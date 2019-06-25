Мало не покажется: когда придет жара

В конце июля и начале августа москвичей ждут самые жаркие летние дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«По климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере», — приводит слова синоптика издание «Российская газета».

Вильфанд также отметил, что самое теплое время года в приморских городах приходится на более позднее время — вторую половину августа. Так, во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте и многих других прибрежных городах последний месяц лета станет наиболее жарким.

После 10 сентября в этих районах наступает так называемый «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды примерно одинаковые. Именно такое соотношение температур является самым комфортным для отдыха.

Кроме того, Вильфанд напомнил, что световой день в Северном полушарии уже начал уменьшаться, в то время как ночи становятся длиннее. 21 июня световой день стал самым продолжительным в году — он длился 17 часов 33 минуты. По словам эксперта, такой долгий день продержится практически до конца июня — в последний день этого месяца долгота светового дня составит 17 часов 30 минут. К середине второго летнего месяца сокращение светового дня станет заметнее. 15 июля он продлится 16 часов 58 минут, а уже 15 августа — 15 часов 5 минут.

Ранее москвичей предупредили о скором приходе в Москву «осенней» погоды. Глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели температура ночью будет не выше +5°С. Кроме того, в течение нескольких дней будут идти дожди, а также выпадет до 30% месячной нормы осaдков.

Роман Вильфанд пояснил, почему предстоящее понижение температуры воздуха не является чем-то аномальным. «Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного — просто до этого жара была совершенно жуткая!» — сказал научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН.

По его словам, общий температурный фон от привычного для этих дней июня будет отличаться всего на 2 градуса. Во вторник, 25 июня, температура погоды в Москве составит +22..24°С. Ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/c.

В среду в столицу придут кратковременные дожди, столбики термометра опустятся до +19...+21°С. 27 июня, в четверг, температура воздуха не изменится, однако местами ожидаются сильный дождь и грозы. Кроме того, сильно упадет давление — до 739 мм рт. ст.

В последний рабочий день, 28 июня, температура понизится до +16...18°С, будут идти дожди с грозами. Давление упадет до 731 мм рт. ст.

Наконец, в выходные — 29 и 30 июня — синоптики обещают +12...17°С и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Все выходные в городе будут идти дожди. К воскресенью давление повысится до 743 мм рт. ст.

Хотя горожане обычно не радуются дождливой погоде, синоптики говорят о предстоящих осадках с оптимизмом. Вильфанд напомнил, что за первые три недели лета в столице выпало меньше 20% от месячной нормы осадков. Это создало засушливую и пожароопасную ситуацию. Так, 23 июня в некоторых районах Московской области эксперты прогнозировали максимальный — пятый — класс пожароопасности.

По словам Вильфанда, небольшие и кратковременные осадки, которые ожидаются в Москве и области на этой неделе, помогают избежать пожароопасных ситуаций. «Начиная со вторника, небо будет более облачным. Заметные осадки вероятны только в конце недели», — сказал эксперт.

Пока москвичи на этой неделе будут ходить по улицам в резиновых сапогах и дождевиках, жители Европы переживут «адскую жару». К середине недели воздух в Германии, Швейцарии и Бельгии прогреется до +35°С. На территории Испании столбики термометра также не опустятся ниже этой отметки, а в некоторых районах страны поднимутся выше отметки +40°С.

Больше всего может пострадать Франция: прогнозируемая температура в четверг и пятницу превысит +40°С, что может побить рекорд за историю наблюдений в июне, сообщает Би-би-си. Агентство «Метео-Франс» в свою очередь предупреждает, что на севере и в центре страны такая температура продержится до следующих выходных.

Власти Парижа уже подготовились к непростому периоду — в городе активирован третий уровень погодной опасности. В городе организуют около 900 «прохладных мест» и установят временные фонтаны.