Никакого равенства: кто испортил гей-парад в Киеве

В Киеве дорогу участникам «Марша равенства KyivPride» перекрыли украинские националисты и представители радикальных организаций. Как сообщает «Страна.ua», в числе противников гей-парада были замечены депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук, Оксана Корчинская и Руслан Кошулинский.

«Смерть ЛГБТ! Смерть педерастам!» – выкрикивали радикалы в адрес участников гей-парада. «Наша традиция — это свобода!» — скандировали в ответ демонстранты. Кроме того, СМИ сообщают сожженном националистами радужном флаге – символе ЛГБТ-движения.

Неожиданная встреча произошла на бульваре Шевченко в центре украинской столицы. Ультраправых и сторонников ЛГБТ разделяли полицейские – они следили, чтобы радикалы не прорвались к геям. Около 6,3 тыс. участников собрал «Марш равенства», при этом в числе демонстрантов насчитали порядка 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Ранее сотрудники Национальной полиции задержали девятерых человек по подозрению в провокационных намерениях. В ведомстве отметили, что у задержанных были изъяты «орудия для подготовки провокаций».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к хулиганству», задержанным может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Глава Нацполиции Андрей Крищенко заявил, что радикалы намеревались пронести на акцию фекалии.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского накануне призвала избежать столкновений в ходе Марша равенства, передает ФАН. Представители ЛГБТ-сообщества Украины 19 июня пригласили Зеленского посетить марш KyivPride.

«Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. <...> Тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны», – говорится в обращении, сообщает НСН.

Украинские геи отметили, что Зеленский был бы первым президентом, посетившим их марш. Однако глава государства воздержался от участия в акции.

«Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию», – заявили в ответ в администрации президента.

По словам представителей ЛГБТ-сообщества, «Марш равенства» в Киеве уже почти десятилетие представляет собой символ борьбы за равные возможности для всех граждан страны. Они подчеркнули, что лишь «работа плечом к плечу и уважение разнообразия» позволит построить «богатую и цветущую» Украину.

В 2018 году шествие ЛГБТ в Киеве было сорвано украинскими националистами из организации С-14 (запрещена в России). Парад продолжался всего около 20 минут. Более 150 радикалов перекрыли дорогу демонстрации и начали драться с полицией. Были задержаны почти 60 человек. При этом в прошлом году сообщалось, что в «Марше равенства» приняли участие лишь около 2 тыс. человек.

В 2016 году «Киев Прайд» состоялся 12 июня. В нем, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Участники акции за 20 минут прошли от центрального корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко к площади Льва Толстого. Правопорядок охраняли около 6 тыс. нацгвардейцев и полицейских. За хулиганство и нарушение общественного порядка были задержаны 57 радикалов, пытавшихся атаковать участников гей-парада.

В том же году в МВД Украины сообщили, что некоторые полицейские отказались защищать «Марш равенства» в Киеве, заявил советник главы ведомства Иван Варченко.

«Полиция выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению общественного порядка. Все заявления — это личное видение отдельных граждан, отдельных полицейских. Мы заинтересованы, чтобы было меньше провокаций, в том числе и подобных», — подчеркнул Варченко.

В свою очередь в пресс-службе киевской полиции также прокомментировали информацию о защите гей-парада: заместитель главы пресс-службы полиции Киева Ирина Левченко подчеркнула, что «три человека — это еще не вся полиция».

Ранее в фейсбуке Всеукраинского союза ветеранов АТО (так называемая «антитеррористическая» операция в Донбассе — «Газета.Ru») был опубликован пост, в котором говорилось, что сотрудники национальной полиции отказались защищать участников ЛГБТ-парада в Киеве. «Мы отказываемся выполнять преступные приказы руководства — бить патриотов, которые будут противодействовать гей-параду», — заявили в союзе ветеранов АТО.

ЛГБТ — аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. До 1960-х годов в английском языке не существовало термина, который бы обозначал людей, чья ориентация отличается от гетеросексуальной и при этом не носил негативной окраски.