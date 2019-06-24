«Пробьем барическое дно»: погода угрожает москвичам

В последних числах июня в Москву придет осенняя погода – температура опустится до +15°С. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

«Надо сказать, что наступившая неделя окажется для москвичей достаточно сложной. В последних числах июня в Москву заглянет настоящее осеннее ненастье», — предупредила Волосюк.

По словам метеоролога, причиной резкой перемены погоды станет циклонический вихрь, который прогонит жаркую погоду: «Более того, этот циклонический вихрь будет углубляться, увеличиваться по площади, обрушатся сильнейшие дожди на столичный регион».

Реклама

При этом центр циклона окажется вблизи Москвы только в четверг, поэтому начало недели будет теплым, солнечным и сухим. Так, во вторник жители столицы могут рассчитывать на полноценные +22...+24°С. В среду атмосферный фронт уже начнет оказывать свое влияние, поэтому температура днем вряд ли превысит +20°С.

Особенно прохладными станут дни в конце рабочей недели. «В четверг на уровне +17..20°С, ну а в пятницу +15..17°С, в субботу еще ниже. Температурный режим в конце недели окажется на 5-7 градусов ниже многолетней нормы», — уточнила синоптик.

Добавят ощущения осени и сильные дожди, которые придут ближе к выходным – за сутки может выпасть треть июньской нормы осадков.

О том, что период жаркой погоды в Москве близится к финалу, ранее также сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в настоящий момент среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса, выпало всего 17% нормы осадков.

Однако уже к концу недели ситуация резко изменится. «Нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — рассказал синоптик.

Причиной погодных метаморфоз станет «ныряющий» североатлантический циклон», отметил Тишковец. Именно он притянет за собой полярные массы воздуха и довольно интенсивные ливневые дожди. Кроме того, в столицу также придет очень сильный порывистый ветер, который в пятницу и субботу достигнет скорости 15–20 м/с.

«Ну и настоящее барическое дно, которое мы пробьем в пятницу, когда барометр покажет 728 миллиметров ртутного столба. Такие резкие колебания с 750 до 728 миллиметров ощутимо коснутся людей с астмой, аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них это будет серьезное испытание. В субботу будет уже 736 мм рт. ст. Такие колебания называются барической пилой», — рассказал эксперт «Вечерней Москве».

Тем не менее грядущее похолодание не стоит воспринимать как апокалипсис. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет падать постепенно, поэтому москвичи просто почувствуют облегчение от жары.

«Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая!», — заявил Вильфанд НСН.

По его словам, даже в самые холодные дни общий температурный фон будет отличаться от привычного июньского всего на 2 градуса.

«В пятницу температурный фон составит +17..22°С. Это значит, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья отметка термометра с трудом будет дотягивать до +20°С в послеполуденные часы. А в субботу — +16..21°С», — сообщил эксперт.

Метеоролог также отметил, что предстоящие осадки станут настоящим спасением для Москвы, которая уже приближалась к особо опасной пожарной ситуации.

«За первые три недели лета в Москве выпадало в среднем 11-13 мм осадков. Это создало засушливую и пожароопасную ситуацию», — подчеркнул Вильфанд.

В связи с этим в некоторых районах Московской области прогнозировали пятый уровень пожароопасности. «На следующей неделе осадки будут, хотя кратковременные и небольшие. Они очень нужны, чтобы сгладить эту ситуацию. Начиная со вторника, небо будет более облачным. Заметные осадки вероятны только в конце недели», — заключил метеоролог.

Впрочем, до по-настоящему «холодных» рекордов Москве еще далеко. Так, самым холодным за последние 140 лет стало 15 июня 2017 года – в тот день столбики термометров опустились до +9,5°С.