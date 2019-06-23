Стрельба у резиденции Кадырова: в Чечне ранили полицейских

Нападение совершено на пост Дорожно-патрульной службы (ДПС) прямо напротив резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в Северо-Кавказском федеральном округе.

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«Сегодня вечером на улице Асланбека Шерипова <...> сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции», – заявил источник.

Официального подтверждения информации о нападении пока нет.

Фоторепортаж: Первые кадры перестрелки у резиденции Кадырова __is_photorep_included12437077: 1

Версии произошедшего разнятся. Согласно словам источника «Интерфакса», нападавший был один, его ликвидировали на месте ответным огнем. По версии телеграм-канала Baza, на полицейских напали двое неизвестных. Полицейского дважды ранили ножом и «успели выстрелить в него из двуствольного ружья», говорится в сообщении.

Другой источник «Интерфакса» заявил, что пострадали двое полицейских, а не один.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник подтверждает версию «Интерфакса». При этом злоумышленник передвигался на каршеринговой машине, отметил собеседник телеканала.

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, опубликовал видеозапись с места нападения. На кадрах видно, как несколько полицейских в форме преследуют кого-то с оружием в руках. Вслед за ними бегут вооруженные мужчины в гражданской одежде.

Это далеко не первое нападение боевиков на сотрудников полиции, произошедшее в Чеченской республике. Как сообщает ФАН, в ночь с 25 на 26 января 2019 года некто Мансур Бельтоев 1995 года рождения напал на полицейских в Сунженском районе.

Бандит обстрелял выдвижной пост полиции, ранив двоих силовиков. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД, труп одного из нападавших был обнаружен 26 января при прочесывании лесной местности. Рядом с ним находился автомат Калашникова.

В конце лета 2018 года в Чеченской республике произошли три нападения на полицейских. На окраине Грозного молодой водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил попытку наезда на сотрудника ДПС, стоявшего на посту. Инцидент произошел, когда гаишник попытался досмотреть автомобиль.

После этого был объявлен план «Перехват», злоумышленник в попытке оторваться от погони сбил еще двоих постовых. Они были госпитализированы. Полицейские, преследуя Mercedes, открыли огонь по автомобилю, и в итоге находившиеся в салоне преступники были ликвидированы.

Примерно в 10:30 мск еще два молодых человека, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОВД в Шали. Двое полицейских были ранены, после чего террористов уничтожили ответным огнем.

Одновременно с этим некий юноша подорвал себя возле полицейского поста в селе Мескер-Юрт в Шалинском районе, однако в результате взрыва никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал, а злоумышленник был госпитализирован с травмами. Спустя два дня он скончался в больнице.

Как сообщает НСН, все нападавшие оказались несовершеннолетними — им было от 11 до 17 лет. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что целью подростков-боевиков было «давить мирных граждан».

Умаров сообщил также, что раненые полицейские находятся в стабильном, но тяжелом состоянии. Он также опроверг информацию о погибшем в перестрелке сотруднике полиции. Среди гражданского населения в результате нападений никто не пострадал.

22 августа связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в РФ) информагентство Amaq опубликовало видео с присягой боевиков, которые атаковали силовиков в Чечне. Самому младшему из них 11 лет, он держит в руках нож и смартфон с логотипом ИГ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что подростков, которые напали на полицейских в республике, подстрекали из-за рубежа.

Кадыров осудил тех, кто передавал подросткам указания, назвав их действия «настоящим заговором» не только против сотрудников правоохранительных органов, но и «против всего чеченского народа».