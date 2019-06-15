Побоище в Чемодановке: за дело взялся Следственный комитет

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка в результате массовой драки будет расследовать Главное следственное управление Следственного комитета. Это решение принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики», — отметили в сообщении. В ведомстве пообещали дать жесткую правовую оценку «попустительству» со стороны ответственных лиц.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили участников массовой драки, которая произошла в четверг, 13 июня, в селе Пензенской области.

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«К настоящему моменту в результате принятых следствием мер установлены все участники конфликта, устанавливаются их роли в произошедшем», — цитирует ТАСС представителя СК.

Она отметила, что уже задержаны три человека, в отношении которых «в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения». Сейчас принимаются меры к задержанию других фигурантов произошедшего.

Видео с задержанием этих троих жителей Чемодановки ведомство опубликовало на своем сайте. На кадрах показаны орудия, которые использовали задержанные в ходе драки. В том числе следователи изъяли топор, две биты и предмет, похожий на железную палку. Также у подозреваемых забрали мобильные телефоны.

Для того, чтобы установить предполагаемых участников массовой драки, правоохранители доставили в полицию более 170 человек.

«Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено 5 экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта. В настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица», — сообщили в ведомстве.

Конфликт, по информации местных СМИ, начался после того, как вечером 13 июня несколько цыган пытались приставать к беременной девушке, которая проходила мимо них. Девушке удалось убежать. Дома она все рассказала мужу, однако дальше словесных препираний дело не зашло.

Позднее на местном пруду та же группа цыган якобы пристала к женщине. Мужчины начали силой стягивать с нее нижнее белье, угрожая изнасиловать, а затем убить. Тем не менее, женщине удалось вырваться и убежать от нападавших домой, где она обо всем рассказала мужу. Он собрал нескольких друзей, за которыми подтянулись возмущенные местные жители.

По еще одной версии, цыгане приставали на пруду к русским девушкам и конфликт произошел прямо у водоема, передает «Первый пензенский портал».

«Ладно бы они просто заигрывали и флиртовали — мы люди взрослые. Все понимаем. Но там же все в наглую началось, чуть ли не раздели прямо на пляже. Вот мужики и не стерпели, надавали им. А они сбегали за подкреплением и начали мстить», — рассказали местные жители порталу.

Сами же цыгане не считают себя виновными. Ранее в эфире НСН президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о событиях, о которых, по ее мнению, многие умалчивают.

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям!» — сказала глава цыганской автономии, задаваясь вопросом, зачем был нужен самосуд.

При этом конфликт она назвала «безобразным поступком со всех сторон».

Как бы то ни было, местные жители устроили массовую драку, вооружившись ножами, топорами и ружьями. Как отмечают сами жители Чемодановки, оружие было с обеих сторон. В итоге завязалась драка, в которой пострадали, по меньшей мере пятеро.

Двое из пострадавших были госпитализированы, один из них — 34-летний участник побоища скончался от черепно-мозговой травмы, передает портал «Пенза-Взгляд».

Также свидетели отмечали, что цыгане обещали в присутствии правоохранителей «точить ножи и всех резать». Впоследствии местная полиция вызвала из Пензы наряд ОМОНа Росгвардии, так как поняла, что не справится с разрастающимся конфликтом.

На следующее утро, в пятницу, люди вышли на массовый сход, во время которого перекрыли трассу М-5 «Урал». Спустя некоторое время участники разошлись и освободили дорогу, передает РИА «Новости».

Во время схода к жителям поселка приехал губернатор области Иван Белозерцев, который пообещал, что «от ответственности никто не уйдет», передает агентство «PenzaNews».

По информации издания, когда глава региона говорил, что создаст рабочую группу, которую он возглавит, раздался гул возмущения. Вышедшие на сход требовали выселить цыган из Чемодановки.

«По проблемам, которые есть, по взаимоотношениям, мы тоже будем работать вместе с вами под моим руководством, начиная с завтрашнего дня. [...] Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, [...] чтобы никто не погиб, чтобы не было конфликта», — ответил на возмущенные возгласы Белозерцев.