«Стой, я военный, я тебя зарежу»: сколько дали экс-майору ФСБ за убийство

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу экс-майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве. Силовика признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего — это часть 4 статьи 111 УК РФ. В итоге его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом «Газете.Ru» сообщила юрист Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

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«Девять лет лишения свободы с учетом того, что присяжные определили, что он заслуживает снисхождения — это более или менее удовлетворительное наказание. Однако Стерлягова не лишили всех воинских званий и привилегий. Мы считаем, что это недопустимо. Он, находясь на военной службе, употреблял спиртные напитки, самовольно покинул военную часть и показал полную недисциплинированность», — пояснила адвокат, представлявшая в суде потерпевшую сторону. Она отметила, что будет обжаловать вынесенный приговор.

Ранее в ходе прений сторона обвинения потребовала для подсудимого 10 лет в колонии строгого режима с лишением звания и госнаград.

Преступление произошло в апреле прошлого года, когда майор спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павел Стерлягов участвовал в военных учениях и проживал в одном из санаториев в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Эту базу местные жители называют «дачей ФСБ».

Пить алкоголь и самовольно покидать территорию санатория без разрешения начальника сборов было запрещено. Следствие установило, что несмотря на это вечером 5 апреля Стерлягов и его сослуживец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехали в кафе поселка Терскол, где продолжили распивать спиртные напитки.

По показаниям очевидцев, все это время мужчины грубили окружающим и громко ругались матом. После того, как обвиняемый и его товарищ около полуночи вышли из кафе, они отправились пешком по дороге. Стерлягов увидел автомобиль, в котором сидел 27-летний местный житель Хусей Макитов, и потребовал отвезти его в нужное место. Макитов отказался, пояснив, что он не таксист.

Тогда сотрудник ФСБ стал угрожать Макитову складным ножом и заявил, что тот в любом случае выполнит его требование. В это время рядом находился знакомый Макитова — Алим Байдаев. Между мужчинами завязалась драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала сослуживец Стерлягова толкнул Байдаева, а затем сам майор ударил его по лицу. Байдаев побежал по дороге, когда увидел, что Стерлягов готов применить нож. На кадрах видно, как экс-майор попытался догнать его, однако не смог этого сделать на скользкой дороге, поскольку был пьян. Сам Байдаев впоследствии рассказывал, что преследовавший его мужчина кричал: «Стой, я — военный, я тебя зарежу!».

После этого Стерлягов подбежал к своему сослуживцу, который на повышенных тонах разговаривал с Макитовым. Двое силовиков стали нападать на пострадавшего, пытаясь его ударить, тот отбивался, Стерлягов также размахивал ножом. Макитов стал пятиться, но его отвлек зазвонивший телефон. В какой-то момент бывший фсбшник подошел к Макитову и, как следует из обвинительного заключения, нанес ему около 10 ударов ножом — в том числе по жизненно важным органам. 27-летний мужчина упал на землю, выронил телефон и скончался от полученных травм на месте. Камера зафиксировала, как после этого сослуживец Стерлягова поднял его телефон и выкинул на обочину. Затем они вместе скрылись с места преступления.

СК возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». В ходе предварительного следствия Стерлягов не признал себя виновным. По словам офицеров, они попросили Хусея Макитова подвезти их до санатория, предложив 400 рублей, а тот якобы ответил: «Я что вам, таксист, что ли?». Потом Макитов стал грубить — говорил, что подгулявшие мужчины «вообще сейчас отсюда не уедут», и посоветовал им убираться восвояси, отмечали фигуранты дела.

По словам сотрудников ФСБ, они повторяли, что им не нужны проблемы, и уже уходили, когда молодой человек окликнул их. Они вернулись, решив, что тот передумал и все-таки согласился ехать. Но Макитов якобы продолжил перепалку.

Дело в отношении Сетрлягова рассматривалось в особом порядке — судом присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС). 7 июня присяжные заседатели признали его виновным в смерти Макитова, однако сочли, что подсудимый не собирался убивать его, а потому заслуживает снисхождения. Присяжные также решили, что обвинение в покушении на жизнь Байдаева является недоказанным.

Потерпевшая сторона посчитала, что на присяжных было оказано давление, и осталась недовольна вынесенным приговором, сообщила юрист Виктория Шевелева. На судебном процессе 36-летний экс-майор также не признал свою вину — он утверждал, что вынужден был защищаться, опасаясь за свою жизнь и жизнь своего товарища. Обращаясь с последним словом, экс-майор ФСБ заплакал. «От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», — сказал он.

Согласно служебной характеристике, поступившей из войсковой части № 35690 в подмосковной Балашихе, где служил Стерлягов, за время прохождения военной службы он «зарекомендовал себя положительно, смелым и решительным офицером, имеет ранения, награжден медалью «За отвагу», имеет спортивные звания мастера спорта по рукопашному бою и кандидата в мастера спорта по боксу». Он также выезжал в командировку в Сирию.