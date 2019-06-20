«Ей отомстили»: почему убили 14-летнюю россиянку в Испании

Испанские правоохранители расследуют дело о жестоком убийстве 14-летней россиянки и исчезновении ее 16-летнего брата. Между тем СМИ выяснили подробности о семье, в которой случилась трагедия.

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Напомним, что вечером 16 июня в квартире, расположенной в каталонском городе Матаро, нашли тело девочки с глубокой раной на горле. Ребенка обнаружил друг семьи, который забрался в квартиру через соседний балкон. Мать семейства на несколько дней уехала в Россию, оставив детей одних, и забеспокоилась после того, как несколько часов не могла с ними связаться. Она позвонила русскоязычным друзьям и попросила их проверить подростков.

Как сообщают испанские и российские СМИ, женщину зовут Ольга Кавер. Она является основателем центра репродуктивной медицины, офис которого расположен в Барселоне. В группе учреждения «ВКонтакте» отмечается, что Кавер является кандидатом экономических наук, семейным терапевтом, а также тренером по личностному росту и автором тематической литературы.

Ранее в интервью журналистам Кавер рассказывала, что психологическое образование стало для нее третьим. За свою жизнь она сменила много видов деятельности: писала кандидатскую диссертацию по макроэкономике, открыла интернет-магазин детских товаров, который впоследствии продала, затем рекламное агентство, после чего начала вести бизнес-тренинги.

Кроме того, женщина воспитывала пятерых детей. Ранее она была замужем за Иосифом Кавером, от которого родила двух сыновей и дочь, однако затем семья распалась. По словам самой женщины, муж так и не смог привыкнуть к активному образу жизни супруги.

«С рождением ребенка у меня не отнимается право быть самой собой, право на самореализацию и саморазвитие. Нужно ли ребенку присутствие мамы 24 часа в сутки? Грудному ребенку, конечно, да, но, когда ему уже год, надо вспоминать о себе и о своих желаниях», — поясняла Кавер, отмечая, что важно не количество, а качество проводимого вместе с ребенком времени.

После развода Ольга приняла решение переехать в Испанию. Сначала она жила там с сыном от первого брака, а затем к матери переехала и дочь. Сам Иосиф Кавер в беседе с газетой «МК» рассказал, что его погибшей дочери исполнилось 14 лет в ноябре прошлого года и она сама захотела переехать к матери. Самый старший сын Ольги уже закончил вуз и живет отдельно.

«Я сейчас живу с двумя нашими с Ольгой сыновьями, Васей и Сашей. Я был против того, чтобы дети жили в Испании, но дочь в 14 лет уже имела право сама решить, где жить. Ольга этого хотела и заботилась о детях, как могла», — пояснил Кавер.

Знакомая анонимно рассказала «МК», что Ольге нравилась Испания, а ее семья была благополучной и обеспеченной. Издание El Espanol сообщает, что хотя Ольга обеспечивала приличную жизнь детям, она все время находилась в поиске новых клиентов и якобы часто разъезжала по другим городам Испании, чтобы проводить там свои курсы.

В момент трагедии Ольги не было дома, поскольку она поехала в Москву на день рождения старшего 22-летнего сына. Знакомые женщины рассказали испанским журналистам, что в пятницу вечером после ее отъезда видели в квартире, где остались двое детей, какого-то русского мужчину крупного телосложения.

После обнаружения тела девочки полиция до сих пор не нашла никаких следов ее пропавшего брата.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего. Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность», — сообщили местные власти.

Собеседники El Espanol — тоже русскоязычные мигранты — рассказали, что погибшая девочка была общительным ребенком. Она занималась профессиональным плаванием и даже представляла Испанию в своей возрастной категории на международных соревнованиях. В начале июня девочка участвовала в мировом первенстве, которое проходило в Москве. 16-летний пропавший сын Кавер, по словам знакомых, был довольно замкнут и практически не общался со сверстниками в школе.

По неофициальным данным, существует версия о том, что в гибели девочки виновен ее брат, однако знакомая Ольги уверена, что подросток не мог причинить вреда своей сестре, а их мать заметила бы проявления агрессии.

«Должны же быть основания, чтобы случился всплеск ненависти. А такого произойти не могло. Мама же у них психолог, постоянно проводила с детьми тренинги, беседы. Она ведь еще вела и тренинги по совершенствованию и личностному росту. Это такое горе, мало того, что дочка погибла, еще неизвестно, жив ли ее сын...», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Другие представители русскоязычной диаспоры, с которыми побеседовали журналисты, заявили, что детей могли убить, чтобы отомстить Ольге за ее деятельность. По их мнению, женщина сама понимает, что случилось, поскольку семья не в первый раз столкнулась с жестоким нападением: несколько месяцев назад им разгромили всю квартиру, мебель и двери.

«Я думаю, что пропавшего мальчика вряд ли найдут живым. Эти подозрения разделяют многие соседи — соотечественники, которые знали что-то о делах и делишках Ольги», — сказала собеседница El Espanol.