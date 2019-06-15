Лобовое столкновение: под Воронежем погибли восемь человек

В Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. На трассе «Воронеж — Луганск» в субботу 15 июня на 59 км дороги лоб в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли семь человек. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу. Единственной выжившей стала 10-летняя девочка, о состоянии которой пока ничего не известно.

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Столкновение произошло, когда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом», — сообщили ТАСС в региональном главке МВД. В пресс-службе ведомства отметили, что оба автомобиля принадлежали жителям Воронежской области. «Автомобили зарегистрированы в Воронежской области, принадлежат местным жителям, есть ли среди погибших и пострадавших иностранные граждане, данных пока нет. Движение на трассе не перекрывалось, затруднений с пропуском транспорта нет», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают «Вести Воронеж», в результате удара машины были настолько покорежены, что погибших и пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам регионального управления МЧС.

ДТП с участием микроавтобусов уже не раз уносили жизни множества людей в этом году в России. Несколько месяцев назад авария произошла в Подмосковье — ранним утром в четверг, 4 апреля, на 65 километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes врезался в стоявший на обочине грузовик Scania. В результате происшествия погибли шесть человек — все они, в том числе водитель, находились в микроавтобусе. Еще двое пострадали — среди них была восьмилетняя девочка. «Двое — взрослый и ребенок — госпитализированы в Домодедовскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщили тогда ТАСС в Главном управлении МВД по Московской области.

«Движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 32 человека, 11 единиц техники», — рассказали ТАСС в в ГУ МЧС.

Предположительно, виновником ДТП был водитель микроавтобуса — по версии источника ТАСС в экстренных службах, он заснул за рулем.

На той же трассе М-4 «Дон», но уже на 999-м километре, произошло ДТП с участием микроавтобуса в феврале этого года. Днем 19 февраля в районе города Шахты столкнулись сразу несколько машин — грузовик «КамАЗ», легковой автомобиль Hyundai Elantra, Volkswagen Multivan и микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту «Ростов — Миллерово».

В результате аварии пострадали 19 человек, из них в больницу города Шахты были доставлены 13.

Погибли шестеро — детей среди них не было. Виновником аварии в правоохранительных органах назвали человека, находившегося за рулем микроавтобуса. «По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, допустил столкновение с «КамАЗом» и опрокидывание. После этого микроавтобус задел автомобили Hyundai и Volkswagen. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области сайту kp.ru.

Однако жители региона были склонны винить в трагедии дорожную службу — в ее «КамАЗ», стоявший на дороге, врезался водитель микроавтобуса. «Всякий раз вижу, как они на трассе свои машины ставят с нарушением! Есть целый перечень стандартов как огораживать и обозначать место работ, но нашим дорожникам плевать! Повесят знак на «КамАЗ» и считают этого достаточно! И самих их сколько сбивают, и вот сейчас сколько людей погибло!», — написал в соцсетях один из жителей Ростовской области.

Вину на водителя микроавтобуса не спешил возлагать и бывший владелец компании, которой принадлежало транспортное средство. По словам Виктора Дорошева, маршрутки в компании были в хорошем техническом состоянии, и на каждой из них стояла система ГЛОНАСС, которая следила за скоростью и за переработками водителей. «Я знаю, что сам шофер был в возрасте. Всю жизнь проработал водителем. И по опыту хочу вам сказать: в такие годы, как у него, обычно не гоняют», — сказал он сайту kp.ru.