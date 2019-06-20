Томос уже не нужен? На Филарета снизошло прозрение

Украинский раскольник Филарет (Денисенко) сообщил, что решение о ликвидации возглавляемой им неканонической церковной структуры отменено, передает РИА «Новости».

«Отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — сказал он.

Такое решение вынес, по словам Филарета, «поместный собор», который прошел в Киеве в четверг, 20 июня. Прошлогодний «объединительный собор» раскольник назвал «собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата».

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В то же время «поместный собор» раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП «неправомерной», передает «Апостроф».

Кроме того, «поместный собор» постановил, что «УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства». В постановлении, которое публикует издание, указано, что Филарет продолжает быть патриархом УПЦ КП, так как он избран им пожизненно.

Помимо этого, «поместный собор» решил, что УПЦ КП является хозяйкой всех денег и всего имущества, которое было приобретено за ее счет. В частности в документе перечисляются монастыри, принадлежащие управлению КП, и «Киевская Православная Богословская академия», основанная Филаретом.

Представители УПЦ КП уверены, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит УПЦ в зависимость от Константинополя. К тому же представителей УПЦ КП не удовлетворяет его содержание.

Ранее Филарет (Денисенко) впервые открыто признал, что так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) не является канонической, так как ее никто таковой не признал, кроме Константинополя.

«Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом», — заявил Филарет в интервью «Украинскому радио». Кроме того, он добавил, что имеет томос только «по названию», в то время, как фактически у нет автокефалии.

Он также отметил, что ее не признают канонической «13 поместных церквей». «Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?», – задался вопросом Филарет.

По словам лидера раскольников, не стоит «хвастаться тем», что у «новой церкви» есть томос, так как не только русская, но и другие церкви не признают ПЦУ. По словам Филарета, во время «объединительного собора», который состоялся 15 декабря 2018 года, как такового объединения всего украинского православия не было. Он считает, что два присоединившихся епископа канонической УПЦ практически не имели приходов, и это были всего лишь 2 из 90 епископов УПЦ.

В ответ на эти высказывания Филарета глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не без иронии написал в свое телеграм-канале: «Филарет прозрел и почти в точности повторил то, что мы утверждаем с момента т.н. «объединительного собора». «Просто поразительно!».

В декабре прошлого года прошел так называемый «объединительный собор», в результате которого слились две неканонические религиозные структуры — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. Таким образом появилась «новая церковь» — ПЦУ. Официальным ее патриархом является Епифаний (Думенко).

Томос об автокефалии, о котором попросил экс-глава Украины Петр Порошенко, выдал Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года. Так, ПЦУ получила фактическую автономию. Однако ее права все равно ограничивались. Она должна принимать решения при участии Константинопольского патриархата.

Кроме того, неканоническая украинская церковь не имеет права создавать свои приходы за пределами территории Украины. Русская православная церковь (РПЦ) назвала эту «автокефалию» «пустышкой», а день подписания документа в российской церкви считают трагическим событием в истории вселенского православия.

При этом Филарет рассчитывал, что будет управлять «новой церковью» Украины, а Епифаний будет руководить ею формально. Однако этого не получилось. Ранее Филарет заявлял, что Епифаний не выполняет «достигнутых перед собором», который прошел в декабре 2018 года, договоренностей.