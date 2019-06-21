«Нет тела, нет дела»: куда в Воронеже дели подозреваемого

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении четырех оперативников местного УВД. Владимир Пырков, Александр Шевченко, Дмитрий Максимов и Владимир Черников обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств — это часть 3 статьи 286 УК РФ. Первых двоих также обвинили в незаконном проникновении в жилище — статья 139 УК РФ.

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Следователи уже передали материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей.

По версии следствия, поздним вечером 7 мая 2018 года четыре оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП №5 пришли в частный дом к бывшему заключенному 37-летнему Виктору Шилову. Дочь Шилова рассказала, что один из оперативников в гражданской форме представился другом отца и попросил позвать его. Мужчина вышел к незнакомцу в одних трусах и шлепанцах. Полицейский сказал Шилову, что они вместе сидели в колонии и за забором стоят его бывшие сокамерники. С полотенцем на плече Шилов вышел за забор, и с тех пор родственники его больше не видели.

Один из полицейских — Александр Шевченко — позже рассказал на допросе, что он и его товарищи подозревали 37-летнего Шилова и его подельника Петрова (имя изменено — «Газета.Ru») в ограблении женщины. Их преступление якобы зафиксировала камера видеонаблюдения. По показаниям полицейского, Шилов обещал оперативникам показать, где проживал Петров, и сел вместе с ними в машину.

Около полутора часов они ездили по Воронежу, но каждый раз Шилов путал дома и предлагал ехать дальше, утверждал Шевченко. Около 22:30 Шилов вырвался от оперативников и прямо в наручниках побежал по улице.

Полицейские не смогли сами догнать беглеца и стали кричать: «Ловите педофила». Прохожая девушка помогла задержать его. Она стала засекреченной свидетельницей в деле против оперативников. По ее словам, Шевченко сел на Шилова, начал ругаться и бить его кулаком. Потом он якобы отобрал у прохожего пиво и выпил бутылку, продолжая сидеть на задержанном.

Сам Шевченко утверждает, что никакого насилия с его стороны не было — он лишь сел сверху на Шилова, в то время как тот кричал и просил отпустить. Полицейские поблагодарили девушку за то, что она помогла поймать преступника, и та вскоре ушла.

Тут Шилову неожиданно стало плохо. Оперативники посадили его в машину, там он начал задыхаться и хрипеть, а затем потерял сознание. Когда полицейские проверили пульс, мужчина не подавал признаков жизни. Шевченко на допросе признался, что после смерти задержанного он и его коллеги решили спрятать тело. Для этого они заехали в отдел №5 за лопатой, чтобы спрятать тело.

В первоначальных показаниях Шевченко нарисовал схему проезда к месту, где они спрятали труп, однако затем он отказался от своих слов, утверждая, что не помнит точного места. Позже Шевченко и вовсе отказался сотрудничать со следствием.

Как выяснилось в ходе расследования, через час после того, как оперативники забрали Шилова из дома, Пырков и Максимов незаконно проникли в квартиру, где находились мужчина и женщина. Полицейские думали, что именно там проживал Петров — второй подозреваемый в грабеже. Как установило следствие, Пырков ударил хозяина квартиры, а Максимов пытался отобрать сумку у женщины. Оперативники покинули жилище лишь после того, как женщина позвонила в службу спасения «112».

Что касается исчезновения Шилова, то на следующий день родственники стали разыскивать его. Изначально против полицейских было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, однако в июне следователи дополнили его статьей об убийстве.

Как оказалось, сотрудники ОП №5 не получали поручений по задержанию Виктора, а значит посадили его к себе в машину незаконно. Соответствующее письмо из ГУ МВД по Воронежской области получила вдова Шилова. Спустя год и месяц после исчезновения мужчины его тело так и не нашли.

«В середине мая 2019 года дело об убийстве выделили в отдельное производство и тут же приостановили. До тех пор, пока не удастся найти живого или мертвого Виктора Шилова. За год не удалось обнаружить никаких доказательств, в деле были только первоначальные показания одного из полицейских, Александра Шевченко», — рассказал журналистам адвокат Сергей Локтев, представляющий интересы семьи Шилова от правозащитной организации «Зона права».

На данный момент уголовное преследование оперативников из ОП №5 по статье об убийстве прекращено «ввиду недостаточности оснований для привлечения их к ответственности».

«Главная улика у нас тело, а обвиняемые знают, где она находится. Есть такая возможность, что если их оставить на свободе, они могут попытаться от этой улики избавиться. Думаю, именно поэтому их оставили под стражей. Я вообще не очень верю, что Виктор Шилов добровольно решил помочь сотрудникам полиции и в одних трусах согласился показать место жительства знакомого в Воронеже. Это нелогично. Если он пошел сам, то, наверное, хотя бы зашел домой одеться», — уверен адвокат Локтев.