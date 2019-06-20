Холодно и противно: что ждет москвичей

В пятницу, 21 июня, погоду в Москве будет определять скандинавский антициклон – в городе будет жарко, температурный режим на 5-6 градусов превысит июньскую норму. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем в столице возможны кратковременные дожди и грозы. Температура при этом составит +27…+29°С. Ближе к ночи осадки прекратятся –- похолодает до +17…+19°С. Ветер днем — юго-западный, 3-8 м/с, а ночью — южный, 1-6 м/с. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

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Вечером, как только пройдет дождь, имеет смысл пройтись по посвежевшей и, разумеется, похорошевшей столице. Похорошела она, кстати, не только от дождя — в четверг, 20 июня, в столице стартовал очередной фестиваль, который продлится до начала сентября.

В рамках «Цветочного джема» ландшафтные дизайнеры со всего мира разбили в разных уголках Москвы сады. Рождественский бульвар, Кузнецкий мост, парк «Музеон», Москворецкая набережная: цветы и скульптурные композиции будут украшать Москву все лето. Но зачем ждать его конца, когда погода располагает к прогулкам прямо сейчас?

Выходные начнутся с кратковременного дождя и грозы — город попадет под влияние атмосферных фронтов. Днем в субботу, 22 июня, синоптики прогнозируют +24…+26°С. Ночью будет облачно с прояснениями, без осадков — температура составит +16…+18°С. Ветер в дневное время ожидается юго-восточный, 4-9 м/с, ночное — западный, 1-6 м/с. Атмосферный фон около нормы — 748 мм рт. ст.

Надеемся, что ко второй половине дня дождь в столице прекратится, и можно будет себе позволить высунуть нос на улицу.

И даже куда-нибудь поехать — например, на дизайн-завод «Флакон», где с 21 по 23 июня будет проходить фестиваль, посвященный родине Данте Алигьери и Леонардо Да Винчи — Тоскане. К искусству, правда, фестиваль не имеет никакого отношения — там будут кормить: в субботу на «Italian week festival» будут учить готовить ньокки с тушеной говядиной и холодную пасту, которая подается в виде салата. Запланированы также встречи, на которых шеф-повара расскажут о пользе и вреде пасты, ее видах и истории — в общем, научат отличать фарфале от тальолини. Вход на все мероприятия свободный – расписание можете посмотреть здесь.

23 июня, в воскресенье, атмосферный фронт не уйдет из столицы – в городе сохранятся дневные дожди с грозами. Температура составит +22…+24°С. К ночи в Москве похолодает до +11…+13°С, а осадки прекратятся. Ветер в течение дня северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В свой законный выходной у жителей столицы будет возможность почувствовать себя немного англичанами и отправиться на матч по рэгби — в столичных «Лужниках» проходит первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд.

Спортсмены из России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Ирландии, Уэльса, Румынии, Италии 22 и 23 июня будут соревноваться в искусстве схватить мяч и донести его до края поля, отбиваясь от соперников.

Этой английской игре уже почти два века — кто-то скажет, что это грубая спортивная забава, но разве не забавно наблюдать, как взрослые люди бегают в трусах, прижав мяч к своей крепкой мужской груди?

В начале недели погоду будет определять антициклон с северо-запада. Он вытеснит дождевые облака и вернет в Москву солнечную погоду. Дневная температура поднимется до +23…+25°С, а ночная ожидается в районе +10…+12°С. Осадков не прогнозируется. Ветер днем будет северо-западный, 3-8 м/с, а ночью северный, 1-6 м/с. Атмосферный фон повысится до 755 мм рт. ст.

Если выходить вечером никуда не захочется — после насыщенных выходных можно и чуть-чуть отдохнуть, — имеет смысл включить сериал и забыть о реальности.

Тем более, что в понедельник можно посмотреть третью серию второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» о женщинах, у которых, казалось бы, такие чужие, но понятные проблемы.

Тем, кто сериал еще не смотрел, стоит восполнить этот пробел — во-первых, чтобы посмотреть на нестареющих Николь Кидман и Риз Уизерспун, а во-вторых, чтобы понять, как ни в коем случае нельзя себя вести с женщинами (если вы мужчина) и чего нельзя терпеть от мужчин (если вы женщина).

25 июня, во вторник, погода в столице практически не изменится. Днем синоптики обещают +23…+25°С, ночью — +11…+13°С. Дождей не ожидается — будет сухо и тепло. Ветер в течение дня северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление немного вырастет — 757 мм рт. ст.

В среду, 26 июня, в столице посвежеет — влияние на погоду в Москве начнет оказывать циклон. Он принесет в город дожди с грозами — а заодно и похолодание: днем ожидается +17…+22°С, а ночью температура опустится до +9…+14°С. Ветер северный, 4-9 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон понизится до нормы — 748 мм рт. ст.

Похолодание — хороший повод испечь пирог. Сезонный — с вишней, тот, что ел в «Твин Пиксе» агент Купер.

Этот классический американский десерт на удивление хорош — восхитительное сочетание рассыпчатого теста и кисловатой вишневой начинки.

Да и делается просто. Сначала готовим начинку — свежие вишни отправляем на огонь до тех пор, пока они не пустят сок, тем временем смешиваем сахар с небольшим количеством крахмала и выливаем в подогретые вишни, после чего ставим смесь на огонь и томим, пока не загустеет.

Тесто делается из рубленых кусочков сливочного масла, которые смешиваются с мукой в пропорции один к двум — точнее, мелко рубятся, до крошки. Добавляем сахар и туда же нужно влить ледяную воду или холодное молоко — немного. просто чтобы собрать тесто в плотный ком. Долго вымешивать не нужно — шар теста отправляется в холодильник на полчаса, а затем делится на две части и раскатывается. Остается выстелить частью теста дно глубокой формы для пирога, выложить в него начинку, а сверху накрыть вторым листом теста, не забыв сделать в нем прорези (можно — красивые). Выпекать, естественно, до золотистой корочки, а есть — с ванильным мороженым.

В четверг, 27 июня, в столице продолжит дуть северный ветер, будут лить дожди и греметь грозы. Дневная температура составит +17…+22°С, ночная — +9…+14°С. Скорость ветра составит 4-9 м/с — при грозе порывы будут усиливаться. Атмосферное давление резко опустится — до 740 мм рт. ст.

В конце рабочей недели через Москву пройдет холодный атмосферный фронт — температура продолжит опускаться, ливневые дожди и грозы сохранятся.

Днем в пятницу, 28 июня, синоптики обещают +17…+22°С, ночью — +9…+14°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с — при грозе по-прежнему с порывами. Атмосферный фон ниже нормы — 738 мм рт. ст.