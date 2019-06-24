Роковая лотерея: в США убита россиянка и ее дети

В США погибли россиянка Алла Аушева и двое ее малолетних детей. Их тела обнаружили в квартире в нью-йоркском районе Статен-Айленд, передает газета New York Post.

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Как сообщается на сайте городской полиции, утром в субботу, 22 июня, в службу 911 поступил звонок — правоохранители отправились на место происшествия. Когда они прибыли к квартире, то увидели, что жилье заполнено дымом — вскоре пожарные ликвидировали небольшое возгорание.

«При проникновении в жилье были обнаружены тела 37-летней женщины, трехлетнего ребенка и двухлетнего ребенка», — говорится в сообщении полиции.

New York Post передает, что 37-летняя Аушева лежала лицом вниз на кровати. Эксперты обнаружили, что женщина получила серьезные травмы головы и лица. Тела детей находились рядом — по предварительным данным, их утопили.

Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался 36-летний глава семейства Шон Уокер.

Мужчину, который служит в ВВС США, задержали, когда тот шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках. Ему предъявили обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием, пишет издание.

Ранее в полицию уже поступала информацию о том, что Уолкер практиковал домашнее насилие. Так, в декабре 2018 года он был задержан за то, что ударил Аушеву. New York Post со ссылкой на источники сообщает, что тогда Уолкер обвинил жену в изменах.

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, когда ее супруг (уже бывший) выиграл грин-карту в лотерею. Женщина поступила на службу в Национальную гвардию, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии. В 2012 году она получила американское гражданство. В День независимости Аушева приняла присягу гражданина США на церемонии натурализации в Белом доме, которая прошла при участии на тот момент президента Барака Обамы.

«Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы рассматриваем это как дело об убийстве», — отметили в полиции.

Ранее трагедия произошла в российской семье, проживающей в Каталонии. В небольшом городе Матаро было обнаружено тело 14-летней россиянки с глубокой раной на шее. По данным СМИ, она вместе с матерью и 16-летним братом проживала в Каталонии уже больше года.

За несколько дней до происшествия мать семейства, которая воспитывала детей одна, уехала в Россию, попросив своих соседей — тоже русских мигрантов — присмотреть за подростками.

Женщина забеспокоилась после того, как несколько часов не могла связаться с сыном и дочерью, и попросила своих друзей сходить к ней в квартиру. Знакомый семьи и обнаружил тело подростка в ее комнате. Мебель была сдвинута, на стенах и простынях остались пятна крови. Кроме того, бесследно исчез брат убитой — о нем до сих пор нет никаких известий.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность. <...> Его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери», — сообщали РИА «Новости» в Высшем суде Каталонии.

Соседи семьи рассказали, что дети не в первый раз оставались одни на некоторое время. Позднее СМИ выяснили, что мать семейства зовут Ольга Кавер, она воспитывала пятерых детей — из них двое жили с ней в Испании, куда она переехала после развода. Трое сыновей остались в России.

В момент трагедии женщина была в Москве, куда она поехала на день рождения старшего 22-летнего сына. Соседи также рассказали испанским журналистам, что в вечером после ее отъезда видели в квартире, где остались двое детей, некоего русского мужчину крупного телосложения.

Между тем одна из соседок также сообщила правоохранителям, что в день убийства слышала, как брат с сестрой сильно спорили, и в какой-то момент раздался удар.

Представители русскоязычной диаспоры, с которыми побеседовали журналисты El Espanol, заявили, что детей могли убить, чтобы отомстить Ольге за ее деятельность. Кавер основала центр репродуктивной медицины, офис которого расположен в Барселоне. Как пояснялось на странице центра в соцсетях, его специалисты помогали клиенткам избавиться от бесплодия с помощью психологических тренингов.

Собеседники издания считают, что женщина сама понимает, что и почему произошло с ее детьми. По их словам, семья не в первый раз столкнулась с жестоким нападением: несколько месяцев назад им якобы разгромили всю квартиру.