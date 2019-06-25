«Обама гордился мной»: трагическая участь россиянки и двух ее сыновей

36-летний Шон Уокер, обвиняемый в убийстве супруги-россиянки Аллы Аушевой и двух малолетних сыновей, напал на полицейских по пути в суд. В связи с этим слушание было отложено. Об сообщает американское издание The New York Post со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, инцидент произошел в Нью-Йорке в то время, когда обвиняемого перевозили из медицинского центра, в котором он проходил психиатрическую экспертизу, в уголовный суд Стейтен-Айленда.

Однако Уокер внезапно проявил агрессию — будучи закованным в наручники, он нанес удар головой в лицо одному из полицейских. Второй правоохранитель также получил серьезные травмы руки.

Член Национальной гвардии ВВС США Шон Уолкер был арестован накануне, 24 июня, по подозрению в убийстве своей гражданской супруги — 37-летней россиянки Аллы Аушевой. Он шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках.

По версии следователей, мужчина также утопил двух их совместных сыновей — мальчики двух и трех лет были обнаружены рядом с телом матери без признаков жизни.

Уолкер также устроил в доме пожар, чтобы скрыть следы преступления. Прибывшие на место пожарные ликвидировали небольшое возгорание и обнаружили тело Аушевой, лежавшее лицом вниз. The New York Post передает, что эксперты зафиксировали у нее серьезные травмы головы и лица.

«Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы рассматриваем произошедшее как убийство», — отметили в полиции. Правоохранители уточнили, что предположительной причиной смерти Аушевой могло стать ножевое ранение в шею.

В настоящий момент Шону Уолкеру предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, а также в поджоге и незаконном хранении оружия. Во вторник, 25 июня, должно состояться первое заседание суда по его делу.

Алла Аушева родилась в Санкт-Петербурге, впоследствии устроилась работать фитнес-тренером и всю жизнь мечтала переехать в США за лучшей жизнью. Осуществить это ей удалось в 2011 году, после того как ее русский супруг выиграл грин-карту в лотерею.

Сразу после переезда женщина поступила на службу в Национальную гвардию США, после чего ее перевели в ВВС Нацгвардии. По словам ее друзей, таким образом он хотела побыстрее ассимилироваться на новом месте.

«Она пошла в Нацгвардию потому, что это простой путь ассимилироваться. Если тебе до 35 лет и ты подходишь по здоровью, тебя берут на обеспечение. После этого ты работаешь в армии не за очень большие деньги. Но это, еще раз повторю, простой путь попасть в американское общество, что у нее и получилось в какой-то грустной мере», — рассказал друг погибшей Александр сайту kp.ru.

В 2012 году Аушева получила американское гражданство. В День независимости она приняла присягу гражданина США на церемонии натурализации в Белом доме, которая прошла при участии на тот момент президента Барака Обамы.

«Я до сих пор не могу поверить, что я видела президента, и он сказал, что гордится мной, — рассказала россиянка журналистам после мероприятия. — Это, конечно, невероятно».

Во время церемонии Аушева также исполнила песню преимущественно на русском языке и произнесла маленькую речь, в которой призналась, что очень рада исполнению своей мечты. «Год назад я переехала из России, и тогда сбылась моя первая мечта. Потом я вступила в армию США — тогда сбылась моя вторая мечта. Теперь я пою на сцене, на настоящей сцене, а не в душе. Моя третья мечта сбылась, и теперь мне интересно, что будет дальше», — призналась россиянка.

После поступления на службу в армию изменилась и семейная жизнь Аушевой — с супругом случился разлад, после которого она сошлась с афроамериканцем Шоном Уолкером, который также служил в Нацгвардии. Вскоре они стали жить вместе, у них родились двое сыновей.

Проведать девушку на новом месте приезжали ее друзья из России, которым ее новый возлюбленный показался агрессивным и закрытым человеком.

«Они снимали квартиру в Нью-Йорке в Куинсе в корейском квартале. Ее бойфренд был такой большой черный мужчина.

Когда он пришел домой и увидел меня, Алла меня представила как одноклассника. Он был недоволен, сказал: «Понятно». Мне он показался довольно агрессивным персонажем. Конечно, ревность там присутствовала 100%», — вспоминает Александр.

Позже выяснилось, что проблемы в семье действительно были. Так, в декабре 2018 года Уолкер был задержан за домашнее насилие — после того, как ударил Аушеву. The New York Post со ссылкой на источники сообщает, что мужчина подозревал жену в изменах.

После инцидента суд выписал Уокеру «Restraining order» (с англ. «запретительный приказ» — «Газета.Ru»), который запретил мужчине подходить к сожительнице. Тем не менее это ограничение не спасло Аушеву и ее детей. По данным издания, заявление о домашнем насилии в полицию ранее также подавала бывшая сожительница Уолкера, которая также растит от него ребенка.