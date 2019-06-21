Нашинковала с капустой: как россиянка проучила любовника

В Набережных Челнах задержана 29-летняя девушка, подозреваемая в убийстве сожителя. Об этом сообщает Kazanfirst. По данным издания, инцидент произошел во время совместного приготовления ужина, для которого молодая женщина нарезала капусту. 33-летний любовник также помогал ей на кухне. Кроме того, пара решила скрасить вечер алкоголем.

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Однако спокойно завершить вечер им не удалось — внезапно между любовниками разгорелся серьезный скандал.

По версии следствия, девушка вышла из себя в процессе выяснения отношений и пырнула мужчину ножом. От полученных ран он скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемая задержана, против нее возбудили дело по статье «Убийство». «В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Ранее еще одна пьяная драка закончилась гибелью 27-летнего жителя Саратова. Об этом инциденте сообщало местное издание «Свободные новости».

Конфликт разгорелся в ночь с пятницы на субботу, 15 июня. В тот вечер подвыпивший житель Саратова зашел в круглосуточный магазин. Там он обратил внимание на нетрезвых посетительниц магазина — одна из них бросила на пол пустую пачку от сигарет. Возмутившись ее поведением, мужчина потребовал от нее поднять мусор. Однако та отказалась — между сторонами завязалась перепалка, которая впоследствии переместилась на улицу.

Возле магазина пьяная компания и мужчина продолжили ругаться, после чего между ними завязалась драка. В результате одна из дам ударила оппонента ножом в спину. Спасти ситуацию попытались друзья молодого человека, которые подоспели к раненому и оперативно отвезли его в больницу. Там врачи провели срочную операцию, однако спасти саратовчанина не удалось – он скончался в результате серьезного ранения в область легкого.

Позже всю компанию дебоширок задержали на соседней улице сотрудники Росгвардии. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время обвинение уже предъявлено девушке, непосредственно нанесший удар погибшему. Она задержана и ожидает решения вопроса о мере пресечения.

«Следователи дадут юридическую оценку действиям всех участниц конфликта. Расследование продолжается», — отметили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В конце мая еще одна пьяная драка закончилась летальным исходом — тогда жительница Казани зарезала сожителя во время пьянки, после чего еще неделю спала с его трупом в одной постели.

По данным регионального управления СКР, 52-летний мужчина часто оставался ночевать в квартире возлюбленной, которая была младше его на десять лет. В такие вечера пара вместе выпивала, после чего между любовниками возникали бурные ссоры, которые заканчивались перемирием и сном. Утром мужчина обычно уходил домой.

Однако 21 мая привычный сценарий не повторился – в процессе очередной ссоры женщина ударила сожителя в шею ножом так сильно, что сломала ему позвонки. Смерть мужчины наступила мгновенно.

Как предполагают следователи, после случившегося женщина поняла, что не готова расставаться с любимым, поэтому уложила его в свою постель. Там он пролежал неделю, в то время как сама убийца распивала алкогольные напитки в одиночестве и ложилась спать рядом с трупом.

Избавиться от него женщина решила только после того, как вся квартира наполнилась запахом разложения и ей стало трудно дышать. Завернув тело в занавески, она перенесла его в подвал дома, где спрятала от посторонних глаз.

Кроме того, через пять дней после убийства жестокая любовница решила ограбить убитого — она явилась в его квартиру, откуда вынесла ноутбук, банковские карты и документы.

Обнаружить тело мужчины правоохранителям удалось только через 11 дней после убийства — в тот момент его родственники уже заявили о его пропаже. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»». Задержанная уже дала признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об ее аресте.