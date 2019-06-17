Втирался в доверие: как продавец убивал пассажиров электричек

В московском следственном изоляторе скончался Виктор Крупник, совершивший серию нападений на пассажиров пригородных электричек. Как установило следствие, 51-летний мужчина зарабатывал тем, что продавал в поездах питьевую воду.

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Переходя из вагона в вагон, он при этом присматривал себе будущую жертву. Мужчина подсаживался к тем, кто был не против выпить вместе, и предлагал им водку. Крупник умело втирался в доверие к незнакомцам, придумывая различные поводы, чтобы выпить: например, мог соврать, что у него сегодня родился сын, или жаловался, что умерла жена.

Позднее экспертиза установила, что в рюмках его собутыльников, которые скончались на месте, содержался опасный нейролептик — азалептин.

Когда жертва теряла сознание, злоумышленник незаметно крал его мобильный телефон и деньги и выходил на ближайшей станции. Как правило, свидетелей преступления не находилось.

«Данная категория преступлений — очень сложно раскрываемые, поскольку очевидцев не бывает», — отметил следователь-криминалист Восточного следственного отела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Назим Ахмедов. Кроме того, многие собутыльники Крупника не обращались в полицию, не надеясь на то, что вора можно будет поймать.

Те же, кто был признан пострадавшими, плохо помнят что именно происходило во время распития алкоголя. Тем не менее один из пострадавших анонимно рассказал журналистам, что на всю жизнь запомнил лицо Крупника, который подсел к нему одним вечером в вагоне.

«Сразу мне хотелось спать. Почему — не знаю. Я очнулся в городе Чехове, напротив меня — открытая сумка моего друга, и никого нет», — поделился мужчина. Ему относительно повезло — он остался живым. Крупнику предъявили обвинения в двух убийствах, совершенных в электричках Горьковского направления. Доказать удалось только эти эпизоды, хотя изначально следствие предполагало, что в числе ограбленных Крупником несколько десятков человек. Одно из убийств он совершил в марте 2011 года, другое — в январе 2017 года.

Следователи смогли выйти на след подозреваемого через ломбард, куда мужчина сдавал похищенные вещи. Во время обыска в квартире Крупника правоохранители обнаружили таблетки сильнодействующего нейролептического вещества, которые он растворял в водке. После этой находки мужчину задержали, а затем арестовали.

Суд по делу Крупника прошел еще в ноябре прошлого года — тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы. На суде мужчина настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что к первому случаю вообще не имеет отношения, а во время второго ограбления якобы был уверен, что азалептин действует как снотворное и жертва просто ненадолго уснет.

Позднее приговор Крупнику отменили: вышестоящая инстанция решила, что обвиняемому незаконно отказали в рассмотрении его дела судом присяжных. Новый процесс был в самом разгаре, однако утром 16 июня обвиняемый неожиданно скончался в московском СИЗО №4. «Московский комсомолец» сообщает, что, по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Однако сотрудники СИЗО намерены проверить всех сокамерников обвиняемого на причастность к его гибели.

В январе нынешнего года правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве, совершенном в электричке сообщения Шиферная – Москва Казанского направления Московской железной дороги. По версии следствия, 35-летний мужчина совершил преступление в сентябре прошлого года. Помимо этого его подозревают в серии краж, которые он также совершал в пригородных поездах.

Подозреваемый, который находился в розыске, признался в убийстве, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Суд постановил заключить его под стражу.

В мае 2018 года полицейские задержали мужчину, который ударил охранника ножом в живот в электричке направления Москва -– Тверь.

Как сообщили в управление на транспорте МВД России по ЦФО, вечером между пассажиром и контролером завязалась ссора, поскольку первый отказался предъявить билет, агрессивно себя вел и ругался матом. В конфликт вмешался охранник, преступник неожиданно выхватил нож и ударил его, после чего выскочил из электрички на станции Подсолнечная и скрылся.

Злоумышленником оказался ранее судимый за угрозу убийством 42-летний житель Подмосковья. Мужчину задержали по месту жительства. В его отношении возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.