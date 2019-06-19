Зарезали у дома: кто расправился с россиянином в Лондоне

В Лондоне в результате нападения неизвестных скончался 34-летний россиянин Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

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Трагедия произошла еще в субботу, 15 июня, в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона, рядом с которым проживал выходец из РФ. Согласно предварительной информации, Глеб Стальной являлся специалистом в области IT-технологий, работавшим по контракту в Лондоне.

Неизвестные нанесли ему множество ножевых ранений, в результате которых Ребровский скончался. После злоумышленники побежали в сторону станции метро «Поплар». Полиция подозревает в преступлении 28-летнего и 33-летнего мужчин — ранее они были задержаны.

«Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время, и мы делаем все возможное, чтобы найти виновных в его смерти», — сообщил старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймон Стенкомб.

Силовики подчеркивают, что убийство было совершенно днем, поэтому скорее всего у места ЧП могли оказаться свидетели. «Любой, кто обладает какой-либо информацией, должен прийти и поговорить с нами», — призвали в полиции.

Сотрудники российского посольства в Великобритании тесно сотрудничают с представителями британских правоохранительных органах в связи с этим инцидентом.

Как пишет ТАСС, в посольстве РФ ранее неоднократно предупреждали россиян, проживающих или путешествующих по Великобритании, о всплеске насилия с применением холодного оружия в Лондоне. Там призывали проявлять повышенную бдительность. Агентство ссылалось на статистику, согласно которого с начала 2019 года на улицах столицы холодным было убито более 30 человек. Между тем в прошлом году в Лондоне было совершено 135 убийств — это рекордное за последние 10 лет число.

На высокий криминогенный уровень в столице Великобритании обращал внимание и американский лидер Дональд Трамп. 15 июня 2019 года, комментируя убийство трех человек и ранение еще трех на улицах города за сутки, он раскритиковал лондонского градоначальника Садика Хана и назвал его позором нации.

Президент США ретвитнул пост журналистки Кейти Хопкинс о недавно совершенных преступлениях и написал: «Лондону срочно нужен новый мэр. Хан — это катастрофа, и все будет только хуже».

Несколько часов спустя Трамп добавил: «Он — позор нации, который уничтожает Лондон!».

Между тем в пресс-службе мэра отказались комментировать резкие высказывания Трампа, подчеркнув, что Садик Хан соболезнует семьям жертв. «Насильственным преступлениям не место в нашем городе, и для меня нет ничего важнее безопасности лондонцев», — написал позже градоначальник в своем твиттере.

В прошлом году издание Independent обращало внимание, что впервые в истории число ежемесячно совершаемых убийств в Лондоне превысило количество аналогичных преступлений в Нью-Йорке.

Так, по данным Скотленд-Ярда, в феврале 2018 года в столице Великобритании 15 человек скончались в результате ножевых ранений, при этом девяти из них было меньше 30 лет. Тем временем в Нью-Йорке в том же месяце убили 14 человек.

В следующем месяце в Лондоне зафиксировали 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке на одну меньше, писало издание. В то время как число убийств в американском городе снизилось на 87% с 1990-х, в британском количество подобных трагедий выросло на 40% только за последние три года. СМИ отмечали, что в обоих городах живет примерно 8,5 млн человек.

Тогда в администрации Большого Лондона выражали «глубокую озабоченность» в связи с такой статистикой, однако отмечали, что столица Великобритании остается одним из самых безопасных городов мира.

«Одно убийство — это уже слишком много, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять причины роста преступности и решить, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти трагедии», — пояснял официальный представитель городской полиции.

Тем временем бывший британский полицейский Лерой Логан, который проработал в органах более 30 лет, отмечал, что ситуация с убийствами вызывает серьезное беспокойство.

«Я не могу понять, как ситуация вышла из-под контроля. Мы наблюдаем резкий рост насилия. Эта вспышка коснулась очень разных слоев общества. К решению этой проблемы надо подходить комплексно, потому что она сама по себе - комплексная. Ее нужно решать в сотрудничестве с общественностью», — заявил он Independent.

Тогда издание отмечало, что британское правительство планирует потратить $1,8 млн на социальную рекламу, которая поможет снизить количество преступлений среди подростков — в том числе ножевых нападений. В роликах, публикуемых в соцсетях, планировалось рассказывать истории подростков, ставших жертвами таких ЧП.