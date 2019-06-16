Нож в спину: саратовец погиб в драке с девушками

Пьяная драка в Саратове закончилась гибелью 27-летнего жителя города. Как сообщает местное издание «Свободные новости», конфликт разгорелся в ночь с пятницы на субботу, 15 июня.

Зашедшему в круглосуточный магазин на улице Серова подвыпившему саратовцу не понравилось, что одна из нетрезвых посетительниц магазина бросила на пол сигаретную пачку, и он потребовал поднять мусор.

Началась перебранка, молодой человек облил девушку пивом. После этого стороны конфликта переместились на улицу.

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Возле магазина девушки и мужчина продолжили переругиваться, и вскоре началась пьяная драка. Одна из саратовчанок ударила молодого человека ножом в спину. На помощь пришли его друзья — они успели отвезти раненого в больницу. Врачи провели срочную операцию, но мужчина скончался. Нож повредил ему правое легкое.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что 23-летней девушке, нанесшей роковой удар, предъявлено обвинение, она задержана и ожидает решения вопроса о мере пресечения. Всю компанию дебоширок задержали на соседней улице сотрудники Росгвардии.

«Следователи дадут юридическую оценку действиям всех участниц конфликта. Расследование продолжается», — отметили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В 2016 году беременная женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения зарезала своего знакомого в Саратовской области, передает ФАН. 28-летний мужчина навестил свою 29-летнюю знакомую, находящуюся на 30-й неделе беременности. За распитием крепких спиртных напитков приятель сделал ей непристойное предложение, что привело ее в бешенство.

Будущая мать схватила нож и ударила им своего знакомого в грудь, он скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что злоумышленница собиралась рожать уже в третий раз. Ранее ее лишали родительских прав в отношении двух других детей — они живут в другом населенном пункте под опекой. Женщину привлекали ранее к уголовной ответственности, но она была освобождена от наказания по амнистии.

Жуткая история произошла в Подмосковье в июне 2018 года. Пьяная 28-летняя жительница Тверской области убила пенсионера в Волоколамске, а после попыталась скормить его тело свиньям.

Как сообщает НСН, нетрезвая девушка на почве личной неприязни нанесла 83-летнему пенсионеру удары ножом и кухонным топориком для разделки мяса. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Стремясь скрыть следы убийства, девушка отрубила мертвому пенсионеру голову и бросила ее на съедение свиньям. Убийцу задержали, было возбуждено уголовное дело.

В начале лета 2019 года в управлении Следственного комитета РФ по Татарстану сообщили, что в Казани 42-летняя женщина жестоко расправилась со своим 52-летним сожителем, после чего еще неделю спала с трупом в одной постели. В конце мая в ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в шею так сильно, что сломала ему позвонки — смерть наступила мгновенно.

Неделю она продолжала распивать спиртное, а труп продолжал лежать на кровати. Через пять дней после убийства женщина пришла в квартиру покойного и украла оттуда ноутбук, забрав все банковские карты и документы мертвеца.

Когда в квартире стало нечем дышать из-за запаха разложения, женщина завернула труп в занавески и спрятала его в подвале.

Тем временем родственники жертвы заявили в правоохранительные органы о его пропаже. Через 11 дней после исчезновения мужчины полицейские обнаружили его тело в подвале дома. Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».