«Разок шлепнул»: фотограф развращал малолетних россиянок

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 35-летнего омского фотографа, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. По версии следствия, мужчина работал в фотостудии на базе бюджетного учреждения под названием «АртХаус». В ней бесплатно занимались дети в возрасте от 10 до 17 лет, которых обучали студийной фотосъемке и навыкам монтажа.

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Однако, как сообщила порталу «Город 55» одна из бывших учениц фотографа, на уроках фотомастерства все не заканчивалось. По словам 15-летней девушки, преподаватель в первый же день пытался к ней приставать – прижимал к стене и лез под футболку. В итоге она дала ему отпор, после чего домогательства прекратились.

«А вот подруге моей повезло гораздо меньше. Он часто залезал к ней под футболку, в гримерке заставлял раздеваться полностью (нижнее белье тоже снимать заставлял), иногда даже «случайно» задевал интимные места/ Я с ним долго воевала насчет подруги, но он не понимал и продолжал делать по-своему», — рассказала школьница изданию.

Через два месяца обе девушки из студии ушли. Родителям они ничего не рассказывали, так как боялись последствий. «Надеюсь, что моя мама не узнает об этом, потому что лишние проблемы мне не нужны», — подчеркнула девочка. Она также добавила, что рада задержанию учителя: «Честно, я рада, причем очень даже. Сам виноват. Меньше нужно было руки распускать».

Портал «Город55» также опубликовал переписку девочки с фотографом: в ней мужчина обсуждает со школьницей ее фигуру, намекает на БДСМ, а также активно зазывает провести обнаженную фотосессию у него в квартире. Девушка в свою очередь призывала его выражаться аккуратнее. «Я и так боюсь. Разок не удержался, шлепнул по попе, сразу ответочку получил», — цитирует слова злоумышленника «Город 55».

Кроме того, портал Om1.ru обнаружил в интернете провокационные ролики, на которых ученики студии празднуют Новый год. На кадрах видно, как несовершеннолетние школьники участвуют в конкурсах, в ходе которых им приходится передавать друг другу кольцо губами — со стороны подобные действия напоминали поцелуи.

В итоге следователи возбудили в отношении фотографа уголовное дело — его уже поместили в СИЗО на два месяца. Силовики устанавливают личности других пострадавших. «В связи с этим Следственный комитет просит всех, кто пострадал от действий подозреваемого, звонить по телефону доверия управления. Звонить могут как сами дети, так и их родители», – заявила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В конце мая 2019 года перед судом также предстали гражданин США и жительница Челябинска, которые на протяжении 10 лет занимались изготовлением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

По данным следствия, Дэвид Айра Лэнг приехал в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-консультанта. Однако с 2005 года начал осуществлять свой бизнес, связанный с детской порнографией. Для этого он приглашал на фотосъемки моделей, которые не достигли 14-летнего возраста. С некоторыми из девушек он вступал в интимную связь и неоднократно совершал в отношении них развратные действия. Однако доказать его вину удалось только по одному эпизоду.

Набрав материал, он изготовлял порнопродукцию при помощи профессионального оборудования и пересылал ее в США на дисках через экспресс-почту. Гонорары ему поступали на банковский счет. С 2014 года он также стал выкладывать свои ролики в интернет.

Пресечь деятельность американца правоохранителям удалось только в 2015 году – тогда он был задержан и помещен под арест. Вместе с Лэнгом фигуранткой дела также стала жительница Челябинска, которая работала у него переводчицей и помощницей.

Изначально приговор американцу был озвучен в октябре 2018 года. Тогда его признали виновным по нескольким эпизодам, в частности – «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних».

Кроме того, следователям также удалось доказать его вину по статьям 134 и 135 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Однако от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.

В итоге по решению суда Дэвид Айра Лэнг был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима. Его сообщницу также признали виновной в изготовлении детской порнографии: наказание в виде трех лет лишения свободы она будет отбывать условно, так как в одиночку содержит несовершеннолетнего ребенка.