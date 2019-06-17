Дочь убита, сын исчез: как в Испании расправились с россиянкой

В испанском городе Матаро в Каталонии правоохранители расследуют загадочное дело об убийстве 13-летней гражданки России. Как сообщает издание El Periodico, ребенок вместе с 16-летним братом и матерью проживал в Каталонии на протяжении года. Несколько дней назад их мать уехала в Россию, оставив детей одних. Вечером в воскресенье, 16 июня она позвонила своим друзьям и попросила проверить ее детей, с которыми не могла связаться больше суток.

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Двое мужчин пришли к квартире, позвонили в дверной звонок, однако дверь никто не открыл. Тогда они вызвали слесаря, чтобы взломать дверь. Соседи пытались им помешать, поскольку думали, что в помещение пытаются вломиться злоумышленники. Тем не менее один из друзей россиянки смог проникнуть в квартиру через соседний балкон.

Труп девочки обнаружили в ее комнате рядом с кроватью. По предварительным данным, на шее подростка был сильный порез.

Также сообщается, что в квартире была сдвинута мебель, а на простынях и стенах зафиксированы пятна крови. Кроме того, бесследно исчез брат девочки, его разыскивает полиция.

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что пока не проведено вскрытие несовершеннолетней, следствие прорабатывает все возможные причины случившегося. Тем временем испанский телеканал Telecinco передает, что версия суицида уже исключена.

Каталонская полиция Mossos d'Esquadra начала расследование данного дела. Представитель пресс-службы каталонских правоохранительных органов отказался подтвердить гражданство погибшей в беседе с РИА «Новости», сославшись на тайну следствия.

«Мы не можем предоставить никакой информации по поводу дела, оно засекречено. Мы ждем результатов аутопсии, чтобы установить, идет ли речь об убийстве или самоубийстве», — пояснил он .

В посольстве России в Мадриде, комментируя ситуацию, заявили, что генконсульство в Барселоне выясняет все обстоятельства дела, однако пока не может сообщить подробностей инцидента.

В феврале этого года стало известно об еще одном жестоком убийстве девушки русского происхождения в испанском городе Алькала-де-Энерес. По данным газеты El País, убитую зовут Дарья, в детстве ее удочерила испанская семья.

В конце прошлого года ее мать сообщила в полицию об исчезновении девушки. К этому моменту она больше года не могла связаться с дочерью: отношения между Дарьей и приемными родителями были крайне сложными.

Испанские следователи заподозрили в причастности к исчезновению 42-летнего испанца Мануэля Морено, который работал официантом в баре. Морено больше года встречался с Дарьей, мужчина даже сделал на предплечье татуировку с ее именем. При обыске в квартире мужчину полицейские обнаружили страшную находку — расчлененное тело девушки в холодильнике вместимостью 100 литров.

По версии следствия, Морено убил девушку в этой же квартире более года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.

Хозяйка бара, где работал подозреваемый, Вероника Наварро, была шокирована произошедшим, поскольку Морено не производил впечатление человека, способного на такое жестокое преступление. В свою очередь сам Морено свою вину не признал, после задержания он также отказался давать показания.

Еще об одном убийстве гражданки России за рубежом стало известно в октябре прошлого года. Тогда в студенческом общежитии бельгийского города Кортрейк были обнаружены трупы 20-летней россиянки и выходца из Афганистана. Как пояснили правоохранители, смерть была насильственной — на телах зафиксированы ножевые ранения. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего гражданина Ирана.

Похожий инцидент произошел годом ранее в испанской Валенсии. В июле 2017 года в многоквартирном доме было обнаружено тело 32-летней россиянки. Согласно заключению экспертизы, женщина умерла в результате многочисленных ударов по голове. Кроме того, предполагаемый преступник умышленно устроил в доме пожар, из-за чего тело девушки сильно обгорело.

Подозреваемого убийцу задержали. Как сообщили представители российской дипмиссии в Испании, у погибшей остался семилетний сын.