, и бросились в воду. Девушка вытолкнула их на поверхность, однако сама всплыть уже не смогла.

По факту ее гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что искусственный водный канал был вырыт неизвестными и в месте его соприкосновения с озером не был огорожен. На берегу также отсутствовала информация о его глубине, что, по мнению правоохранителей, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В Новленском сельском поселении сообщили, что канал был вырыт много лет назад. Местные жители хорошо знакомы с этим водоемом, однако официально купание в этом месте запрещено.

Ранее в Пензенской области в селе Пригородном утонул 16-летний подросток. Несмотря на то что мальчик отдыхал с родителями, они не смогли помочь сыну выбраться из воды. Семья приехала на отдых из Мурманской области. Вечером в воскресенье, 23 июня, ребенок купался в реке Сердоба.

В какой-то момент родители потеряли его из виду и через некоторое время позвонили в полицию. Тело мальчика вытащили на следующий день сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в региональном следственном управлении.

Губернатор Пензенской области на заседании в областном правительстве отметил, что основная причина несчастных случаев на водоемах — недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых. «Наша главная задача, особенно в период летних каникул, — сохранить жизнь и здоровье детей и подростков. А для этого нужно уделять больше внимания разъяснительной работе, регулярно рассказывать о том, как вести себя, в том числе и около водоемов», — подчеркнул он.

Ежегодно МЧС напоминает россиянам о том, что плавать следует только в специально оборудованных для этого местах — к сожалению, зачастую отдыхающие не обращают внимания на знаки о запрете купания. В ведомстве также отмечают, что лучше купаться, когда рядом в воде есть и другие люди. Детей и подростков нельзя оставлять без присмотра в воде, родителям также стоит научить несовершеннолетних, что в воде не стоит устраивать игр, связанных с захватом других купающихся.

«За лето мы теряем школу»

В течение лета миллионы российских детей отдыхают в летних лагерях. Как сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева, в 2019 году в стране работает 45,3 тыс. детских лагерей. Ожидается, что за лето их посетят около 5,8 млн детей — это число на 200 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

К сожалению, несчастные случаи с детьми происходят и в детских учреждениях. 3 июня в детском лагере «Чайка» в Башкирии трагически погиб 15-летний подросток. По предварительным данным, школьник вместе с друзьями натягивал волейбольную сетку, когда кто-то нечаянно задел флагшток и тот упал на юношу. Подросток получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия.

Как выяснилось в ходе проверки, на тот момент первая смена в лагере даже не началась — сотрудники обратились к школьникам с предложением выполнить работу по благоустройству территории лагеря перед открытием сезона. 26 ребятам пообещали позднее принять их на работу уже на платной основе.

Руководство лагеря не заключало никаких трудовых договоров с подростками и не проводило для них инструктаж по технике безопасности. Ребят привозили на автобусе, угощали чаем и давали задания.

После гибели мальчика республиканские следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Региональные власти также провели проверку лагеря. По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, «Чайка» находится в удручающем состоянии.

«Члены рабочей группы увидели там массу опасных объектов, в том числе старый бассейн, куда можно упасть, плохо закрепленные металлические качели, ветхую деревянную постройку с разбитыми окнами и обваливающейся черепицей. Злополучный флагшток в нарушение всех правил безопасности представлял собой разборную конструкцию. Флагшток сначала вынимают из стойки, закрепляют на нем флаг, затем помещают обратно», — рассказал он изданию «Медиакорсеть».

Кроме того, выяснилось, что ранее администрация лагеря уже получала предписание о необходимости убрать опасный флагшток, однако ничего не сделала. Толкачев отметил, что в большинство лагерей в Башкирии сильно устарели, поскольку были построены в 50-70-е годы прошлого века. С тех пор многое изменилось, в том числе и требования к организации отдыха, условиям быта, указывает чиновник.

2 июня, на второй день смены, в приамурском детском лагере «Колосок» скончался один из воспитанников. 14-летний школьник потерял сознание во время утренней пробежки. «Он вдруг раз, и упал. К нему врачи подбежали, начали откачивать, нас отогнали подальше. Не помогло», — рассказали соседи мальчика по корпусу сайту kp.ru.

После смерти ребенка было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, что мальчик был спортсменом и имел первый юношеский разряд по легкой атлетике.

«Ребенок находился в лагере в рамках спортивной профильной смены, в группе обучающихся, отправленных Амурской областной спортивной школой», — сообщили в региональном правительстве. Там добавили, что родители подростка предоставили все необходимые медицинские справки, разрешающие ему заниматься спортом и принять участие в профильной смене.

В начале лета уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что проведет анализ нарушений, выявленных в детских лагерях, и по итогам проверки подготовит специальный доклад по организации летнего отдыха для детей в России. Омбудсмен также сообщила, что летом 2018 года на неорганизованном отдыхе погибли 492 ребенка. 343 из них утонули, 82 погибли в пожарах.

«За летний период мы теряем школу», — подчеркнула Кузнецова. По данным СК РФ, большинство несчастных случаев происходили с несовершеннолетними во время неорганизованного отдыха.

Что касается детских лагерей, то за три летних месяца 2018 года, по официальным данным, погибли шесть детей. Кузнецова уверена, что в России необходимо создать федеральную целевую программу организации детского летнего отдыха. ФЦП, в частности, поможет улучшить инфраструктуру современных детских лагерей. «Если ржавое оборудование сыпется и крыши на голову детям падают, мы далеко не уйдем», — заключила омбудсмен.