Несчастный случай? Известный депутат обнаружен с пулей в голове

В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный Фронт» Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил представитель украинского МВД Артем Шевченко.

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Инцидент произошел утром 19 июня. По предварительным данным МВД, Тымчук случайно выстрелил себе в голову в то время, когда чистил наградной пистолет. В 12:15 жена политика позвонила в отделение полиции и вызвала скорую помощь, однако ее супруг скончался до прибытия медиков.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Подробности трагедии выясняются. В настоящий момент следствие рассматривает три версии ЧП. «Либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — отметил Шевченко. Представитель МВД Украины добавил, что силовики выяснят, в результате выстрела из какого оружия депутат получил ранения.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в настоящий момент жена Тымчука дает показания следователям. Первым о смерти депутата сообщил его коллега от фракции «Народный фронт» парламентарий Антон Геращенко. «Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал он в твиттере.

Как передает УНИАН, после сообщения о гибели Тымчука в Верховной раде объявили перерыв на 15 минут.

По данным из открытых источников, Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 в Чите. В 1995 году окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. С 1997 по 2000 год он работал в штабе Национальной гвардии Украины, а с 2000 по 2012 год — в различных структурных подразделениях Министерства обороны. С ноября 2014 он был народным депутатом Верховной Рады от «Народного фронта». Тымчук известен сводками о военных действиях, происходящих на востоке Украины. Его последний пост, который был опубликован в фейсбуке во вторник, 18 июня, также касался операций в Донбассе.

Еще одна трагедия произошла 15 апреля 2015 года в Киеве. Тогда в подъезде собственного дома был убит экс-нардеп Олег Калашников. Его нашли мертвым на восьмом этаже 16-этажного дома на проспекте Правды, где он проживал. Предположительно, политика застрелили, когда он вышел из лифта и направлялся к своей квартире. Шум услышала жена Калашникова, которая и вызвала правоохранителей. На его теле зафиксировали пять огнестрельных ранений, одно из которых — в голову.

По предварительным данным, стрелявших было двое. Родственники политика позже отмечали, что в последнее время Калашникову поступали угрозы. Известно, что в июле 2007 года политик напал на съемочную группу телеканала СТБ, которая снимала репортаж с митинга «Партии регионов». Журналисты заявили, что Калашников применил к ним физическую силу и мешал работать.

Ранее, 28 февраля 2015 года, был найден мертвым бывший украинский народный депутат, член «Партии Регионов» Михаил Чечетов. Изначально силовики возбудили уголовное дело «Об убийстве», однако впоследствии следствие установило, что политик свел счеты с жизнью. Дело было закрыто за неимением состава преступления.

Незадолго до смерти, 20 февраля 2015 года, Генпрокуратура Украины обвинила Чечетова в «Злоупотреблении властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах».

Правоохранители установили, что Чечетов, будучи членом счетной комиссии, подписал протокол о голосовании за ряд законопроектов, в который были внесены недостоверные данные.

В этот же день Печерский районный суд Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Чечетова. Однако 23 февраля за депутата внесли залог в размере 4 млн 990 тыс. гривен — в итоге Чечетов вышел из СИЗО. «Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите, и поймите меня правильно», — напишет он позже в предсмертной записке, ее цитирует портал «Корреспондент.Net».