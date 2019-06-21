«Сплю с папами»: СК проверит историю ребенка из гей-семьи

Главное следственное управление СКР по городу Москве проводит проверку сообщений в СМИ о том, что в столичную больницу попал 12-летний ребенок, воспитывавшийся гей-парой. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в следственных органах.

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Ранее СМИ сообщили, что мальчик попал в больницу с сильными болями в животе и рассказал, что иногда он спит в одной постели с отцами. После этого уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила обращение в СКР и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка.

«Мы направим обращение в СК и прокуратуру с целью проверки всей информации»,

— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе детского омбудсмена.

Издание «Baza» передает, что 12-летнего мальчика с задержкой развития привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с подозрением на аппендицит. После обследований врачи не подтвердили диагноз.

«Мальчик рассказывал, что ему больно ложится на живот. Также он рассказал, что его отец на самом деле приемный. Его настоящие родители алкоголики, которые сдали его в детдом. Откуда его усыновил новый папа по имени Андрей. А сейчас он живет в квартире с двумя папами, которые всегда спят в одной кровати», — передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После рассказа подростка медики позвонили в полицию, и уже на следующий день в семью пришла комиссия из опеки. По данным сайта kp.ru, хозяин квартиры 44-летний мужчина Андрей В. уже 10 лет живет в браке со своим партнером после того, как они поженились в Европе. Выяснилось, что в семье воспитывается еще один мальчик 14 лет.

При усыновлении детей Андрей не рассказывал органам опеки об особенностях своей личной жизни. По некоторым данным, он работает преподавателем в ВШЭ. Обоих мужчин вызвали на допрос, каждый из них утверждает, что ни разу в жизни не приставал к детям. Семья обеспечивает сыновей всем необходимым и всегда на связи с органами опеки.

В июне в Германии начался громкий судебный процесс над немецким экспертом по эволюционной биологии Ульрихом Кучера. 64-летний профессор университета немецкого города Кассель оказался на скамье подсудимых после того, как раскритиковал явление гомосексуализма.

В 2017 году Кучера дал интервью небольшому консервативному католическому онлайн-изданию kath.net. Поводом стало принятие в ФРГ закона об однополых браках. Кучера, ссылаясь на научные факты, заявил, что у детей, усыновленных гей-парами, «вероятность насилия со стороны родителей в 10 раз больше, чем в обычной семье». По его мнению, разрешив однополым семьям усыновлять детей, власти Германии занимаются «поддержкой педофилии на государственном уровне».

Кроме того, Кучера издал книгу под названием «Гендерный парадокс», в которой с биологической точки зрения раскритиковал теорию о том, что гендеров на самом деле не два, а десятки.

В этой работе он также затронул практику однополых браков и усыновление детей однополыми родителями. «Лишение ребенка матери является нарушением самого элементарного права человека из всех существующих», — считает он.

Несколько человек, в том числе представитель сексуальных меньшинств, обвинили профессора в ущемлении человеческого достоинства, клевете и разжигании розни по отношению к социальным группам. Они подали против него судебный иск.

В первый день суда обвиняемый попросил зачитать некоторые определения из области биологии. Сторона защиты также потребовала приобщить книгу ученого в качестве доказательства к материалам суда. Адвокат подал 14 ходатайств с доказательствами, что слова обвиняемого основаны на строго научных данных и подкреплены аргументами коллег из научного сообщества. В этом случае слова Кучера нельзя расценивать как «речи ненависти», подчеркнула защита.

В свою очередь сторона обвинения настаивает, что Кучера, будучи специалистом по физиологии растений и эволюционной биологии, не имеет права судить о гендере. Судебный процесс привлек внимание общественности, и заседания были вынуждены перенести в более просторный зал, поскольку прежний не вмещал всех желающих.