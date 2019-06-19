Родная кровь: пенсионерка расстреляла своих родственников

В Краснодаре краевой суд вынес приговор 77-летней уроженке региона Нине Хрусталевой. Женщину подозревали в незаконном хранении оружия и убийстве двух человек.

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Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, следствие выяснило, что не позднее 2000 года пенсионерка приобрела в Москве пистолет Токарева с патронами, а затем привезла его домой – в Красноармейский район Краснодарского края, где много лет незаконно хранила оружие. В апреле прошлого года Хрусталева в очередной раз поссорилась со своими дальними родственниками, с которыми проживала под одной крышей.

Пенсионерка достала пистолет ТТ и выстрелила в голову 22-летней родственнице. После этого она зашла в соседнюю комнату и выстрелила в грудь и голову ее 60-летнему отцу. Оба погибли на месте. Супруг погибшей вызвал полицию.

Суд приговорил Хрусталеву к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как отметили в прокуратуре края, приговор вынесен с учетом возраста подсудимой. В законную силу постановление суда еще не вступило.

В апреле этого года СМИ сообщили, что в Армавире пенсионерка предстанет перед судом для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера. В пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю пояснили, что пожилая женщина на протяжении шести лет арендовала квартиру, в которой проживала вместе с дочерью. Осенью прошлого года к ним подселился сожитель 43-летней дочери.

3 октября пенсионерка и мужчина вместе распивали алкоголь и между ними завязался конфликт, в ходе которого 76-летняя женщина схватила со стола кухонный нож и ударила сожителя дочери в грудь, отчего тот скончался. Дочь пенсионерки вызвала скорую помощь, однако медики уже ничем не смогли помочь мужчине.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что 76-летняя пенсионерка страдает хроническим органическим психическим расстройством, не может осознавать характер своих действий и руководить ими. Следствие пришло к выводу, что обвиняемая в убийстве нуждается в медицинской помощи и передала материалы уголовного дела с соответствующим постановлением в суд.

В июне этого года следствие предъявило обвинения в убийстве жительнице деревни Славная Тамбовской области. 65-летнюю женщину подозревают а том, что она зарезала гражданского супруга после 20 лет совместной жизни.

Преступление было совершено в марте текущего года. Во время ссоры на бытовой почве женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им супруга, после чего легла спать. На следующее утро пенсионерка обнаружила тело своего 61-летнего сожителя и рассказала о произошедшем родственникам. Как отметили в пресс-службе управления СКР по Тамбовской области, конфликты в семье происходили регулярно на почве употребления супругом спиртных напитков.

В конце прошлого года страшное преступление произошло в Ростове-на-Дону. 17 ноября в квартире нашли тела 81 летнего мужчины, 36-летней женщины и восьмилетнего мальчика.

По подозрению в совершении преступления была задержана 71-летняя местная жительница, которая приходилась погибшим родственницей и жила с ними в одной квартире. Следователи установили, что ЧП произошло из-за неприязненных отношений на бытовой почве.

Местное издание 161.ru сообщало, что несколько лет назад пенсионерка, ее муж и сын с невесткой купили в ипотеку квартиру, которую две семейные пары выплачивали поровну. Сын пенсионерки ушел от жены. Его бывшая жена и восьмилетний сын не стали съезжать с квартиры, часть которой по закону принадлежала им. По версии следствия, между свекровью и невесткой постоянно возникали ссоры из-за недвижимости и денег. Один из таких конфликтов закончился тем, что пенсионерка схватила топор и зарубила родственников, после чего попыталась покончить с собой, но ее спасли. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве.

Портал 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона передавал, что изначально злоумышленница не признавала вину и пыталась возложить ответственность на невестку. Она утверждала, что кровавую бойню устроила именно 36-летняя родственница.