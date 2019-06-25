Последний обед: в Подмосковье отравили рабочих

В Подмосковье десятки граждан Таджикистана отравились неизвестным веществом. По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная пища в столовой мебельного предприятия «Одинцово», где работали пострадавшие.

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Глава Союза молодых таджикистанцев в России Иззат Амон сообщил, что вечером 22 июня рабочие пожаловались на сильные боли в животе. Некоторые из них потеряли сознание — на место вызвали скорую помощь. Всех пострадавших доставили в больницу, часть из них попали в реанимацию.

«Никто из руководства компании не приехал на место происшествия и даже не вышел на связь», — написал в фейсбуке Амон. Ранее он рассказал журналистам, что в реанимацию положили двух рабочих, состояние шестерых человек после отравления оценивалось как тяжелое.

Он подчеркнул, что все рабочие в тот день ели в столовой при заводе. По сообщениям подмосковных СМИ, в цеху по производству дверей и окон в настоящее время работают свыше 200 таджикских мигрантов, а также десятки приезжих из Узбекистана.

Газета «Московский комсомолец» передает, что отравились около 50 граждан Таджикистана. Большую часть из них после обследования отпустили из больницы, 12 человек положили в инфекционное отделение. Предварительный диагноз, который врачи поставили пациентам, — ротавирусная инфекция, пищевое отравление. Сейчас в больнице находятся 11 рабочих предприятия — по сообщениям врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное, скоро их отпустят домой.

Информацию об отравлении 23 июня подтвердил пресс-секретарь представительства Минтруда Республики Таджикистан в России Иброхим Ахмад. Он сообщил, что в ночь после отравления представители Минтруда и посольства навестили пациентов в больнице и взяли под свой контроль расследование инцидента. «По предварительной информации, мигранты отравились едой, приготовленной в столовой предприятия», — сказал Иброхим Ахмад в беседе с «Радио Озоди».

Телеграм-канал Mash со ссылкой на рабочих сообщает, что начальство предприятия заставляет их питаться только в столовой. Однако блюда там готовят из просроченных продуктов. Один из собеседников «Радио Свобода» на условиях анонимности рассказал, что каждый месяц рабочие из Таджикистана получают более 20 тыс. рублей, из которых 4 тыс. платят за питание в столовой. «В этой столовой плохо готовят, но мы вынуждены там есть», — сказал мигрант.

Все рабочие спят на предприятии, готовить еду во внутренних помещениях им не разрешают. Если рабочие откажутся питаться в местной столовой, то им придется арендовать другое помещение для ночлега, отметил собеседник.

«Аренда здесь (в Подмосковье — «Газета.Ru») дорогая, поэтому мы вынуждены принимать все условия работодателя», — пояснил он.

По его словам, рабочие уже не раз жаловались начальству на то, что пищу в столовой невозможно есть, однако руководство ничего не предпринимало. При этом собеседник подчеркнул, что качество пищи является единственным минусом работы на предприятии.

«Мы в безвыходной ситуации. Бросим эту работу, найти другую будет очень сложно. По правде говоря, предприятие идет нам на уступки. Если вы приехали из Таджикистана без денег, то предприятие выдает вам денег для подготовки необходимого пакета документов, а потом вычитывает каждый месяц определенную сумму из зарплаты. Нас не устраивает здесь только качество пищи в столовой», — сказал рабочий.

Технический директор предприятия, который также является начальником заводской точки общепита, сообщил журналистам, что продукты на кухню завозят раз в неделю — по четвергам. Все они хранятся в холодильниках и морозильных камерах. В день отравления на обед рабочие ели перловый суп, макароны с фаршем и компот. На ужин подавали плов с говядиной, салат из редьки с луком и чай.

Мужчина уверен, что рабочие не могли отравиться едой в столовой, потому что они ели ту же самую пищу два дня назад и все было в порядке. Он считает, что рабочие отравились плодоовощной продукцией, которую они сами покупают, хотя это категорически запрещено внутренними правилами.

По данным СМИ, представители предприятия сообщили медикам, что мигранты отравились дыней. При этом сами пострадавшие утверждают, что у них нет лишних денег на покупку дыни, а плохо стало именно после посещения столовой.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Максимальное наказание за это преступление составляет один год лишения свободы.