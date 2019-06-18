Мстил за отца: как омич насмерть забил мать табуреткой

Житель Омской области подозревается в жестоком убийстве матери, которую он избил табуреткой. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

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Тело 55-летней женщины с сильными телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном доме, расположенном в селе Калинино Русско-Полянского района. В результате поисковых мероприятий, в которых участвовали служебные собаки, правоохранителям быстро удалось выйти на след убийцы — им оказался ранее судимый 30-летний сын погибшей.

По версии следствия, ненависть к матери он затаил еще 19 лет назад, после того, как она по пьяни убила его отца.

С тех пор мужчина отказывался называть ее мамой. Женщина уже успела отбыть срок в колонии за свое преступление, однако этого оскорбленному молодому человеку показалось мало. Расправиться с матерью он решил 16 июня, когда они вместе возвращались от знакомых. В качестве повода для примирения мужчина предложил ей продолжить выпивать.

«С этой целью они зашли в заброшенный дом, где подозреваемый из личных неприязненных отношений табуретом ударил несколько раз по голове матери, которая скончалась, после чего пытался отвести от себя подозрения, инсценировав нападение на мать сексуального маньяка», — сообщили в СК.

Однако остаться незамеченным мужчине не удалось. Бдительные соседи услышали шум и вызвали полицию. Мужчину удалось задержать по «горячим следам». «На допросе у следователя он сознался в содеянном, подробно рассказав о случившемся. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве, уточнив, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

В середине апреля 2019 года суд в Тверской области также решил судьбу 15-летнего подростка, убившего своих приемных мать и бабушку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным силовиков, подросток совершил свое преступление в мае 2018 года – в роковой день он остался один с приемной бабушкой и напал на нее с топором.

«Дождавшись ухода из дома матери и сестры, он нанес пожилой женщине удар лезвием топора и не менее четырех ударов обухом топора в область головы», — говорится в сообщении СК. Силовики также сообщают, что мальчик добил родственницу ножом, после чего спрятал ее тело в подвал.

Однако на этом жестокий подросток не остановился – вечером он также расправился с приемной матерью, которая вернулась с работы. Тело убийца спрятал в том же подвале, после чего забрал ключи от машины и уехал в город Конаково Тверской области.

Скрываясь от следствия, мальчик также попал в ДТП с участием двух автомобилей, после чего вернулся домой и ограбил семейный сейф. Оттуда он забрал сбережения матери на сумму более 368 тыс. рублей.

Вскоре подростка задержали — на допросе он заявил, что свое преступление тщательно продумывал на протяжении нескольких лет, тайно ненавидя приемную семью. «Действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловлены реально-бытовыми мотивами. Он планировал совершение преступлений, по средствам сети интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления», — пояснили в СК.

Опираясь на собранные доказательства, суд вынес ему приговор. Подростка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство двух лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «Тайное хищение чужого имущества». Его отправили в воспитательную колонию на восемь с половиной лет.

Также в апреле 2019 года московский областной суд вынес приговор в отношении девушки, организовавшей убийство матери, двух малолетних братьев и сестры ради наследства. Жестокую расправу над родственниками Дарья Переверзева спланировала заранее.

Осуществить убийство взялся ее молодой человек – Дмитрий Колесников. 7 сентября 2014 года он приехал в дом к 43-летней матери своей возлюбленной, где сначала задушил ее, а потом и ее 12-летнего сына. Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийца также сжег все свои вещи и устроил в доме пожар.

В это время в комнате на втором этаже дома находились двое детей — 3-летние двойняшки. Обе погибли от отравления угарным газом, уточнили в СК.

Позже Колесников сознался в умышленном убийстве четырех человек, а также назвал Дарью организатором преступления. В 2016 году суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения.

Саму Переверзеву удавалось задержать только в 2018 году – ранее она скрывалась от следствия за границей. Девушка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений». Ее приговорили к 16 годам колонии.