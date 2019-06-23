Стрельба у резиденции Кадырова: в Чечне ранили полицейских

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Двое неизвестных напали на пост ДПС напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранены двое полицейских, один из нападавших был убит на месте. По другим данным, один из сотрудников правоохранительных органов получил ножевые и огнестрельное ранения. На кадрах с места событий видно, как несколько полицейских и мужчин в гражданской одежде преследуют кого-то с оружием в руках.

Нападение совершено на пост Дорожно-патрульной службы (ДПС) прямо напротив резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Сегодня вечером на улице Асланбека Шерипова <...> сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции», – заявил источник.

Официального подтверждения информации о нападении пока нет.

Фоторепортаж: Первые кадры перестрелки у резиденции Кадырова

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Версии произошедшего разнятся. Согласно словам источника «Интерфакса», нападавший был один, его ликвидировали на месте ответным огнем. По версии телеграм-канала Baza, на полицейских напали двое неизвестных. Полицейского дважды ранили ножом и «успели выстрелить в него из двуствольного ружья», говорится в сообщении.

Другой источник «Интерфакса» заявил, что пострадали двое полицейских, а не один.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник подтверждает версию «Интерфакса». При этом злоумышленник передвигался на каршеринговой машине, отметил собеседник телеканала.

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, опубликовал видеозапись с места нападения. На кадрах видно, как несколько полицейских в форме преследуют кого-то с оружием в руках. Вслед за ними бегут вооруженные мужчины в гражданской одежде.

Это далеко не первое нападение боевиков на сотрудников полиции, произошедшее в Чеченской республике. Как сообщает ФАН, в ночь с 25 на 26 января 2019 года некто Мансур Бельтоев 1995 года рождения напал на полицейских в Сунженском районе.

Бандит обстрелял выдвижной пост полиции, ранив двоих силовиков. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД, труп одного из нападавших был обнаружен 26 января при прочесывании лесной местности. Рядом с ним находился автомат Калашникова.

В конце лета 2018 года в Чеченской республике произошли три нападения на полицейских. На окраине Грозного молодой водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил попытку наезда на сотрудника ДПС, стоявшего на посту. Инцидент произошел, когда гаишник попытался досмотреть автомобиль.

После этого был объявлен план «Перехват», злоумышленник в попытке оторваться от погони сбил еще двоих постовых. Они были госпитализированы. Полицейские, преследуя Mercedes, открыли огонь по автомобилю, и в итоге находившиеся в салоне преступники были ликвидированы.

Примерно в 10:30 мск еще два молодых человека, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОВД в Шали. Двое полицейских были ранены, после чего террористов уничтожили ответным огнем.

Одновременно с этим некий юноша подорвал себя возле полицейского поста в селе Мескер-Юрт в Шалинском районе, однако в результате взрыва никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал, а злоумышленник был госпитализирован с травмами. Спустя два дня он скончался в больнице.

Как сообщает НСН, все нападавшие оказались несовершеннолетними — им было от 11 до 17 лет. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что целью подростков-боевиков было «давить мирных граждан».

Умаров сообщил также, что раненые полицейские находятся в стабильном, но тяжелом состоянии. Он также опроверг информацию о погибшем в перестрелке сотруднике полиции. Среди гражданского населения в результате нападений никто не пострадал.

22 августа связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в РФ) информагентство Amaq опубликовало видео с присягой боевиков, которые атаковали силовиков в Чечне. Самому младшему из них 11 лет, он держит в руках нож и смартфон с логотипом ИГ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что подростков, которые напали на полицейских в республике, подстрекали из-за рубежа.

Кадыров осудил тех, кто передавал подросткам указания, назвав их действия «настоящим заговором» не только против сотрудников правоохранительных органов, но и «против всего чеченского народа».