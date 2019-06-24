Обухом по голове: кто убил многодетную мать-наркоманку

В Нижнекамске задержан местный житель, забивший топором многодетную мать. Оба ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

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По предварительным данным, убийство произошло утром 24 июня. Тогда мужчина ворвался к женщине в квартиру, в которой также находились пятеро ее детей, четверо из которых — несовершеннолетние. В разгар конфликта им удалось убежать.

«44-летний задержанный находился в квартире потерпевшей с 5.40 до 7.00 часов. Угрожая женщине, обухом топора нанес ей побои, от которых она скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Как удалось установить правоохранителям, в квартире также находился дальний родственник погибшей, который после случившегося был доставлен в больницу с ножевым ранением в шею. Врачи уже наложили мужчине швы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Больнице сейчас находится и сам убийца — после совершения преступления он попытался покончить с собой. Как сообщает KazanFirst, самоубийство предотвратили полицейские, проникшие в квартиру по спасательной лестнице через окно.

«В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются мотивы преступления», — сообщили в МВД.

Согласно одной из предварительных версий, причиной убийства могла стать ревность. Как уточняет источник телеканала НТР 24, мужчина пришел выяснять отношения после того, как увидел ролик эротического содержания, в котором якобы участвовала погибшая.

По данным МВД, и погибшая, и подозреваемый ранее привлекались к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ за незаконный оборот наркотиков. Оба освободились условно-досрочно: он в 2017 году, а она в августе 2018.

В апреле 2019 года суд вынес решение по делу 33-летнего жителя Читы, отравившего свою сожительницу уксусом. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Согласно данным следствия, в сентябре 2018 года между мужчиной и его 42-летней сожительницей возник конфликт.

В пылу ссоры мужчина прижал женщину к стене и насильно влил ей в рот не менее 50 граммов уксусной кислоты. «После этого обвиняемый, желая смерти сожительницы, не предпринял никаких мер по оказанию ей помощи», — сообщает СК.

Пострадавшая скончалась от химического ожога полости рта, желудка и верхних дыхательных путей. Она также получила токсическое повреждение внутренних органов. На протяжении трех дней женщина мучилась от сильных болей, после чего скончалась в квартире.

Дождавшись смерти гражданской жены, мужчина самостоятельно отправился в полицию и заявил о ее суициде. Однако последовавшие проверки смогли доказать его причастность к убийству.

Мужчина был осужден по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Суд приговорил его к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить малолетнему сыну погибшей пять миллионов рублей и два миллиона ее матери в качестве компенсации морального ущерба.

Обвинение в умышленном убийстве супруги было также предъявлено 36-летнему жителю Братска, который инсценировал пропажу женщины в апреле текущего года. Придя в отделение полиции, мужчина заявил правоохранителям, что жена пропала из дома, пока он находился в гараже. При этом ее мобильный телефон лежал на столе.

Поисками женщины занимались сотрудники уголовного розыска, а также десять добровольцев, которые обзванивали больницы, морги, расклеивали по городу ориентировки, опрашивали соседей. С мужем пропавшей также проводились допросы, однако ему каждый раз удавалось не вызвать у следователей никаких подозрений.

Тем не менее, результаты оперативно-розыскной работы помогли силовикам выйти на след убийцы. По камерам видеонаблюдения они отследили перемещения безутешного супруга: кадры пленки показали, что в день убийства мужчина дважды выходил из дома в подозрительно нервном состоянии. После очередного допроса он сам сознался в убийстве жены.

По словам обвиняемого, они с женой крупно поссорились, после чего он предложил ей отправиться в лес на прогулку в качестве жеста примирения. Там мужчина внезапно напал на супругу и задушил ее.

Как оказалось, свое преступление житель Братска планировал давно. «Достала она меня. Постоянно пилит, пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали. Я взял жену за горло и пережал его, пока она не перестала подавать признаки жизни», — рассказывает он на кадрах оперативной съемки.

На данный момент мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Расследование дела продолжается.